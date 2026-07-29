Kievul încearcă să calmeze Iranul după un incident cu drone și nave în Marea Caspică

Obiectivul Kievului este de a evita orice escaladare inutilă, a declarat Sibiha într-o postare pe X marți.

El a făcut aceste declarații în urma vizitei sale, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Washington, pentru a se întâlni cu președintele SUA, Donald Trump. Atacurile Ucrainei au ca unic scop apărarea împotriva agresiunii ruse, a explicat Sibiha.

Ministrul a recunoscut că Ucraina a atacat o navă civilă în Marea Caspică, ucigând un cetățean iranian în timpul atacului.

Sibiha l-a îndemnat pe Araghchi să se abțină de la escaladarea situației și să înceteze orice sprijin pentru războiul de agresiune al Rusiei. „Acest război este ilegal și trebuie să ia sfârșit”, a spus el.

Ministrul ucrainean a mai declarat că i-a repetat lui Araghchi că „toate acțiunile Ucrainei vizează exclusiv apărarea țării împotriva agresiunii rusești și nu au avut niciodată intenția de a viza nave civile sau persoane”.

Referitor la declarația Iranului privind decesul unuia dintre cetățenii săi și nava în cauză, Sibiha a afirmat că Rusia este „cauza principală a tuturor incidentelor și că Rusia este cea care poartă întreaga responsabilitate pentru toate provocările și victimele”.

Anterior, Araghchi condamnase cu fermitate atacul de sâmbătă, amenințând cu represalii. El l-a acuzat pe Zelenski, care a informat despre atac, de încălcarea dreptului internațional și s-a plâns, de asemenea, Uniunii Europene și Rusiei de acel incident.

Moscova: Kievul pune în pericol securitatea în regiunea Mării Caspice

Moscova a avertizat, de asemenea, împotriva unei escaladări. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, nava transporta marfă civilă din portul rus Astrahan către Iran. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a acuzat Kievul de „terorism” și de punerea în pericol a securității în regiunea Mării Caspice.

Rusia duce de mai bine de patru ani un război de agresiune distructiv împotriva Ucrainei, folosind regiunea Mării Caspice pentru a lansa atacuri. Președintele ucrainean, la rândul său, se plânge de mult timp că Iranul sprijină Rusia în acest război – de exemplu, cu tehnologie de drone.

În ceea ce privește războiul din Orientul Mijlociu, Zelenski a acuzat la rândul său Rusia că ajută Iranul. Moscova furnizează „intens” armatei iraniene imagini din satelit ale regiunii Golfului Persic, a afirmat Zelenski. El a oferit, de asemenea, statelor din Orientul Mijlociu asistență din partea experților ucraineni în drone pentru a respinge atacurile iraniene.

S-ar putea isca un nou conflict?

Lăsând la o parte retorica furioasă, nu este clar în ce măsură Iranul ar fi capabil să riposteze față de Kiev.

„Teheranul este în mod evident furios, dar are o capacitate foarte limitată de a-și proiecta puterea militară împotriva Ucrainei”, a declarat Europei Libere Saeid Golkar, expert în domeniul militar iranian și profesor la Universitatea statului Tennessee, din Chattanooga.

„Dacă va decide să răspundă, m-aș aștepta la ceva indirect, cum ar fi operațiuni cibernetice, activități de informații, sprijin pentru operațiunile rusești sau, eventual, atacuri asupra intereselor ucrainene din străinătate, mai degrabă decât la un atac militar convențional.”

„Nu este neapărat în interesul Iranului să implice Ucraina în acest conflict, și nu cred că este nici în interesul Rusiei”, a spus Grajewski. „Este posibil ca rușii să exercite presiuni asupra Iranului pentru a-l determina să se abțină într-o oarecare măsură.”

În articol s-au folosit informații de la dpa, AFP și dintr-un articol RFE/RL de Mike Eckel.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te