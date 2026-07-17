Petiție iraniană către politicienii radicali: „Dacă vreți război cu SUA, luptați-l voi!”

La doar o zi de la apariția pe platforma online Karzar, peste 100.000 de persoane – iar numărul continuă să crească – au cerut în petiție ca membrii facțiunii politice ultraconservatoare „Frontul Paydari” din Iran să fie trimiși în zonele de război din sudul țării – unde atacurile aeriene americane și-au concentrat o mare parte din atenție – pentru a „înțelege mai bine realitățile de pe teren”.

Campania este un răspuns la opoziția Frontului Paydari față de orice negociere între Iran și Statele Unite, opoziție care a continuat chiar și în timp ce atacurile americane loveau orașele de pe coasta de sud a Iranului.

Semnatarii, într-o rară manifestare publică a furiei față de continuarea luptelor, susțin că facțiunile de linie dură, lipsite de experiență directă cu privire la condițiile din sud, iau de la distanță decizii care pun în pericol viețile oamenilor obișnuiți.

Autoritățile iraniene afirmă că aproape 40 de persoane au fost ucise în sudul Iranului în urma a șase nopți consecutive de atacuri aeriene și acuză Washingtonul că bombardează infrastructura civilă. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) susține că acționează pentru a reduce capacitățile militare ale Iranului.

O campanie online paralelă solicită ca parlamentari proeminenți, opuși negocierilor – printre care Hamid Rasaei, Amirhossein Sabeti și Mahmud Nabavian – să fie trimiși personal pe Insula Ormuz, situată în Golful Persic, în largul orașului portuar Bandar Abbas.

„Stați la aer condiționat și trimiteți instrucțiuni”

Presa locală a remarcat, de asemenea, nemulțumirea crescândă a iranienilor față de război, în special din cauza distrugerilor din sudul Iranului.

Ziarul reformist „Sazandegi”, cu sediul la Teheran, a scris într-un comentariu referitor la petiție că „nu se poate sta acasă, sub aerul condiționat, și să se prescrie războiul” soldaților aflați în căldura toridă de pe Insula Ormuz.

Campania, se menționează în articol, este mai puțin o dispută online și mai mult un simbol al furiei autentice a populației, care a suportat pagube de milioane de dolari la rețeaua electrică și întreruperi de curent în timpul verii, iar acum dorește ca „teoreticienii de fotoliu” ai războiului să înfrunte ei înșiși consecințele, pe teren.

Ziarul de centru „Jomhuri-ye Eslami” a adoptat o poziție similară, scriind că cei care „strigă după război și îi denigrează pe negociatori” ar trebui trimiși ei înșiși în sud.

Liderii lor, a remarcat ziarul, au fugit de pe front în timpul războiului Iran-Irak din anii 1980, revendicându-și statutul de eroi de pe câmpul de luptă abia după ce acesta s-a încheiat – o contradicție care a devenit subiect de satiră.

Adaptare după un text redactat de Kian Sharifi

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