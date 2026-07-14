SUA continuă loviturile asupra Iranului, în timp ce Teheranul atacă nave din Golf

Între timp, Teheranul a lansat rachete în zona Golfului, după ce președintele Donald Trump a anunțat că reinstituie blocada asupra acestei căi navigabile strategice.

Presa de stat iraniană a relatat că s-au auzit cinci explozii în jurul orașului portuar Bandar Abbas, din apropierea Strâmtorii Hormuz, care se află în centrul noilor confruntări dintre Statele Unite și Iran. De asemenea, orașul portuar Bushehr, unde se află singura centrală nucleară a Iranului, a fost ținta unor atacuri.

Au fost semnalate explozii și pe mai multe insule situate în largul coastei de sud a Iranului, printre care Kish, Qeshm și Abu Musa.

Iordania și Bahrain au declarat că au interceptat salve de rachete balistice iraniene, iar Emiratele Arabe Unite au raportat atacuri asupra unor nave din strâmtoare, în urma cărora un membru al echipajului a murit și cel puțin alți opt au fost răniți.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că, începând cu ora 16:00, Ora Estică (la Chișinău - ora 23.00), pe 14 iulie, va fi reinstituită o blocadă navală pentru tot traficul maritim care intră și iese din porturile iraniene.

„Forțele CENTCOM vor aplica blocada împotriva navelor care tranzitează spre sau dinspre porturile și zonele de coastă iraniene. Armata SUA continuă să faciliteze fluxul de trafic prin apele regionale pentru toate navele care nu încalcă blocada”, a declarat CENTCOM într-un comunicat.

Atacurile reprezintă cel mai recent semn al destrămării unui acord semnat luna trecută, care stabilea condițiile în care cele două părți urmau să negocieze un acord de pace.

Presa americană a relatat mai devreme, pe 13 iulie, că Trump a notificat Congresul, în weekend, că Statele Unite se află din nou în război cu Iranul, declanșând astfel o perioadă de 60 de zile în care se pot lansa atacuri militare fără a fi necesară aprobarea oficială a legislatorilor.

În declarațiile făcute reporterilor la Casa Albă în seara zilei de 13 iulie, Trump a afirmat că atacurile au avut ca scop neutralizarea capacității Iranului de a perturba traficul maritim în strâmtoare.

El a adăugat că, în ciuda celor trei nopți consecutive de atacuri asupra Iranului, un acord pentru încetarea luptelor este încă posibil.

„Da, cred că un acord este posibil. Sigur că da”, le-a spus Trump reporterilor în Biroul Oval. „Am avut un acord cu ei acum două zile, iar apoi au spus: «Oh, nu putem încheia acel acord. Trebuie să negociem mai departe.»”

Mai devreme, în aceeași zi, Trump a declarat pentru Fox News că Statele Unite ar putea prelua controlul asupra strâmtorii, prin care, în timp de pace, trecea cam o cincime din livrările mondiale de carburanți și care a devenit una din principalele scene ale conflictului.

„SUA vor fi, de acum înainte, cunoscute drept «GARANTUL STRÂMTORII ORMUZ», dar, în această calitate și din motive de ECHITATE, li vor fi rambursate, la o cotă de 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate, toate costurile necesare pentru asigurarea siguranței și securității acestei zone extrem de instabile a lumii”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a declarat într-un comunicat, chiar înainte de postarea lui Trump, că singura modalitate de a restabili circulația normală a navelor prin strâmtoare este încetarea intervenției militare a SUA în această zonă maritimă.

Într-o declarație formulată în termeni furioși, emisă ulterior, comandamentul militar comun suprem al Iranului a afirmat că SUA nu au niciun rol în determinarea viitorului strâmtorii, avertizând țările care cooperează cu Washingtonul că „poartă întreaga responsabilitate pentru toată insecuritatea și escaladarea războiului din regiune”.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a reacționat, de asemenea, la postarea lui Trump, afirmând că „Iranul a fost întotdeauna PĂZITORUL strâmtorii și va rămâne așa PENTRU TOTDEAUNA”.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat pe 13 iulie că două petroliere naționale au fost ⁠ținta rachetelor de croazieră iraniene în culoarul sudic al Strâmtorii Ormuz, ‌în apele teritoriale ale Omanului, ucigând un membru al echipajului de origine indiană și rănind alți opt.

Iranul a lansat atacuri asupra mai multor țări vecine din Golf, precum și asupra unor nave din strâmtoare despre care susține că încalcă regulile sale privind tranzitul pe această cale navigabilă.

Armata iordaniană a declarat pe 14 iulie că a interceptat patru rachete lansate din Iran, în timp ce Gărzile Revoluționare Iraniene au afirmat că au efectuat atacuri asupra Bahrainului, Iordaniei, Kuweitului și Omanului, precizând că au vizat instalații militare americane.

Discuțiile dintre SUA și Iran, sub semnul întrebării pe fondul escaladării conflictului

De câteva zile se discută intens despre soarta acordului care dăduse speranțe de pace.

Trump a declarat săptămâna trecută că, în opinia sa, Memorandumul de înțelegere este nul, deși a adăugat că negociatorii ar putea continua discuțiile dacă vor considera că se pot înregistra progrese în vederea unui acord de pace. Însă atacurile din weekend au diminuat și mai mult aceste perspective.

Trump a declarat pentru CNN pe 12 iulie că „i-am lovit foarte tare noaptea trecută” și a susținut că Washingtonul și Teheranul erau aproape de un acord înainte de ultimul schimb de focuri.

„Renunțau la tot, iar apoi, dintr-o dată, la două ore după aceea, au lovit o navă cu o dronă. Este ceva în neregulă cu oamenii ăștia”, a spus el.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, s-a întâlnit în weekend cu ministrul de Externe al Omanului, Sayyid Badr Albusaidi, pentru a discuta mecanismele de asigurare a navigației în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Teheranului.

Anterior, Omanul a declarat că discuțiile cu Iranul vor continua atât la nivel tehnic, cât și politic, în efortul de a ajunge la acorduri conforme cu dreptul internațional privind navigația pe această cale navigabilă.

La aceste discuții nu au participat oficiali americani.

RFE/RL a aflat din surse diplomatice că mediatorii din Oman au înmânat delegației iraniene propuneri menite să rezolve disputele privind navigația maritimă. Înalții oficiali au refuzat să comenteze conținutul propunerilor.

Potrivit unor surse diplomatice familiarizate cu discuțiile, Iranul a părăsit negocierile afirmând că va reveni după ce se va ajunge la o poziție internă unitară cu privire la propunerile care ar fi permis libertatea de navigație prin apele Omanului din partea sudică a strâmtorii, fără taxele de trecere.

La scurt timp după aceea, aparatul de securitate națională al Iranului a reacționat trăgând asupra unei nave comerciale și anunțând închiderea căii navigabile.

În ultimele luni, Trump a promovat ceea ce el a numit „Autostrada Sudică” – o rută maritimă care menține navele mai aproape de coastele Omanului și mai departe de apele teritoriale iraniene.

Teheranul a insistat în repetate rânduri că doar ruta sa preferată, care trece mai aproape de coasta iraniană, este considerată sigură, fiind acuzat anterior că a atacat nave care foloseau ruta omaneză.

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