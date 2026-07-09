Vorbind la summitul NATO de la Ankara, Turcia, din 8 iulie, Trump a mai afirmat că liderii iranieni sunt „gunoaie”, „mincinoși” și „nebuni”, după ce sirenele au sunat în Bahrain și Kuweit, unde autoritățile au declarat că se confruntă cu atacuri.

„La indicația comandantului suprem, forțele Comandamentului Central al SUA au început să lanseze atacuri suplimentare împotriva Iranului pentru a-i reduce și mai mult capacitatea de a amenința libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat armata SUA într-o postare pe rețelele sociale.

„Statele Unite consideră Iranul responsabil pentru recentele acte de agresiune nejustificate îndreptate împotriva navelor comerciale și a echipajelor civile care navigau în mod liber pe o cale navigabilă internațională de importanță vitală.”

Presa de stat iraniană a relatat despre explozii în orașele portuare Bandar Abbas, Konarak și Chabahar.

Până la sfârșitul zilei de 8 iulie, nu au fost semnalate contraatacuri din partea Iranului.

A fost a doua noapte consecutivă în care Statele Unite lansează atacuri militare împotriva Iranului, la o zi după ce au revocat o derogare cheie de la sancțiuni referitoare la vânzările de petrol iranian, în urma acuzațiilor aduse Teheranului de atacarea navelor comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Aceste măsuri marchează cea mai gravă criză de când Statele Unite și Iranul au semnat, luna trecută, un memorandum de înțelegere (MOU) pe 60 de zile, menit să pună capăt ostilităților și să redeschidă unul dintre cele mai importante puncte de trecere maritime din lume.

La summitul NATO, Trump a sugerat că acordul respectiv este acum anulat.

„Din punctul meu de vedere, cred că s-a terminat. Nu mai vreau să am de-a face cu ei. Sunt niște gunoaie”, a spus Trump. „Sunt niște oameni bolnavi. Sunt conduși de oameni bolnavi. Sunt oameni răi și violenți, iar dacă ar avea o armă nucleară, ar folosi-o. Din punctul meu de vedere, s-a terminat.”

Trump a precizat că negocierile cu Iranul ar putea continua, dar a adăugat: „Din punctul meu de vedere, a discuta cu ei nu e decât o pierdere de timp. Sunt niște mincinoși.”

Surse diplomatice au declarat pentru RFE/RL că Trump nu a repetat această declarație în cadrul întâlnirii cu ușile închise cu liderii NATO. Amenințarea legată de memorandumul de înțelegere cu Iranul nu a fost deloc discutată, au precizat sursele.

Comunicatul final al summitului conține doar o singură frază referitoare la Iran, în care se precizează: „Aliații reiterează faptul că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și îi solicită Iranului să respecte pe deplin libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.”

Ulterior, în cadrul unei declarații făcute în fața jurnaliștilor alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a sugerat că ar putea urma și alte atacuri din partea SUA.

„I-am lovit foarte tare aseară. Probabil că îi vom lovi din nou tare în seara asta”, a spus Trump, adăugând: „Chiar merită asta”. El a sugerat, de asemenea, că blocada navală a SUA asupra porturilor și apelor teritoriale iraniene ar putea fi reinstituită.

Trump a încheiat o zi marcată de numeroase apariții în fața presei cu o conferință de presă în cadrul căreia a declarat: „Am ajuns să-i cunosc și nu sunt sigur că vreau să închei o înțelegere cu ei. Putem să ne jucăm, dar nu sunt sigur că vreau să închei o înțelegere.”

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