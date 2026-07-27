Iranul spune că a oprit atacurile, după ce SUA a pus pe pauză campania de bombardamente

În același timp, un înalt oficial militar iranian a amenințat cu extinderea atacurilor în regiune, sugerând că rebelii houthi din Yemen, aliați ai Teheranului, ar putea intensifica loviturile asupra navelor comerciale din Marea Roșie.

Întreruperea atacurilor în noaptea de 26 iulie a venit cu două zile înaintea unei întâlniri importante programate la Washington între președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Vizita din 28 iulie are loc la exact cinci luni după lansarea unei ample campanii de lovituri aeriene ale SUA și Israelului asupra unor ținte din Iran.

Iranul a ripostat, atacând aliații SUA din Orientul Mijlociu și blocând, practic, Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru exporturile mondiale de petrol și gaze.

În ultimele săptămâni, Washingtonul a declarat un armistițiu parțial, deși înainte de 24 iulie au fost aproape două săptămâni consecutive de bombardamente americane asupra unor ținte iraniene.

Potrivit ambasadorului SUA la ONU, Mike Waltz, suspendarea atacurilor americane a fost decisă pentru a permite desfășurarea negocierilor de pace în culise.

Trump „păstrează toate opțiunile deschise”, a spus Waltz într-un interviu acordat NBC News. „Ceea ce face președintele în acest moment, așa cum am văzut de la început, este să acorde spațiu negocierilor. Discuțiile sunt în curs. Acestea se desfășoară la toate nivelurile, de la aspectele mai tehnice până la cele mai înalte niveluri, desigur.”

Însă această acalmie a fost motivată, în parte, și de diminuarea stocurilor americane de rachete interceptoare menite să doboare rachetele iraniene, ceea ce i-a îngrijorat pe planificatorii militari americani, potrivit The New York Times.

Vicepreședintele JD Vance și generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, și-au exprimat ambii îngrijorarea față de o eventuală escaladare a conflictului, în timpul unei reuniuni la Casa Albă, a relatat CNN.

Oficialii administrației americane insistă că forțele sale rămân bine echipate, deși Waltz părea să sugereze că, într-adevăr, unele stocuri de arme au fost epuizate, parțial ca urmare a faptului că SUA au furnizat armament Ucrainei în lupta acesteia împotriva Rusiei.

El a aruncat, de asemenea, vina asupra administrației predecesorului lui Trump, Joe Biden.

„Multe stocuri au fost epuizate nu doar din cauza a ceea ce am furnizat Ucrainei în ultimii patru sau cinci ani”, a declarat el într-un interviu acordat postului NBC și difuzat pe 26 iulie.

„Pentagonul a moștenit o situație de epuizare a stocurilor nu doar din cauza Ucrainei, ci și a luptei continue împotriva rebelilor houthi în timpul administrației Biden și a armatei slăbite lăsate de administrația Biden”, a spus el.

Nu a existat nicio reacție imediată la comentariile lui Waltz din partea foștilor oficiali ai administrației Biden.

Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a avertizat pe 26 iulie că războiul s-ar extinde și mai mult dacă SUA ar alege să-și reia atacurile.

„Aceste atacuri au continuat până acum două nopți, însă în ultimele două nopți americanii și-au oprit atacurile”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, Mohammad Akraminia, citat de agenția semioficială iraniană Mehr.

„Întrucât strategia noastră a fost, în esență, una de represalii, am suspendat și noi operațiunile noastre de represalii”, a adăugat acesta.

Vorbind la Casa Albă pe 26 iulie, Trump a declarat că nu a decis încă dacă va reveni la o operațiune militară de amploare. El a spus, de asemenea, că Iranul are de ales între un acord și lovituri la un „nivel mult mai ridicat”.

Pe lângă îngrijorările legate de stocurile de armament ale SUA, rezervele tot mai mari ale alegătorilor americani față de conflict ar putea influența și planurile de război ale Casei Albe. Sondajele arată că războiul cu Iranul este profund nepopular, ceea ce ar putea deveni o problemă importantă pentru Partidul Republican al lui Trump la alegerile pentru Congres din noiembrie.

Rebelii houthi din Yemen au afirmat că au doborât o dronă lansată de Arabia Saudită, aliată a SUA — cel mai recent episod dintr-o serie de confruntări la scară redusă care au alimentat temerile că conflictul cu Iranul s-ar putea extinde și mai mult în regiune.

În ultimele zile, gruparea Houthi a revendicat, de asemenea, atacuri asupra instalațiilor petroliere saudite.

Armata iraniană a oprit șase nave care încercau să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore, a relatat televiziunea de stat pe 26 iulie.

Totodată, Teheranul a declarat că a înregistrat progrese în negocierile cu Oman – care se învecinează cu cea mai îngustă parte a strâmtorii – privind „principiile comune și mecanismele operaționale” pentru transportul maritim.

Omanul și Iranul au declarat că vor discuta despre impunerea unor taxe de tranzit, o măsură la care Washingtonul se opune.

Cu informații de la Radio Farda (RFE/RL), AFP și Reuters

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