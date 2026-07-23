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Camera Reprezentanților din SUA adoptă legea apărării, în valoare de un trilion de dolari

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Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, se adresează presei după votul de miercuri.
Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, se adresează presei după votul de miercuri.

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat miercuri, cu o majoritate strânsă, propria versiune a unui proiect de lege privind apărarea, în ciuda preocupărilor democraților legate de costurile uriașe, de războiul cu Iranul și de o prevedere care ar consolida legăturile dintre Pentagon și Israel.

„Legea privind autorizarea apărării naționale” pentru anul fiscal 2027 (NDAA), care prevede cheltuieli fără precedent de 1,15 trilioane de dolari pentru armată, a fost adoptată de Camera Reprezentanților cu 216 voturi pentru și 212 împotrivă.

Votul s-a desfășurat în mare parte pe linii de partid, întrucât toți republicanii, cu excepția a șapte, au votat în favoarea măsurii, iar toți democrații, cu excepția a șase, au votat împotrivă.

Democrații s-au opus sumei uriașe autorizate pentru Pentagon, într-un moment în care președintele Donald Trump și colegii săi republicani reduc drastic cheltuielile pentru programele sociale.

De asemenea, aceștia se opun războiului în curs de desfășurare și extrem de nepopular cu Iranul, care, potrivit Pentagonului, a costat SUA până acum 37,5 miliarde de dolari.

Forțele americane lansează „lovituri de precizie” împotriva capacităților militare iraniene, pe 22 iulie 2026.
Forțele americane lansează „lovituri de precizie” împotriva capacităților militare iraniene, pe 22 iulie 2026.

Republicanii au afirmat că cheltuielile de un trilion de dolari sunt esențiale pentru a sprijini armata în timp ce aceasta duce războiul în Iran, pentru a finanța dezvoltarea sistemelor de apărare și achizițiile de echipamente, precum și pentru a oferi beneficii trupelor, cum ar fi majorări salariale de până la 7% și construirea de cazărmi și locuințe pentru familii.

O altă măsură care i-a îngrijorat pe democrați a fost o prevedere care ar extinde substanțial cooperarea în domeniul tehnologiei militare între Statele Unite și Israel, în ciuda apelurilor multor americani – în special din stânga – de a reduce sprijinul SUA pentru Israel, din cauza îngrijorării privind numărul mare de victime în rândul civililor palestinieni în urma atacurilor din Gaza.

Sursa: Reuters

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