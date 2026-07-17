Discursul de 25 de minute, difuzat la o oră de vârf, a subliniat efortul lui Trump de a transforma securitatea alegerilor într-o temă politică centrală în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, când colegii săi republicani își vor apăra majoritățile fragile din Congres, notează Reuters.

Trump a făcut din nou presiuni asupra republicanilor din Congres, în discurs, să adopte o lege care să impună noi cerințe privind identificarea alegătorilor și cetățenia, în ciuda constatărilor de lungă durată conform cărora frauda electorală în alegerile din SUA este rară. Proiectul de lege care înăsprește condițiile de participare la vot este blocat în Senat, pe fondul unei opoziții acerbe din partea democraților.

Trump a afirmat că materialele desecretizate vor dezvălui „vulnerabilități șocante ale infrastructurii noastre electorale”.

Discursul a avut loc într-un moment politic dificil pentru Trump și republicani, popularitatea sa fiind afectată de războiul cu Iranul și de prețurile ridicate la energie.

Trump a menționat pe scurt războiul la începutul discursului, afirmând că SUA „câștigă cu brio”, apoi a enumerat o serie de realizări interne, printre care reducerile de impozite și măsurile sale dure împotriva imigrației, înainte de a trece la tema securității electorale.

Președintele a declarat că „declasifică” informații sensibile care arată că China a obținut în mod ilicit 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani, inclusiv nume, adrese și alte date.

El a afirmat că membri ai comunității de informații a SUA au ascuns în mod deliberat informații privind amploarea activităților Chinei.

O evaluare neclasificată a serviciilor de informații americane din 2021 nu a găsit indicii că vreun „actor străin” ar fi încercat sau ar fi reușit să altereze „vreun aspect tehnic” al votului din alegerile prezidențiale din 2020, inclusiv înregistrările alegătorilor, buletinele de vot, centralizarea voturilor sau rezultatele.

Această evaluare a fost realizată sub conducerea lui John Ratcliffe, pe atunci directorul serviciilor de informații naționale al lui Trump și actualmente director al CIA.

Datele culese de chinezi erau publice

Raportul a constatat, de asemenea, că China a desfășurat o campanie începând cel puțin din 2008 pentru a colecta informații despre alegătorii americani, opinia publică, partidele politice, candidații și înalții funcționari guvernamentali, probabil cu scopul de a utiliza aceste informații pentru a prezice rezultatele alegerilor.

Două persoane familiarizate cu această chestiune au declarat pentru Reuters că datele privind alegătorii americani obținute de China nu erau confidențiale – fișierele cu alegătorii sunt achiziționate în mod obișnuit de consultanții politici – și nu puteau fi manipulate.

Înaintea discursului lui Trump, unii oficiali de la Casa Albă și-au exprimat îngrijorarea că dezvăluirea informațiilor referitoare la China ar putea fi provoca mai mult confuzie, au declarat surse pentru Reuters.

Limbajul dur al lui Trump la adresa Chinei - notează aceeași agenție - riscă să afecteze o relație care s-a stabilizat în urma costisitorului război comercial de anul trecut. Trump speră să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping în septembrie pentru a discuta despre îmbunătățirea relațiilor comerciale.

Ministerul de Externe al Chinei nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la discurs. Înaintea discursului, Liu Chang, purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington, a declarat: „China nu s-a amestecat niciodată și nu se va amesteca niciodată în alegerile prezidențiale din SUA”.

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