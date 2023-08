Lukașenko: „Nucleul” luptătorilor Wagner va rămâne în Belarus

Alexander Lukașenko susține că i-a avertizat pe șefii companiei militare private ruse Evgheni Prigojin și Dmitri Utkin despre siguranța lor personală în timpul revoltei și după aceasta.

Dar, după cum relatează BelTA, Evgheni Prigojin nu a apelat la el pentru a-i garanta securitatea.

„Să răspund direct la această întrebare: nu trebuia să asigur protecția lui Prigojin. Asta în primul rând. În al doilea rând, nu a existat niciodată o astfel de conversație", a spus Lukașenko. „În al treilea rând, ține minte, l-am abordat de două ori din motive de securitate. Prima dată când l-am sunat se duceau la Moscova. I-am spus: Îți dai seama că-ți distrugi oamenii și vei muri și tu?. Iar el s-a înfuriat: La dracu', am să mor!. I-am spus: Atunci uite, chiar acum îți trimit o frânghie și un săpun. Iar el mi-a răspuns: Nu, nu , nu vreau asta. Voi muri erou. Asta a fost prima conversație. A doua oară a venit să mă vadă cu Dim Utkin. I-am avertizat categoric pe amândoi: Băieți, fiți atenți!

„Vă vom garanta siguranță deplină în Belarus”

Pe de altă parte, Lukașenko a spus că a oferit garanții. El a menționat că, în timpul negocierilor cu Evgheni Prigojin, s-au discutat două probleme: încetarea dosarelor penale împotriva mercenarilor Wagner și strămutarea acestora în Belarus. „Eu am sugerat că, dacă le este frică de ceva, voi vorbi cu președintele Putin, vă vom duce în Belarus. Vă vom garanta siguranța deplină în Belarus. Iar Jenia Prigojin nu mi-a cerut niciodată să mă ocup de problemele de securitate.”

Lukașenko a mai spus că a primit informații despre un atentat la viața lui Prigojin. „Ultima dată când am zburat în Emirate, am primit informații foarte serioase din surse bine informate despre o tentativă asupra lui Evgheni Prigojin. Am dat instrucțiuni și, în două ore, l-au găsit pe ambasadorul Rusiei în Emirate, l-au chemat la mine. I-am dat el un mesaj la Kremlin pentru Putin și Bortnikov despre pregătirea unei tentative de asasinat asupra lui Prigojin”, a spus Lukașenko.

Lukasenko a mai spus: „Nu pot spune cine a făcut-o. Nu voi deveni avocat nici măcar pentru fratele meu mai mare. Dar îl cunosc pe Putin. Este o persoană meticuloasă, foarte calmă și chiar lentă, care ia decizii cu privire la alte probleme, mai puțin complexe. Prin urmare, nu-mi pot imagina că Putin a făcut-o, că este vina lui Putin. A fost o lovitură prea brutală, cu totul neprofesionistă, de altfel”, a apreciat Alexander Lukașenko.

Tabăra Wagner din Belarus

Lukașenko a spus că el și Prigojin au construit un sistem despre cum va fi amplasat „Wagner” în Belarus.

„Și fotografiile astea din satelit care arată că demontăm corturile... De ce scoatem corturile în plus? Pentru că nu avem nevoie de atâtea. Grosul rămâne aici, unii au plecat în vacanță, alții au decis să stea puțin pe bară, dar avem numerele de telefon, adresele, parolele acestui nucleu. În câteva zile vor fi toți aici, până la zece mii de oameni. Acum nu mai e nevoie să-i ținem aici. De aceea nu pleacă nicăieri. Cât timp vom avea nevoie de această unitate, ei vor locui și vor lucra aici”.

Pe 29 iulie, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Frontieră de Stat al Ucrainei, Andrii Demceenko, a raportat că, potrivit informațiilor ucrainene, în Belarus sunt peste cinci mii de mercenari Wagner.