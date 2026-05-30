Lumea e pentru bărbați. Cum central-asiaticii „scapă” de fiice înainte ca ele să se nască

În anumite zone din Asia Centrală, mii de fete dispar înainte chiar de a veni pe lume.

Bazându-se pe ecografii, analize de sânge și tradiții patriarhale vechi de secole, familiile din întreaga regiune decid în tăcere care copii merită să se nască și care nu.

Ținta sunt fetele nenăscute.

În Uzbekistan și Tadjikistan, echilibrul natural între nașterile de băieți și fete este distorsionat de ani de zile. În unele zone, se nasc până la 110 băieți la fiecare 100 de fete, o diferență care, potrivit experților, nu poate apărea în mod natural.

În spatele cifrelor se ascunde un sistem ascuns de avorturi selective în funcție de sex, adesea determinat de presiunea soților, a soacrelor și de așteptările culturale conform cărora un fiu este esențial pentru statutul social, moștenire și supraviețuirea familiei.

Nafisa, în vârstă de 50 de ani, din Tașkent, consideră că avortul la care a recurs a fost una dintre cele mai grele decizii din viața ei. La acea vreme, ea și soțul ei aveau deja două fiice. Când medicii i-au spus că așteaptă o altă fetiță, ea a întrerupt sarcina.

„Soțul meu își adora fiicele și le răsfăța. Dar, în același timp, nu a ascuns niciodată faptul că își dorea și un fiu”, a declarat Nafisa pentru Azattyq Asia, unitatea de limbă rusă a RFE/RL care se ocupă de Asia Centrală.

„Voiam să nasc al treilea copil și să nu mai am alții după aceea. Dacă aș fi născut o fetiță atunci, ar fi trebuit să mă gândesc la o a patra sarcină, pentru că voiam și un fiu. Am decis că organismul meu nu ar fi suportat o astfel de povară. Am o sănătate precară. De aceea, am întrerupt a treia sarcină.”

Doi ani mai târziu, Nafisa a rămas din nou însărcinată.

„La ecografia de 12 săptămâni, medicul a spus că există o probabilitate mare să fie băiat”, a spus ea. „Am dus sarcina la termen în ciuda problemelor mele de sănătate și, într-adevăr, s-a născut un băiat.”

Bărbatul cu 8 fiice

În unele cazuri, presiunea distruge familiile.

Guli, o femeie de 35 de ani din Fergana, în sudul Uzbekistanului, spune că familia soțului ei a cerut în mod deschis un băiat în timpul fiecărei sarcini. Când medicii i-au dezvăluit că al patrulea copil al ei va fi tot o fată, rudele au presat-o să avorteze. Ea a refuzat.

„La început am crezut că soțul meu glumește”, a spus Guli pentru RFE/RL. „Dar soacra mea repeta constant că era vina mea că tot fete aveam.”

După nașterea celei de-a patra fiice, presiunea s-a intensificat.

„În cele din urmă, l-a convins pe fiul ei să-și ia o a doua soție, crezând că aceasta îi va dărui un fiu mult așteptat”, spune Guli, adăugând că soțul ei și-a luat o a doua soție, așa cum i-a sfătuit mama lui.

„Dar și ea a născut patru fete. Acum soțul meu are în total opt fiice.”

Povești ca a lor sunt în toată regiunea.

Atât în Tadjikistan, cât și în Uzbekistan, avorturile la cererea femeii sunt permise până în a 12-a săptămână de sarcină. În etapele ulterioare, procedura este permisă doar din motive medicale sau sociale.

Dar activiștii și psihologii spun că legea este adesea ocolită.

„Cunosc cazuri în care femeile au fost forțate să întrerupă sarcina chiar și la 21 de săptămâni, pur și simplu pentru că așteptau o fetiță”, a spus Muazzam Ibrahimova, psiholog la organizația neguvernamentală Mehrjon din Ferghana, care se ocupă de protecția mamelor și a copiilor.

Dilmurad Irgașev, președintele Asociației Specialiștilor în Reproducere din Uzbekistan, afirmă că problema este adânc înrădăcinată în cultură și în așteptările patriarhale.

„În viziunea lor, băiatul rămâne, se presupune, în familie, iar copiii și nepoții lui sunt considerați «ai lor»”, a declarat Irgașev pentru RFE/RL.

