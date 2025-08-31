Turkmenistanul le cere artiștilor să slăbească. Altfel, își vor pierde locul de muncă

Angajații din sectorul cultural – controlat de stat – din vestul Turkmenistanului au primit un termen limită strict pentru a slăbi și a „arăta prezentabil” de Ziua Independenței, au declarat mai mulți lucrători din domeniu pentru RFE/RL.

Actori, cântăreți, dansatori și alți artiști au spus că autoritățile din provincia Balkan le-au cerut persoanelor supraponderale să slăbească înainte de manifestațiile din 27 septembrie - altfel, vor exista consecințe.

Oficialii i-ar fi avertizat pe cei care nu vor reuși să piardă în greutate că își vor pierde locul de muncă și nu vor mai avea voie să apară pe scenă sau la televizor.

Se spune că ordinul ar veni de la Gurbangulî Berdîmuhamedov, fostul președinte autoritar și șeful puternicului Consiliu Popular din Turkmenistan, care supraveghează toate structurile guvernului și stabilește politicile acestuia.

„Pe baza instrucțiunilor [lui Berdymukhammedov], lucrătorilor culturali supraponderali li s-a ordonat să slăbească și, mai ales, să scape de grăsimea abdominală până la 27 septembrie”, a declarat un actor pentru RFE/RL. „Au fost avertizați verbal și ferm că, dacă nu vor slăbi, vor fi excluși din sistemul cultural.”

Pe de altă parte, autoritățile vor ca profesioniștii din cultură să nu fie nici „prea slabi”, a spus un alt artist.

Artiștii au vorbit sub condiția anonimatului, temându-se de represalii din partea guvernului turkmen care nu tolerează nicio critică la adresa politicilor sale.

În trecut, autoritățile din Turkmenistan le-au ordonat polițiștilor să slăbească sau își vor pierde locul de muncă.

Mâncarea sănătoasă nu este la îndemâna tuturor

Artiștii din sectorul cultural au început deja, în pripă, să țină dietă pentru a respecta termenul limită, potrivit unui actor de la Teatrul Dramatic de Stat „Saparmurat Turkmenbași” din Balkanabat, capitala provinciei vestice Balkan.

Dar, spune el, mulți oameni se plâng că nu își permit să cumpere alimente sănătoase sau abonamente la sala de sport din cauza salariilor mici.

„Salariile noastre nu sunt suficiente pentru a cumpăra legume și fructe de calitate decentă, pâine integrală sau carne săracă în grăsimi pentru o dietă sănătoasă”, a spus actorul, adăugând că artiștii trebuie să plătească și toate costumele pe care le poartă la evenimente.

Salariile mici îi constrâng pe oameni să cumpere mâncare mai ieftină – pâine albă, de exemplu, spune pentru RFE/RL un alt angajat.

„De exemplu, broccoli costă o avere. Un kilogram de mere costă 50 de manati, un kilogram de portocale - 60 de manati, iar abonamentul lunar la sala de sport este de 1.000 de manati. Cu salariul nostru lunar de 3.000 de manati, nu ne putem permite prea multe dintre aceste lucruri”, a spus el.

Rata de schimb stabilită de Banca Națională a Turkmenistanului este de 3,49 manați pentru un dolar american. În realitate, însă, manatul are o valoare mult mai mică decât cursul oficial.

Restricții în viața de zi cu zi

Acum câțiva ani, în țările vecine - Tadjikistan și Uzbekistan -, autoritățile le-au dat polițiștilor supraponderali un termen de șase luni pentru a se conforma cerințelor postului. Cel puțin 10 polițiști tadjici care nu au respectat termenul limită au fost concediați.

Gurbangulî Berdîmuhamedov, tatăl actualului președinte turkmen, Serdar Berdîmuhamedov, este cunoscut pentru obsesia sa față de ceea ce el numește un stil de viață sănătos.

În fiecare an, în luna aprilie, această țară aflată sub controlul unui regim autoritar sărbătorește Luna Sănătății și Fericirii, când funcționarii publici, studenții și elevii participă la alergări în masă, curse cu bicicleta și alte activități sportive.Mulți oameni

din Turkmenistanul bogat în gaze naturale sunt nemulțumiți de politicile represive ale guvernului, corupția generalizată și sărăcia care a obligat milioane de turkmeni să fugă din țara lor.

„Acum Berdîmuhamedov vrea să controleze până și mărimea burților noastre”, a spus angajatul teatrului dramatic din Balkanabat. „Era unul din ultimele lucruri asupra cărora guvernul nu avea niciun control.”

