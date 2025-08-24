Cetățeni din Asia Centrală reținuți în aeroporturile din Rusia - un nou val de represiune împotriva migranților

Zeci de migranți din Tadjikistan spun că au fost reținuți de autoritățile ruse la aeroportul Jukovski din Moscova, timp de peste o săptămână.

În imagini transmise Europei Libere (RFE/RL), zeci de bărbați apar închiși într-o cameră îngustă, cu paturi supra-etajate din fier, asemănătoare celor din închisori. Nu se văd ferestre sau aparate de aer condiționat. Unii bărbați stau întinși pe paturi sau pe podeaua de beton, iar alții au un spațiu doar cât să stea jos. Coșul de gunoi este plin cu pachete goale de tăieței instant, ieftini.

„Sunt aici de 10 zile. Ne dau o dată pe zi supă instant, nimic altceva”, a declarat unul din bărbați pentru RFE/RL, adăugând că în încăpere se află aproximativ 75 de persoane.

„Este unul printre noi care suferă de probleme cardiace”, spune acesta.

„Le-am spus [autorităților ruse] că vrem să cumpărăm bilete de întoarcere și să ne întoarcem în Tadjikistan, dar ei ne țin aici și nu ne lasă să plecăm sau să mergem acasă”, spune un alt bărbat.

Cetățenii tadjici au fost aduși la aeroport după ce instanțele ruse au dispus expulzarea lor, dar nu este clar de ce au fost reținuți odată ajunși acolo.

Mulți alți migranți din Asia Centrală s-au plâns că se confruntă cu un nou val de refuzuri de intrare și expulzări din partea autorităților ruse.

Ministerul de Interne al Rusiei a raportat o creștere de 17% a numărului de deportări ale străinilor acuzați de încălcarea regulilor de imigrare în prima jumătate a acestui an, față de perioada similară din 2024.

De asemenea, MAI a anunțat o scădere cu peste 30% a numărului de permise de ședere eliberate străinilor în acest an.

Autoritățile ruse nu au precizat cetățenii căror țări au fost vizați. Se știe însă că migranți din Asia Centrală – în special tadjici, uzbeci și kîrgîzi – au fost ținta unor raiduri polițienești intensificate, deportări și maltratări în Rusia, în urma atentatului terorist mortal de la Crocus City Hall, din martie 2024.

Atacul asupra unei săli de concerte pline din apropierea Moscovei, în care au fost uciși aproape 150 de oameni, a fost atribuit unui grup de migranți, majoritatea cetățeni ai Tadjikistanului.

Masacrul a declanșat o campanie anti-migranți în urma căreia zeci de mii de cetățeni din Asia Centrală au fost deportați sau li s-a interzis intrarea în Rusia, în timp ce mulți alții au denunțat ceea ce au numit atacuri xenofobe.

O femeie din regiunea Oș, din sudul Kîrgîzstanului, a declarat pentru RFE/RL că a fost insultată și amenințată de polițiști, care au ținut-o într-o cameră aglomerată timp de peste 24 de ore la aeroportul Jukovski, pe 1 august.

Sub condiția anonimatului, femeia a spus că ea și alți pasageri au fost duși la interogatoriu după ce au sosit la aeroport cu o cursă din Oș.

Femeia, care poartă haine islamice, a spus că polițiștii au întrebat-o de ce poartă hijab și au acuzat-o că urmărește conținut extremist pe telefonul ei.

„Ne-au închis într-o cameră sufocantă, fără ferestre. Înăuntru erau mai multe paturi de fier. Ne-au dat doar supă instant expirată”, a spus femeia. „Una dintre femei s-a simțit rău și am bătut la ușă. Când un ofițer a deschis, i-am cerut să cheme o ambulanță. În schimb, el a chemat un alt ofițer, care a venit cu un pistol cu electroșoc.”

Femeia a spus că ofițerul nu a folosit arma în mod direct, ci a activat-o lângă ea. Polițistul ar fi folosit lumina puternică și zgomotul dispozitivului pentru a „speria și amenința” migranții.

Femeia a spus că poliția a deportat-o a doua zi fără nicio explicație.

Autoritățile din țările central-asiatice au emis mai multe declarații în ultimul an, exprimându-și îngrijorarea în legătură cu detenția cetățenilor lor în aeroporturile rusești, dar nu au întreprins nicio acțiune în acest sens.

Rusia primește milioane de lucrători migranți din Asia Centrală, o fostă regiune sovietică, unde multe familii depind de remitențele trimise de aceștia.





📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te