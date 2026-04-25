„M-am întors”. Fostă locuitoare din Pripeat revine acasă, după 40 de ani de la dezastrul din Cernobîl

La patruzeci de ani după dezastrul de la Centrala Nucleară Cernobîl, foștii locuitori din zonă încă trăiesc cu consecințele acestuia. Klavdia Omelcenko s-a numărat printre cei evacuați din Pripeat după cel mai grav accident nuclear civil din lume, pe 26 aprilie 1986. Ea și-a vizitat apartamentul abandonat pe care îl numea odinioară „acasă” și a împărtășit Serviciului ucrainean al RFE/RL amintiri personale despre viața sa de dinainte și de după dezastru.