Maia Sandu i-a scris lui Vladimir Putin cerându-i să ajute R. Moldova cu vaccinuri împotriva COVID-19

Compania care deține nava-container blocată în Canalul Suez a declarat astăzi că se va încerca să refloteze nava profitând de vreme. The Ever Given, deținut de firma japoneză Shoei Kisen KK, a eșuat marți, pe 23 martie, blocând calea navigabilă prin care tranzitează zilnic o treime din volumul mondial de containere de transport maritim. Președintele companiei a spus că muncitorii au dragat malurile și fundul mării pentru a încerca să ridice nava pe linia de plutire în timpul mareei următoare. Dacă eforturile de dragare nu reușesc, compania va lua în considerare ușurarea navei prin îndepărtarea containerelor, cerându-și scuze pentru blocarea traficului care a provocat „probleme și îngrijorări extraordinare pentru mulți oameni”. Generalul locotenent Osama Rabei, șeful Autorității Canalului Suez, a declarat că încercarea de a scoate nava din pozitia in care a eșuat este o operațiune foarte complexă. O firmă olandeză specializată în operațiuni de salvare colaborează cu autoritatea canalului, iar Statele Unite s-au oferit să ajute. Autoritatea canalului a salutat asistența internațională.