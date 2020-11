Maradona miraculosul

Diego Maradona a urcat pînă în vîrful lumii, a alergat driblînd orice împotrivire, a scos din joc fiare, durități, zmei, a scis basme supersonice și i-a făcut pe mulți să creadă în miracole. A tras după el meciuri, echipe și națiuni și, tot singur, și-a distrus existența pămîntească. Acest om pierdut pentru viață dar nu pentru mit a fost declarat cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor. Ca zeu suveran, a fost adorat și a născut o religie populară dar marele lui secret a rămas necunoscut. Geniul și tragedia lui Maradona au venit în aceeași măsură dintr-un soi de curaj fără limite, dintr-o nechizuință vulcanică, disperată și neîncetată care l-a făcut să treacă peste orice limite, în fotbal și în propria viață.

Foștii lui adversari spun că era de neoprit și de nemarcat...

Vorbind de Maradona, Mardona a spus în 1996: Am fost, sînt și voi fi întotdeauna un toxicoman.

Ajuns la Napoli pe cînd avea doar 24 de ani, Maradona a luat fotbalul din rama statică în care l-a găsit și l-a transformat într-o coridă electrică, aproape imposibil de urmărit și mereu dincolo de limita înțelegerii raționale. Pe teren, Maradona a desființat cu fulgere scurte, adversari și echipe, a driblat la infinit și a marcat goluri inexplicabile. În afara terenului, Maradoina a găsit la Napoli Paradisul din mijlocul Infernului. Un loc dramatic, pătimaș și permisiv. În acest loc, tînărul fără limite a întîlnit Camorra a devenit copilul ei teribil și a început să se distrugă cu pasiune. Drogurile de toate felurile au început să curgă spre el și l-au făcut să se creadă nemuritor, în timp ce murea lent.

Destinul acestui om niciodată ajutat de șansă sau ferit de lovituri a început într-un cartier mizer din Buenos nAires. Mama - spălătoreasă, tata - tăietor de ciolane într-o măcelărie. Măcelarii aveau să îl urmărească pe Maradona toată viața, căutînd să îi rupă picioarele, pentru a pune capăt umilinței.Câțiva au reușit dar nimeni nu l-a putut scoate din fotbal. De asta s-a ocupat Maradona însuși. De la 21 de ani a jucat mereu cu un bocanc stîng mai mare, după ce glezna a cedat în urma unui atac la mutilare al unui jucător basc: Goikoetxea. Supranumit, firește, Măcelarul din Bilbao.

La nici 6 ani, Maradona a lovit o minge pe maidan și muingea a rămas cu el pe viață. La 10 ani era număr de circ și a făcea exchibiții în pauzele meciurilor. La 14 ani a debutat într-o echipă de seniori: Argentinos Juniors. A urmat faimoasa Boca Junior și, apoi, transferul rapid la Barcelona. Maradona avea 22 de ani și simțămînul că lumea e prea mică și prera înceată. A plecat la Napoli și, acolo, a început explozia. Mai întîi, a luat această echipă modestă și prăfuită și a decis că o va face campioană. A cîștigat singur meciuri și campionate, fără ca lumea să înțeleagă cum și cînd. Apoi, a făcut același lucru cu echipa țării lui: Argbentina. În 1986, a condus o națională argentiniană onorabilă și atît spre titlul modial. Pe parcurs, Maradona a schimbast intenționat și repetat cursul fotbalului. Nimeni nu l-a putut opri sau bloca ci, doar, în cel mai fericit caz, lovi. S-a ridicat și a revenit, de fiecare dată, cu ceva încă mai nevăzut, cu driblinguri și mișcări scandaloase pentru care nu există nici azi nume.

Apogeul a venit în cele mai profunde 5 minute de fotbal văzute vreodată. Pe 22 iunie 1986, Argentina și Anglia au jucat sferturile de finală ale Mondialelor din Mexic. În minutul 51, Maradona a apărut de nicăieri, șiret și scund ca un pitic infernal, și a înscris, cu mîna, nu cu capul. Un arbitru depășit n-a văzut ce era de văzut și așa a intrat în istorie infamia așa numitului Hand Of God: golul înscris cu mîna de providență - după spusele lui Maradona. Fotbalul ilustra, astfel, nedreptatea constitutivă a istoriei. Nelegiuirea are adesea ultimul cuvînt. După numai patru minute, infamia a fost dizolcată de sublim. Maradona a luat o minge de dincolo de centrul terenului și a început cel mai lung, delirant și paralizant dribling văzut pe un teren de fotbal. După aproape 60 de metri, cu adversari anihiliați din mișcările corpului și un control de pilot de formula 1, Maradona a înscris așa numitul Goal Of The Century – Golul Secolului. Fotbalul ilustra, astfel, rolul constitutiv al geniului în istorie. Cele 5 minute din 1986 explică scepticilor de ce anume văd oamenii în fotbal imaginea propriei vieți.

Golul fără egal din 1986 conține calitățile neverosimile ale lui Maradona: o forță teribilă în alergare, un centru de greutate jos și mobil, o capacitate totală de dribling în mare viteză și o inutiție perfectă a mișcării următoare pe care adversarul o ghicește mult după ce e depășit.

Complexul fizic și tehnic Maradona nu are egal...

Nimeni n-a mai reușit așa ceva, deși alți patru jucători împart cu el calitatea de Genii Totale ale fotbalului: Alfredo Di Stefani, Pele, Johann Cruyff și Lionel Messi. Între ei, Maradona e solistul fără echipă și sistem. E doar el însoțit de o încredere feroce și tehnici de iluzionist. Toate astea l-au făcut mai mult decît un idol. Maradona a dat lumii speranța în miracol și a fost imediat declarat zeu. Messi și ceilalți sînt iubiți. Maradona e adorat pentru că, venind de jos, a răsturnat lumea ca un erou popular și ales, conducînd o cruciadă justițiară împotriva sistemelor, statisticilor și tradiției.

Nechibzuința cu care a forțat fotbalul să se schimbe l-a urmărit pe Maradona și în viață. Acolo l-a implicat în stridențe politice de clovn frecventat de dictatori, de la Chavez la Castro. Sau l-a împins în campanii naționaliste și anti-americane romantice, stridente și stupide. Aceeași stare de explozie permanentă l-a făcut un personaj princiar cu anturaje dubioase și gusturi de un kitsch vesel și incurabil. Needucat și perfect ca un sculptor orb și spontan, Maradona a atins desăvîrșirea și a trăit ca un om căzut. Păcatele repetate l-au făcut și mai iubit. De la un cap la altul al lumii, sute de milioane de oameni și-au recunoscut visele, neputința și credința în isprăvile legendare ale lui Maradona.

Maradona a fost un fotbalist fără egal printre fotbaliști și un om tragic între atîția oameni care rămîn ancorați în anonimat. Ceva răscolitor, furios și divin a trăit vreme de 60 de ani în opera și păcatele lui Maradona. Exact asta l-a trecut între eroii timpurilor noastre care caută tot mai febril miracole.