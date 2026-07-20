Marea maestră de șah Judit Polgár ar putea deveni președinta Ungariei

„Țara noastră are nevoie de unitate, pace și de un președinte de care toți maghiarii să poată fi mândri”, a declarat Peter Magyar într-o postare pe Facebook, adăugând că se va întâlni marți cu Polgár pentru a o întreba dacă ar fi dispusă să accepte această funcție.

Parlamentarii maghiari au adoptat săptămâna trecută un amendament care va duce la demiterea actualului președinte Tamas Sulyok, un aliat al fostului prim-ministru Viktor Orban.

Președintele Ungariei este ales de parlament, unde partidul Tisza al lui Magyar deține o majoritate de două treimi în urma victoriei zdrobitoare de la alegerile din aprilie, în dauna partidului lui Orban, Fidesz.

„De zeci de ani, numele lui Judit Polgár este sinonim cu talentul și perseverența”, a declarat Magyar. El a adăugat că ea a ocupat primul loc în clasamentul mondial feminin timp de 26 de ani consecutivi, situându-se totodată printre primii 10 jucători din lume la general.

Polgár, care are 49 de ani, este multiplă medaliată cu aur la Olimpiadele de șah. S-a retras din șahul de competiție cu mai bine de un deceniu în urmă, dar a rămas activă în promovarea acestui joc.

Prin intermediul fundației sale, ea susține, de asemenea, educația și egalitatea de șanse. Nu a deținut anterior nicio funcție politică.

Judit Polgár și cele două surori ale sale – Zsuzsa și Zsofia – alături de Ildiko Madl, au câștigat Olimpiada de șah din 1988 pentru echipa feminină a Ungariei, punând capăt dominației sovietice. Judit Polgár a participat și la turnee masculine și a devenit una dintre cele mai bune jucătoare dintr-un sport dominat de bărbați.

Ea este cea mai talentată femeie care a jucat vreodată șah și singura femeie care a depășit pragul de 2700 de puncte în clasament, prag pe care mulți îl consideră distincția de „Super GM”.

În februarie, „Queen of Chess” („Regina Șahului”), un documentar despre Polgár, a fost lansat pe Netflix.

Scris cu informații de la dpa, AFP și Reuters

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