Mariana Rață: „Sunt semnale evidente că lucrurile nu sunt sănătoase pe interior”

Europa Liberă: În studioul Europei Libere este Mariana Rață, cea pe care o vedem într-un studio la fel de întunecat sau și mai întunecat care, umblă printre becuri și caută pe cine să îl prindă cu „rața în gură”. Mariana, ești omul indicat să răspunzi la următoarea întrebare, după o lună de activitate a noii guvernări care promite demontarea unui regim nedemocratic dumneata, ca om specializat pe subiecte de genul acesta, ce impresie ai după o lună?

Mariana Rață: „Impresia mea este că procesul de schimbare a guvernării în stat s-a început, noi am văzut mai multe demisii, am văzut plecări, a propos multe dintre ele fără niciun fel de motivare fără, nici o explicație și asta îmi ridică multe semne de întrebare.”

Europa Liberă: Aici întreb, pentru că s-au simțit cu pufușor pe botișor sau pentru că i-a forțat cineva, sau pentru că o să revină pe cal alb?

Mariana Rață: „Eu cred, că aici sunt toate astea la un loc și în funcție de caz sunt diferite. Sigur, că au plecat în primul rând cei care s-au simțit cu pufușor pe botișor dacă au fost discuții în prealabil cu ei. Dacă mă întrebați ce cred? Eu cred că da, cu ei

Cea mai ușoară metodă de a elimina o persoană dintr-o instituție sau dintr-un sistem este demisia...

s-a discutat sigur, cea mai ușoară metodă de a elimina o persoană dintr-o instituție sau dintr-un sistem este demisia, este cea mai ușoară pentru că nu implică proceduri, nu implică riscuri de restabilirea persoanei dacă se încalcă unele proceduri,dvs., știți, atunci când se simt vizați, ei pleacă toți în concedii, pe jumătate de an. Toți cei ce nu și-au luat concediu timp de 10 ani cât au activat, sau nu știu cât. Este mult mai complicat și atunci cea mai ușoară metodă este demisie de onoare. Cât de onorată sau onorabilă este această demisie?”

Europa Liberă: Cu câtă onoare în torbă pleacă?

Mariana Rață: „Cu câtă onoare în torbă pleacă, iată asta este ceia ce-mi lipsește mie foarte mult. Eu nu am primit răspunsul nici de la unul dintre cei care a plecat din funcțiile cheie pe care le deținut. Să explice de ce au plecat, din motive de sănătate a spus Domnul Harunjen, tind să cred că nu ele au fost principalul motiv. Domnul Micu a plecat pentru că a fost demis într-o ședință secretă a CSM, eu cred ca cetățean, ca jurnalist am tot dreptul să știu ce le-a servit drept motiv membrilor CSM să-l demită pe cel pe care l-au ales nu de mult, cu un an și ceva în urma, cel pe care l-au ascultat, îndemnurile cărora le-au votat în CSM.

Ce s-a întâmplat timp de o lună de zile, astfel încât d-lui a intrat în dizgrație? Am semne de întrebare, din păcate încă nu am primit nici un răspuns. Nici domnul Micu nu a răspuns foarte clar.”

Europa Liberă: L-am văzut în studio la dvs., în interviu cu Natalia Morari, și eu nu am rămas cu impresia că este odios. El nici nu conștientizează sau se opune cu îndărătnicie să accepte că instituția ar fi putut face mai mult. Fac trimitere la domnul Pavlovschi, dintre sutele de cereri care sunt depuse la CSM, ajung să fie examinate foarte puține iar, pedepsele aplicate judecătorilor care sunt vizați în aceste cereri, sunt numărate pe degete. Atunci domnul Micu are într-adevăr dreptate când spune „nu am fost sesizat, avem câteva cazuri de indisciplină, ce vreți de la mine?”, în timp ce sistemul este așa cum îl vede lumea.

Mariana Rață: „Poți să dai vina pe ceilalți, și mi se pare laș fiind președinte al CSM, sa dai vina pe oamenii din interiorul sistemului. Au fost mulți „clopoței” care, ar fi trebuit dumnealui să-i..., dacă chiar a fost un manager cu bună credință, acolo și chiar a vrut să mențină curată breasla judecătorilor. Unul poate, foarte important a fost faptul că cele mai importante concursuri la CSM, în funcții cheie, pentru funcții de președinți de instanțe au fost cu câte un candidat, deci acesta este un semn foarte foarte evident, relevant, atunci când oamenii nu îndrăznesc să candideze, nu îndrăznesc să umbrească pe cel care, și așa este evident că va câștiga concursul.”

Europa Liberă: Eu am fost la o adunare a judecătorilor, țineți minte, când nu exista alternative pentru funcții, parcă eram în Uniunea Sovietică.

Mariana Rață: „Exact, faptul că în ultimii ani la adunările judecătorilor nu mai există voci desidente, nu mai există voci care critică pentru că cei care, au criticat s-au pomenit cu dosare, s-au pomenit hăituiți în cadrul sistemului.”

Europa Liberă: Ultimul Balan îmi pare că a fost, care s-a sculat…

Mariana Rață: „A mai fost și doamna Puică dar, după asta s-a lăsat o liniște totală, deci evident a fost clar că frica a intrat în oasele tuturor.”

Europa Liberă: „Зачистка” (curățare).

Mariana Rață: „Da, faptul că noi am avut recent o ședință în care, a fost ales un nou președinte al Asociației Judecătorilor iarăși, cu un singur candidat, bun 2. Pentru un candidat a votat

Sunt semnale evidente că lucrurile nu sunt sănătoase pe interior ...

un singur, unul sau două voturi au fost, pentru contracandidatul celuia care a câștigat. Acestea sunt semnale evidente că lucrurile nu sunt sănătoase pe interior. Eu nu mai spui nimic, despre faptul în ce măsură a încercat să apere sistemul d-ul Micu și în general CSM, de presiunile venite de la Procuratură. De câte ori, a îndrăznit CSM să nu accepte să dea permisiune pentru pornirea urmăririi penale pe unii judecători. Da eu sunt de acord, sunt judecători care merită să se trezească cu dosare penale care, merită să fie cercetați pentru ceea ce fac, mă tem însă că cei pentru care, sau deschis dosare penale, nu reprezentau tocmai aceste cazuri.”

Europa Liberă: Iată după ce ai pus această listă foarte sumară, eu vreau să te întreb pe dumneata, ca om care știi ce înseamnă o probă, știi ce înseamnă pur și simplu suspiciuni sau acuzații morale, etice. În momentul acesta sunt suficiente dovezi sau „clopoței” cum i-ai numit dumneata, astfel încât cel puțin judecătorii, sistemul judecătoresc, cel puțin să se simtă jenat, dacă nu rușinat. S-au adunat deja semnale de acestea sau încă nu.

Mariana Rață: „Foarte multe. Știți că în Moldova de mai mult timp se vorbește despre justiție selectivă, un termen legal în acte, în legi nu există o astfel de noțiune. Sub acest pretext ascund toți dar, nu există noțiunea de justiție selectivă. Atunci când fostul șef al Procuraturii Anticorupție cea de unde au ieșit, am vrut să zic fabricat și cred că nu greșeam, am vrut să fiu corectă. De unde au ieșit cele mai multe dosare de rezonanță în ultimii ani, atunci când managerul acest instituții recunoaște că în Republica Moldova avem justiție selectivă dar, nu știu dacă e nevoie ca el să recunoască.

Lucrurile sunt evidente, noi avem dosare politice evidente. Orice am spune, oricât de mult am avea noi senzația că este vinovat Vlad Filat pentru lucruri care, sau întâmplat în țară, Veaceslav Platon, că este o persoană controversată care, a comis lucruri ilegale, alții. Orice am spune, ceea ce s-a întâmplat în dosarele

Dosarul Șor este probabil cel în care, avem cele mai multe semne de întrebare...

lor nu a fost justiție, au fost probe false, au fost probe care, nu au mers în dosarul unuia și au fost transferate de procuror în dosarul celuilalt, mă refer la vinovăție. Au fost ședințe închise. Dosarul Șor este probabil cel în care, avem cele mai multe semne de întrebare.”

Europa Liberă: Acolo e hiper-atentă justiția.

Mariana Rață: „Hiper-atentă. Justiția a ascultat voci și a privit, nu a făcut ceia ce trebuie să facă.”

Europa Liberă: Însăși mutată la Cahul, cred că este dovada, după mine morală, cel puțin, foarte clară.

Mariana Rață: „Iată v-am dat trei exemple pentru care, justiția din Republica Moldova poate și trebuie să poarte răspundere, și nu doar judecătorii care au examinat aceste dosare, și nu doar procurorii care ș-au pus semnătura pe acest rechizitoriu care au

Responsabilitatea este a tuturor, a procurorului șef superior care a permis ca să se meargă în instanță cu probe false, a șefilor de instituții, a CSM ...

mers în instanță și cei care au mers în instanță să prezinte acest rechizitoriu. Aici responsabilitatea este a tuturor, a procurorului șef superior care a permis ca să se meargă în instanță cu probe false, a șefilor de instituții, a CSM care, a văzut că au existat probe false acceptate de judecători și nu a intervenit, au să zică că nu puteau să intervină.

Există autosesizare, nu știu de ce domnul Micul uită de acest aspect, tot spune că nu au fost depuse plângeri. CSM are dreptul să se autosesizeze, membri CSM au dreptul să inițieze proceduri de disciplină, să depună plângeri, pentru ca să fie cercetați unii judecători. Nu este un robot CSM care, răspunde la comenzi venite din afară, cel puțin asta ar trebuie să facă ei.”

Europa Liberă: Acum după ce mi-ai spus că sunt suficiente dovezi, „clopoței” dumneata, stai de vorbă cu reprezentanții breslei și fără îndoială există foarte multă lume onestă, mă întâlnesc și eu cu niște oameni cărora le este rușine să recunoască că sunt din breaslă. Sunt gata ei sa asaneze din interior breasla, sunt suficiente centre de coagulare a acestei asanări, procuraturi și judecători?

Mariana Rață: „Din păcate, mă tem că acum se întâmplă multe lucruri în justiție în paralel. În primul rând sau împărțit în tabere, există tabăra celor care vor să-și i-a revanșa, și nu neapărat sunt cei tocmai mai onești din sistem. Sunt dintre cei care încearcă să se salveze și fac modificări pentru a se putea salva. Mă tem că există și factor politic, cel puțin din câte știu eu se încearcă să se discute, pe segment politic cu ei, din diferite tabere.”

Europa Liberă: Adică sa-i ia sub aripă.

Mariana Rață: „Să-i ia sub aripă, să le promită o anumită susținere, pentru că, vă zic, ei cumva s-au împărțit acolo pe interior, acum sunt tabere. Se regrupează își strâng armatele, încearcă să meargă întru-n război. Mie îmi este frică de războaie, îmi este frică nu pentru că eu sunt lașă și mă tem de

Nu știu dacă, vor fi capabili astăzi judecătorii, procurorii, să își ia în mâini acest drept al lor de a face curățenie în sistem...

ele, dar pentru că de regulă în ele nu înving cei mai puternici da cei mai abili, cel puțin în Republica Moldova așa se întâmplă. Nu știu dacă, vor fi capabili astăzi judecătorii, procurorii, să își ia în mâini acest drept al lor de a face curățenie în sistem. Să elimine toate elementele care, au interese și nu contează cum le ambalează, dar eu știu că nu sunt cei mai onești, nu sunt cei care le reprezintă și le-ar putea apăra cu adevărat libertatea pe viitor, și să identifice liderii corecți. Lideri care nu s-au compromis în timp, lideri care, au capacitatea și îndrăzneala, și puterea, și curajul să îi apere, să le apere interesele și care înțeleg ce înseamnă cu adevărat, un sistem judecătoresc corect, liber și independent.”

Europa Liberă: Dar un avocat îmi spunea că, problema mare este faptul că ei știu unii de alții și în momentul în care cineva trage o ațișoară, întreg păienjenișul se pune în mișcare și atunci solidaritatea asta impusă, provine tocmai din faptul că ei sunt legați unii de alții.

Mariana Rață: „Sunt legați dar, nu sunt atât de mulți legați, există într-adevăr un anumit nucleu al acelora care au ținut strânși în jurul lor pe ceilalți. Pe unii, pentru că într-adevăr au avut cu ce, pentru că au avut „schelete în dulap”, pe alții pentru

În Republica Moldova există o mare problemă legată de judecătorii tineri intrați în sistem, acești cinci ani care se impun de probă, primii, sunt o mare, mare marjă de șantaj ...

că i-au șantajat. Vreau să vă zic că în Republica Moldova există o mare problemă legată de judecătorii tineri intrați în sistem, acești cinci ani care se impun de probă, primii, sunt o mare, mare marjă de șantaj pentru acești tineri. Judecătoarea care a anulat rezultatele alegerilor, era tocmai în acești cinci ani în care, putea să se decidă mai rămâne ea în sistem sau pleacă.”

Europa Liberă: Trebuia să se agațe de meserie…

Mariana Rață: „Și ea a trebuit să... Eu nu justific, ceea ce a făcut ea, este ilegal și ar fi trebuit să aibă curajul să zică nu, dar ea a acceptat să facă ceea ce a făcut de frică să nu fie eliminată din sistem dacă nu va îndeplini acest ordin ilegal. Și așa se întâmplă cu mulți judecători, deci ei sunt prinși în capcana aceasta, prin acești cinci ani primi care, trebuie să-i parcurgă în sistem și mai departe tu deja devii de al lor, devii dintre cei care are ce ascunde, are „schelete în dulap”.

Iată acest prim pas ar trebui să-l facă politicul, eu de la politic aștept un pic ca altceva decât ceea ce face acum politicul. Sigur că trebuie să facă curățenie, să scoată lucrurile din sistem. Mie mi se pare foarte straniu, când iese președintele Republicii Moldova și promite că Plahotniuc va avea parte de un proces corect, nu știu ce treabă are președintele republicii să promită ce fel de proces va avea Vlad Plahotniuc. Mie mi se pare straniu când iese președintele republicii și spune că, urmează să fie eliberate mandate de arest pe mai mulți deputați. Cine este președintele republicii să ne vorbească despre mandate de arest, are d-lui o ușă din spate prin care intră în Procuratură și știe ce se întâmplă acolo? Eu știu că procesele de judecată, dosarele în faza de urmărire penală, reprezintă secret.”

Europa Liberă: Eu încerc să gândesc bine despre președinte și zic, poate asta vrea să audă populația și din cauza asta îl ia gura pe dinainte.

Mariana Rață: „Înțelegi dar, ce face sistemul judecătoresc, ce face justiția? De ce permite? Pentru că aceasta compromite. Asta îi compromite pe ei și libertatea lor, imediat te gândești la factorul politic care a băgat cizma iarăși, în sistemul justiției din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și atunci să vă întreb în continuare a acestei teze, când vă uitați la televizor la discursurile ținute de democrații trimiși în opoziție, spun că tot ce face acum guvernarea, de fapt este presiune politică și în locul foștilor comisari sau „смотрящие”, îi bagă pe a lor în loc și e vendetă, dvs., cum reacționați la discursul ăsta înflăcărată lui Sergiu Sârbu, Adrian Candu, Cebotaru?

Mariana Rață: „Există o presiune morală și nu știu dacă ea vine din partea clasei politice de la guvernare. Dacă e să comparăm, cred că presiunea e mai mare din partea societății, a propos societatea face aceeași presiune nu doar pe cei care au slujit

Oameni au învățat lecția anului 2009, și acum vor fi mult mai duri și mai vigilenți ca să nu mai permită derapaje de care am avut...

vechiului regim, dar și pe actuala clasă politică, pentru că așteptările față de ei sunt foarte mari. Oameni au învățat lecția anului 2009, și acum vor fi mult mai duri și mai vigilenți ca să nu mai permită derapaje de care am avut. Eu nu am văzut deocamdată abuzuri, eu am avut întrebări legate de modul în care a fost inițiată demiterea lui Eduard Harunjen, acea lege votată în Parlament, modificare pe care s-a constatat că a fost numit…”

Europa Liberă: Concurs aiurea.

Mariana Rață: „Da, a fost ales în baza unui concurs în care nu s-au respectat toate cerințele. Senzația mea e că s-a căutat o găselniță și exact asta făceau și democrații, căutau chichițe, găselnițe cum se poate de rezolvat o problemă căutând pretexte. Nu că nu ar fi fost adevărat ceea ce s-a spus, dar au trecut niște ani. Acest Parlament are adoptată o declarație cu privire la statul capturat, care îi dezleagă mâinile pentru foarte multe lucruri ca să facă, trebuie să aibă îndrăzneala să facă trimitere tocmai la această declarație pe care, și-a asumat-o, a votat-o, a întrunit numărul de voturi necesare și să aibă îndrăzneala să meargă pe ea.

Dar, ceea ce vreau eu ca reprezentant a societății, ca lucrurile să nu se limiteze la demisii și curățenie. Eu vreau curățenia până la sfârșit, iar asta înseamnă și tragerea la răspundere celor care au comis ilegalității.”

Europa Liberă: Mai cu seamă în miliard, în dosarul miliardului. Toată societatea și noi toți vrem dreptate în dosarul ăsta în primul rând, pentru că atât de mult a fost purtată societatea cu preșul, nimeni nu e de vină. Acum există oare riscul ca, în căutarea acestei dreptăți, să fie disculpați sau dimpotrivă condamnați acei care nu știu nici cu spatele, sau iarăși să fie bălăcăreală de asta, vorbăraie în care să se piardă vinovăția instituțiilor ca atare și a persoanelor respective?

Mariana Rață: „Asta va depinde foarte mult de procurori pentru că, acum presiunea pe ei cu siguranță va fi mult mai mare. Vor dori ei să arate exces de zel și vor băga la pușcărie pe toți, numai de dragul ca să astupe gura lumii și să-i sature, și să nu mai aibă pretenții sau, vor rezista acestei presiuni, își vor revedea modul în care au construit până acum tot ce înseamnă anchetă pe furtul miliardului și cu adevărat vor ancheta acest caz.

Deocamdată, din punctul meu de vedere, cel mai mare minus al acestei anchete este faptul că, noi nu, sau procurorii nu au calculat cât s-a furat din aceste bănci, noi nu avem o cifră calculată, noi reieșim din garanțiile de stat, este corect să reușim din asta? Mai ales că s-a cerut mult mai mult și s-a dat mai puțin prin garanții de stat și al doilea lucru, noi nu avem un dosar penal legat de acordarea acestor garanții de stat. Deși deja toată lumea implicată spune că acolo s-au comisa abuzuri, ca acolo nu s-a calculat. Nimeni nu știe, nimeni nu a văzut justificare de ce trebuie acordate aceste, mai ales a doua garanție de stat. Deci dacă am salvat o dată bancă de ce am mai salvat-o doua oară? Înseamnă că primii bani s-au furat, dacă a fost nevoie de a doua.”

Europa Liberă: La prima salvare exista justificarea asta, vai de mine ar fost panică și s-ar fi ruinat întregul sistem bancar.

Mariana Rață: „Înțeleg, dar noi am ajuns la a doua garanție și atunci înseamnă că prima garanție s-a dus pe „apa sâmbetei”, și să ne spună cineva la cine în buzunare s-a dus ea.”

Europa Liberă: Eufemistic vorbind pe „apa sâmbetei” în niște buzunare. Eventual ultima întrebare, în căutarea acestor vinovați dumneata ai participat și la interviul cu Filat. A furnizat el ceva nou pentru dosarul miliardului?

Mariana Rață: „Da, pentru mine acest interviu era important ca să înțeleg dacă poate furniza ceva nou.”

Europa Liberă: Promisa explozie.

Mariana Rață: „Exact, pentru că orice ar spune el este evident, că el a participat, a știut. El zice că a știut părți din puzzle, nu tot puzzle-ul de la început. Nu știu dacă e așa sau nu, fiecare poate judeca în ce măsură îl poate crede. Anumite lucruri le-a furnizat, nu sunt lucruri noi, sunt lucruri pe care nu le am bănuit dar, el fiind cel care a participat la aceste ședințe este primul care, recunoaște public, că da, a venit Plahotniuc și a spus anumite lucruri și a venit Iaralov. Despre ce este două personaje, apropo dacă m-ați întrebat, dacă vom putea face dreptate pe furtul miliardului? Știți eu am senzația că la noi se va judeca istoric, nu știu cum, acest dosar.”

Europa Liberă: Și mai ales în lipsa criminalilor.

Mariana Rață: „Pentru că ei lipsesc, exact. Ei au plecat din țară, nu știu dacă vor mai reveni. Cel mai probabil că nu o vor face atâta timp cât vor simți că…

Europa Liberă: Dar, când îl vor chema nisporenenii.

Mariana Rață: „Nu știu dacă sunt atât de sensibili. Cel mai probabil nu vor veni atâta timp cât vor știi că există un risc. Să îi condamni atâta timp cât ei și-au scos activele din Republica Moldova. Iaralov nici nu avea vreun activ în Republica Moldova, el a fost atât de abil, încât a știut din start să își securizeze toate investițiile. Plahotniuc a reușit să și le scoată, apropo e foarte interesant, de ce e cu un an înainte de alegere avut dumnealui un „feeling” că s-ar putea întâmpla ceva. Ceia ce a rămas sunt bănuți din care, chiar dacă statul sechestrează și vinde nu câștigă miliardul, nu recuperează miliardul, de aceia va fi o condamnare dacă se va întâmpla, pe ei, mai degrabă de dragul sufletului moldovenilor, care se simtă împăcați că s-a întâmplat acest lucru.”

Europa Liberă: Oblojirea rănii. Un procuror care, încă mai este activ, îmi spunea „Нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться”. Multă lume din păcate are încă această senzație că e foarte vremelnică această furtună, că va trece, pentru că la vârf guvernarea este o alianță vremelnică, cu un caiet de sarcini foarte vremelnic. Dvs., ați simțit starea asta de spirit?

Mariana Rață: „Da, și eu înțeleg, înțeleg de ce ei cred așa, dincolo de asta că este vremelnic, asta nu este cel mai strașnic, pentru că dacă pui bine la punct lucrurile acolo, acest guvern poate să plece și peste jumătate de an dar, dacă a pornit procesele corect a pus în funcții cheie oameni cu demnitate și determinați să nu cedeze în fața diferitor scheme.”

Europa Liberă: Dominoul se lucrează, principiul acesta.

Mariana Rață: „Da, deci lucrurile se vor continua să se schimbe în aceste instituții, De ce ei zic „Нам бы простоять”? Eu mă gândesc, pentru că știu că se umblă în acest instituții politic. Se încearcă să se obțină influență și eu încurajez foarte mult componentele acestei alianțe, care, de fapt, nu este declarată, de conjunctură. Da? Să se țină de cuvânt și din moment ce ne-au promis că nu vor intra peste justiție, nu vor încerca să o influențeze, să nu permită nimănui din cadrul acestei majorități parlamentare să o facă, într o formă sau alta.

Din câte știu eu, în acest moment astfel de lucruri se încearcă, cel puțin în Procuratură. Sper să nu le reușească, sper și cei din interior care, vor cu adevărat schimbarea să aibă curajul să vină să ne spună nouă ca să avem timp să le dăm peste mâini, să nu le permitem.”

Europa Liberă: Exact soluția este să iasă la lumină. Ca să se protejeze, ei trebuie să iasă la lumină.

Mariana Rață: „Dar să știți că justiția este foarte importantă, dar mai sunt lucruri foarte importante pe care, eu personal stau cu ochii. Noi avem scheme în Republica Moldova bine puse la punct și nu neapărat pe timpul lui Plahotniuc, ele la fel de bine au activat și pe timpul lui Voronin, și din câte știu, ele încă nu s-au stopat. Nu știu dacă au fost preluate.

Pentru mine este foarte important să înțeleg dacă, ele vor fi oprite, pentru că dacă nu vor fi oprite, există multe multe întrebări legate de scopurile și buna credință, cel puțin a unora care au venit la guvernare. Eu sper foarte mult că anchetele interne în ministere vor exista pe bune, și vor scoate la lumină aceste lucruri și le vor opri, le vor opri, pentru că e foarte important. Înțeleg că tentația să preiei este foarte mare, pentru că banii care, se învârt acolo sunt imenși.

Europa Liberă: Sper și eu să nu ajungă actualii guvernanți de bună credință, să spună exact cum spunea Filat în emisiunea dumitale, că atâta am putut, scuzați, sau nici măcar scuzați nu a spus?

Mariana Rață: „Și-a exprimat un regret, dar nu a zis cuvântul scuzați. Lumea acum nu va mai fi atât de indulgentă față de ei, așa că asta trebuie să înțeleagă. Eu aștept să văd ce se va întâmpla la Metalferos pentru că despre această instituție aflată mereu în obscuritate multe sau spus, toate din zvonuri, toate din auzite, pentru că nimeni nu a putut să se apropie atât de mult de această instituție încât să verifice ce se întâmplă acolo.”

Europa Liberă: Mulțumesc și revenim cât de curând, la un nou bilanț intermediar.