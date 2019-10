Marina Tauber: „Ilan Șor a investit banii din R.Moldova, în R.Moldova.” (VIDEO)

Imediat după primul tur al alegerilor locale, Blocul ACUM a contestat victoria candidatului PP „Șor”, Pavel Verejanu la primăria din Orhei. Vineri, 25 octombrie, Verejanu a cerut Comisiei Electorale Centrale să respingă contestația Blocului ACUM iar din din argumentația lui reiese că este acuzat de „utilizarea de resurse administrative și financiare ilegale”.

Pavel Verejanu a câștigat alegerile pentru Primăria Orhei cu peste 80% din voturi. La alegerile pentru consiliul orășenesc Orhei, Partidul „Șor” a obținut peste 75% din voturi. Formațiunea deține majoritatea și în Consiliul Raional Orhei (peste 52%).

Vicepreședintele Partidului Politic Șor, deputata Marina Tauber, declară într-un interviu pentru Europa Liberă, că scorul obținut de formațiunea sa la alegerile locale a confirmat popularitatea crescândă a lui Ilan Șor și a partidului pe care-l conduce.

Tauber se declară convinsă că în cadrul unor eventuale alegeri parlamentare anticipate Partidul Șor va accede în parlament fără dificultăți. Ea reproșează premierului Maia Sandu că servește drept paravan pentru operațiunea de recapturare a statului de către Igor Dodon.

Vasile Botnaru care a stat de vorbă cu Marina Tauber, a ținut să afle întâi de toate care este doctrina politică a partidului și ce mesaj transmit ornamentele din sigla formațiunii.

Europa Liberă: Marina Tauber în studioul Europei Libere. Am să încep cu o întrebare legată de insigna Dvs. De ce Partidul „Șor” – noi am mai avut Alianța „Braghiș” – și de ce aceste elemente naționale, or partidele naționale sunt privite cu suspiciune?

Marina Tauber: „Nu știu de ce sunt privite cu suspiciune. Ceea ce ține de insigna partidului și elementele noastre, chiar cu mândrie le port de fiecare dată când ies în public ori am evenimente publice. Denumirea partidului nu este o denumire întâmplătoare, noi am avut posibilitate ca și alte partide, în primul rând liderul nostru a avut posibilitatea să-l numim altfel, dar gestul acesta și decizia d-lui ca partidul să poarte numele lui și al tatălui lui este o responsabilitate mare.”

Europa Liberă: Adică mai mult îi consacrat tatălui sau îi partidul lui Ilan Șor?

Marina Tauber: „Îi consacrat și tatălui, și familiei lui.”

Europa Liberă: Și următoarelor...

Marina Tauber: „...generații.”

Europa Liberă: Dar de ce elemente naționale? Dvs. prin activități vreți să subliniați că nu contează elementul național, mai mult contează o categorie anume și în legătură cu asta vă întreb despre doctrină. În mod normal, totuși partidele se clasifică: îi de stânga sau de dreapta. Unui om bogat ca Ilan Șor ca și nu cum nu-i prea stă bine să fie de stânga. Or, el o face pe Soros – are bani, dar vrea să dezvolte programe sociale? Care e modelul, care e doctrina sau orientarea?



Marina Tauber: „Totuși, elementele naționale tot nu sunt întâmplătoare în simbolica noastră. Suntem patrioți, iubim patria noastră, dorim să dezvoltăm tot ce ține de Republica Moldova; suntem partid pro-Moldova, nu suntem partid de stânga, de dreapta și doctrina nu contează foarte mult pentru noi. Important e că noi am demonstrat acest lucru și în continuare vrem să mergem anume pe...”

Europa Liberă: Dna Tauber, călăritul patriotismului deja a fost capul de bour, Ștefan cel Mare ș.a.m.d.

Marina Tauber: „Vorbim nu doar despre simbolică, vorbim despre fapte și lucruri concrete pe care noi le-am demonstrat în municipiul Orhei, în comuna Jora de Mijloc...”

Europa Liberă: Înțeleg, înțeleg...

Marina Tauber: „...în raionul Orhei. Vorbim despre dragostea față de patrie și patriotismul nu care se reflectă doar în simbolica partidului, dar în ceea ce face, în primul rând, liderul partidului și echipa d-lui.”

Europa Liberă: Am înțeles. Eu apreciez tocmai atitudinea față de oameni și mai puțin mă impresionează când se rostește cuvântul patriotism, pe mine mă impresionează atunci când niște bătrâni, niște oameni în vârstă sunt luați în seamă. Imediat o să dezvoltăm și asta. Totuși, îi de stânga sau de dreapta sau nu clasificați în termeni?

Marina Tauber: „Pro-Moldova.”

Europa Liberă: „Pro-Moldova...”

Marina Tauber: „Pro-Moldova și pentru Moldova.”

Europa Liberă: La un moment dat în Parlamentul European o să vă propună: „Mergeți cu partidul acesta sau cu acesta”?

Republica Moldova are nevoie de dezvoltare concretă, dar nu de geopolitică și doar de conversații despre vectorul ori pro-european, ori pro-rus, ori american.



Marina Tauber: „Ne-au propus deja și noi suntem membri ai Alianței Conservatorilor și Reformiștilor din Europa, o alianță și un partid foarte puternic la nivel european și ei respectă principiile noastre și programul nostru, pentru că seamănă foarte mult cu programul lor și ceea ce este important e că noi am găsit în ei parteneri care înțeleg că Republica Moldova are nevoie de dezvoltare concretă, dar nu de geopolitică și doar de conversații despre vectorul ori pro-european, ori pro-rus, ori american. Deci, noi încercăm, în primul rând, să trăim, Partidul Politic „Șor” să trăiască și să existe anume pentru oameni din Republica Moldova și să facă ceea ce este comod ori ceea ce este util și important pentru oameni cu adevărat.”

Europa Liberă: Dna Tauber, dar Dvs. înțelegeți că Moldova fără asistență din exterior nu poate să existe? Asta este o utopie curată.

Marina Tauber: „De ce?”

Europa Liberă: S-a încercat și până acum.

Când dl președinte Ilan Șor a venit la cârma orașului în anul 2015, bugetul orașului Orhei a fost de 16 milioane de lei, acum bugetul este de 47 de milioane de lei.



Marina Tauber: „Eu vă dau exemplul municipiului Orhei. Înțeleg că este doar un municipiu și este doar o comună – Jora de Mijloc –, unde noi am demonstrat că un oraș poate să trăiască independent, fără fonduri europene ori internaționale. Când dl președinte Ilan Șor a venit la cârma orașului în anul 2015, bugetul orașului Orhei a fost de 16 milioane de lei, acum bugetul este de 47 de milioane de lei. Noi am lucrat foarte mult, eficiența și managementul calitativ al liderului nostru, primarului dl Ilan Șor a demonstrat că tot ce ține de impozite, de cariere, de obiecte de interes public, de disciplina fiscală, în primul rând, dorința ca bugetul să fie mărit și da, noi putem să spunem...”

Europa Liberă: Deci, toți ceilalți care erau până la el închideau ochii sau de ce a crescut, iată, de atâtea ori disciplina?

Marina Tauber: „Eu cred că nu închideau ochii, dar furau banii în primul rând și nu au fost atenți la posibilitățile care sunt în orașul Orhei și acum vorbim și despre întreaga Republică Moldova. Dacă este posibil – și noi am demonstrat acest lucru în municipiul Orhei –, înseamnă că astfel de modele și astfel de exemple pot fi demonstrate și în întreaga țară.”

Europa Liberă: Ne întâlnim peste 20 de ani, când situația demografică o să fie cu totul altfel, când situația regională o să fie cu totul altfel și discutăm exemplul.

Marina Tauber: „Dar dacă noi îl avem acest exemplu al orașului Orhei, unde bugetul a fost majorat, unde se construiesc drumuri, unde este uzina proprie de asfalt, unde este astfel de parc de distracție ca OrheiLand, unde este lumină și da, noi niciodată nu am negat faptul că au fost și investiții – hai să spunem așa – externe, am în vedere extrabugetare

Ilan Șor, a investit banii din Republica Moldova în Republica Moldova, bani curați, bani care au fost făcuți de el și de familia lui.”



. De ce nu este bine că un businessman, care are posibilitate de a investit nu în vile ori în proprietăți în afara țării, dar a investit banii familiei d-lui, ori vorbim despre banii care deja sunt după achitarea tuturor impozitelor? Vorbesc desigur că despre liderul nostru, despre Ilan Șor, care a investit banii din Republica Moldova în Republica Moldova, bani curați, bani care au fost făcuți de el și de familia lui.”

Europa Liberă: Apropo de bani...

Marina Tauber: „Dar acum ceea ce aș vrea să mai menționez, acum orașul trăiește, practic, independent. Ce este important? Ilan Șor a venit, a investit, a pus sistemul de management și acum echipa noastră, alt primar poate să lucreze acolo în continuare și toate astea rămân.”

Europa Liberă: Deci, nu mai ia subsidii de la buget? Orheiul nu mai ia subsidii?

Marina Tauber: „Practic, nu!”

Europa Liberă: Am înțeles. Problema mare a partidului și a lui Ilan Șor în special este că foarte multă lume, nu toți, dar foarte multă lume pune semnul egal sau pune la îndoială onestitatea lui Șor din cauză că el ar fi luat bani de la Banca de Economii prin scheme ș.a.m.d. și cu banii aceștia pune asfalt, face OrheiLand și, mai ales, ca să-și facă capital...

Marina Tauber: „Dvs. doar înțelegeți că este imposibilă toată povestea aceasta. Eu îl cunosc pe Ilan Șor de peste 20 de ani și cunosc familia d-lui foarte și foarte bine. El provine dintr-o familie bogată...”

Europa Liberă: Așa și Urecheanu spunea lucruri frumoase despre familie.

Marina Tauber: „Și anul 2011, lucruri frumoase pentru că multă lume a avut respect și stimă deosebită față de Miron Semionovici, față de tatăl său...”

Europa Liberă: Dar Miron, apropo, din ce și-a făcut capitalul?

Marina Tauber: „Au fost mai multe businessuri legate de rețeaua duty-free. A fost prima rețea din țara noastră și tot ce ține de imperiul care a fost deja creat de tatăl lui Ilan Șor a fost moștenit de el la o vârstă destul de tânără.”

Europa Liberă: Adică, el a lucrat în câmp legal?

Marina Tauber: „Desigur. În anul 2011, încă înaintea apariției băncilor, el a avut propriul avion – vorbesc despre Ilan Șor –, el a avut, dacă nu mă înșel a doua în țară mașină Bentley, deci el a avut și businessurile private și dacă tot businessul din țara noastră, și nu doar, iubește liniștea, probabil nu multă lume a auzit despre el.”

Europa Liberă: Marina, iată aici vreau să vă întreb: un om care are avion, Bentley, putea să trăiască cu totul altfel, s-a căsătorit cu o vedetă, cu o stea, la ce i-a trebuit să se bage în politică și în toată mizeria asta unde, evident, și-a desenat ținta pe frunte?

Marina Tauber: „Dvs. ați omis o perioadă de timp – între 2011, când a avut o viață luxoasă și foarte liniștită de businessman și până când el a intrat în politică în anul 2015. Ca și orice businessman, el a luat decizia să-și dezvolte businessurile și a intrat în sistemul bancar.

Ați auzit ultima ședință a Parlamentului, chiar și dl Slusari, care vine din partea Blocului ACUM, a spus că gaura în Banca de Economii a existat mult mai înainte să vină acolo Ilan Șor.



Acolo, Dvs. cred că ați auzit de mai multe ori și nu cred că trebuie să repet cuvintele clare și concrete care au fost spuse personal de către Ilan Șor, declarațiile lui publice că a fost șantajat și a fost influențat de politicieni care au luat mai multe credite și dacă Dvs. cred că ați auzit ultima ședință a Parlamentului, chiar și dl Slusari, care vine din partea Blocului ACUM, a spus că gaura în Banca de Economii a existat mult mai înainte să vină acolo Ilan Șor. El într-adevăr a vrut să salveze banca aceasta...”



Europa Liberă: Dna Tauber, eu nu vreau să intru în tema asta, pentru că asta-i mlaștină, nu putem s-o rezolvăm într-o jumătate de oră, dar tocmai pentru că era o gaură...

Marina Tauber: „...și n-a putut doar Ilan Șor să fie vinovat în ceva.”

Europa Liberă: Dar pentru că a găsit o gaură, a zis că „hai să mai dau și la băieți buni de-ai mei niște credite, dacă tot îi gaură”. Așa s-a întâmplat că au luat și alții?

Marina Tauber: „Întrebarea aceasta trebuie să fie adresată lui Filat și Platon, care deja își ispășesc pedeapsa pentru crima săvârșită. Și nimeni nu neagă implicarea lor directă și influența lor directă, și participarea în furtul miliardului, cum se spune, deși cu toți cunoaștem că nu a fost un miliard și de mai multe ori acest lucru a fost dovedit de instanțe...”

Europa Liberă: Dar nu uitați întrebarea mea: de ce i-a trebuit să se bage în politică?

Marina Tauber: „Păi vă spun. El a intrat în sistemul bancar, a vrut să-și dezvolte businessul.”

Europa Liberă: Da. A fost șantajat...

Marina Tauber: „A fost șantajat, ceea ce s-a întâmplat a văzut toată țara. Când el a început să colaboreze cu ancheta, brusc, el a fost reținut; brusc, el a fost arestat, pentru că autoritățile de atunci și de acum au nevoie de – cum să spun mai corect, că nu pot să spun acest cuvânt? – de o persoană care să rămână vinovată pentru toți.”

Europa Liberă: Țap ispășitor se numește în română...

Marina Tauber: „Da... Mie nu-mi place formularea aceasta ori expresia aceasta...”

Europa Liberă: Nici rusește nu sună bine...

Marina Tauber: „Dvs. m-ați ajutat și vă mulțumesc foarte mult...”

Europa Liberă: Îi o metaforă...

Marina Tauber: „Da, îi o persoană vinovată pentru tot, hai să spunem așa. Noi înțelegem foarte bine când furturile în Banca de Economii au început, Ilan Șor încă era un băiat foarte și foarte, probabil un mic copil, putem așa să spunem. Dar ce este interesant e că atunci la cârma statului nostru au stat oameni alde Zinaida Greceanîi, alde Igor Dodn. Vorbesc despre ministere de profil, despre funcția de prim-ministru și vorbim despre furtul bancar, din sistemul bancar, nu al miliardului, pentru că nu a fost miliard, și Ilan Șor a dovedit acest lucru. Și acum ancheta în final demonstrează că toate cuvintele lui spuse încă în anul 2015 și pe parcursul anchetei sunt adevărate. Deci, familia Greceanîi a luat credite neperformante milioane de dolari, peste 5 milioane de dolari.”

Europa Liberă: Zinaida Greceanîi neagă.

Marina Tauber: „Ea neagă, dar este numele...”

Europa Liberă: Eu n-aș vrea să fiți avocatul lui Șor aici, eu vreau totuși să ajung la judecățile Dvs.

De ce altor persoane al căror nume la fel ca și numele meu este scris în raportul Kroll nu le sunt aplicate aceleași măsuri la fel ca și mie?



Marina Tauber: „Eu nu sunt avocatul lui Șor. Luând în considerare că eu am trecut într-un fel prin mai multe momente neplăcute: și percheziții, și reținerea mea, și deținerea mea în izolator, și sub arest la domiciliu etc. – pe dreptate ori nu? Cred că nu, dar asta e altă temă de discuție. De ce altor persoane al căror nume la fel ca și numele meu este scris în raportul Kroll nu le sunt aplicate aceleași măsuri la fel ca și mie? Asta-i întrebarea mea. Unde este dreptatea?”

Europa Liberă: La fel întrebarea este: de ce lui Șor i se aplică un tratament indulgent?

Marina Tauber: „Unde este tratamentul indulgent?”

Europa Liberă: Cât durează procesul Șor? Haideți să ne gândim: a fost lăsat în mod deliberat să intre în Parlament, să ia mandat, să fie – tocmai cum spuneți Dvs. – un paravan în fața căruia se fac diferite procese. Asta doar îi evident. Sunt analize, expertize în care se spune: se face justiție selectivă. Poate și Ilan Șor ar fi interesat mai repede să se termine povestea asta și el să scoată o decizie judecătorească că nu-i vinovat, dar așa e ținut în lesă – mai lungă, mai scurtă – și el, sărmanul, nu-și poate rezolva situația lui.

Marina Tauber: „Da, dar Dvs. chiar credeți că situația în care el s-a aflat – și în arest la domiciliu, și sub arest propriu-zis –, Dvs. credeți că acest lucru nu a fost presiune din partea autorităților? Vorbim acum despre Partidul Democrat și despre autoritatea de atunci, autoritatea de acum, când Maia Sandu și Igor Dodon...”

Europa Liberă: Dar Șor nu s-a indignat. Pe Șor nu l-am auzit să se indigneze, să spună numele lui Plahotniuc.

Marina Tauber: „Cum nu s-a indignat? Cum Dvs. nu ați auzit?”

Europa Liberă: De câte ori a fost?

Marina Tauber: „Mai multe informații au fost oferite. Eu nu vorbesc acum despre Plahotniuc. Eu nu pot să spun dacă el a fost implicat sau nu.”

Europa Liberă: Plahotniuc e PD, așa e.

Marina Tauber: „Eu nu sunt reprezentantul organului competent ca să spun. Ceea ce eu am văzut, dacă facem abstracție și paralelă, eu am văzut numele Greceanîi și de asta și ca deputat, și ca cetățean dau această întrebare. Eu foarte bine cunosc perioada de timp când la guvernare a fost Partidul Democrat și câte presiuni am trecut noi împreună cu liderul nostru, cât timp el a fost sub arest la domiciliu și noi singuri am fost nevoiți să conducem partidul și orașul întreg.”

Europa Liberă: Am înțeles. Presiuni ca să facă ce? Deci, presiuni nu se fac de dragul presiunilor. Ce trebuia să facă Ilan Șor?

Marina Tauber: „Din start, istoria lui Ilan Șor, dacă vreți să comentez, eu cred că mai simplu și ceea ce noi nu am spus până acum – a fost și rămâne un show politic. Se furau banii din Banca de Economii de mult și mai multe persoane sunt implicate. Cine și cum sunt organele competente?

Din păcate, și în țara noastră este totuși noțiunea aceasta a antisemitismului.



Dar mai multe, de la până la. A trebuit o persoană vinovată în toate și pentru toți. Nimeni nu-i vinovat, noi l-am găsit pe Ilan Șor, el o să ispășească pedeapsa pentru toată lumea, lumii probabil o să-i placă această istorie, fiindcă cunoaștem că, din păcate, și în țara noastră este totuși noțiunea aceasta a antisemitismului, sunt și alți indicatori: el îi tânăr, el e un om de succes. Mai multă lume, în primul rând, Igor Dodon care a primit bani din partea lui Șor are o invidie enormă față de Ilan, pentru că deja îi mult mai mare și mult mai în vârstă, dar succese așa și n-a obținut. Sunt mai multe motive de ce pentru toți el a fost o candidatură destul de confortabilă.”

Europa Liberă: O țintă bună. Am înțeles. Am pornit de la întrebarea de ce a intrat în politică.

Marina Tauber: „Și s-a început acest lucru de la Filat și de la Platon, care atunci au fost oameni foarte și foarte puternici.”

Europa Liberă: Acum poate ați avut ocazia să-l întrebați, dar și Dvs. ați putea spune, pentru că tot în echipa lui ați intrat în politică, dacă ar fi să decideți acum să intrați sau nu în această companie, ați repeta la fel ca să intrați în politică?

Marina Tauber: „Aveți în vedere compania lui Ilan Șor?”

Europa Liberă: În echipa lui Ilan Șor ați ajuns în politică. Ați regretat sau nu? Și el, eventual, regretă?

Marina Tauber: „Eu niciodată nu eram să intru în politică. Am intrat în politică anume cu Ilan Șor, pentru că am încredere deplină în această persoană, în acest om.”

Europa Liberă: Pentru el politica e protecție sau nu?

Marina Tauber: „Politica nu este protecție, politica, așa cum eu spun și oamenilor: s-a întâmplat așa în viața noastră că ori noi schimbăm ceva în Republica Moldova, noi personal – Ilan Șor, eu, echipa noastră –, ori noi trebuie să plecăm de aici, pentru că suntem fugăriți de oamenii care vor să pună toată vina pe noi, deși nu este așa.

„Politica nu este protecție, politica (...) s-a întâmplat așa în viața noastră că ori noi schimbăm ceva în Republica Moldova, noi personal – Ilan Șor, eu, echipa noastră –, ori noi trebuie să plecăm de aici.



Mai mult ca atât, Ilan Șor întotdeauna s-a ținut și se ține de numele lui și de reputația lui, și de familia tatălui d-lui. Pentru el a fost și rămâne important să-și demonstreze nevinovăția, ceea ce noi facem. Și eu nu pot să spun că politica este protecție. Politica este protecție? Dvs. ați văzut ce s-a întâmplat cu mine cu trei săptămâni și ceva în urmă? Unde este protecția? Eu am fost reținută ca și cel mai mare infractor din istoria Republicii Moldova. Eu nu știu dacă mai sunt politicieni, deputați și doamne care au fost... Trebuie să menționez acest lucru, că trăim într-o țară tradițională și cred că atitudinea față de bărbați și femei totuși ea există, trebuie să fie o diferență, cred că. Cum am fost reținută? Dvs. credeți că dacă numele meu este în raportul Kroll ca și numele dnei Zinaida Greceanîi, eu am fost reținută și deținută în izolator, dar ea, având protecția de partid și protecția din partea partenerilor de coaliție, ea nu trebuie să treacă prin aceeași investigație?”

Europa Liberă: Deci, Dvs. confirmați ceea ce am spus, că este justiție selectivă?

Marina Tauber: „Selectivă...”

Europa Liberă: Selectivă. Corect! Și în funcție de cine-i la putere.

Ceea ce a fost și continuă față de Ilan Șor este un show politic comod pentru toți.



Marina Tauber: „Și ceea ce a fost și continuă față de Ilan Șor este un show politic comod pentru toți. De la început au fost democrații, acum este Blocul ACUM și PSRM, dar pot să vă spun că mai mult în toată istoria aceasta este cointeresat Igor Dodon. Și o să vă spun din ce motiv. Pentru că a primit bani de la Ilan Șor.”

Europa Liberă: Am auzit, am auzit...

Marina Tauber: „Pentru că electoratul Partidului Socialiștilor este foarte apropiat electoratului nostru, pentru că are invidie față de Ilan Șor, pentru că înțelege foarte bine că Ilan Șor deține mai multe informații despre el.”

Europa Liberă: De când ați intrat în politică, v-ați atras, de fapt, energii negative asupra Dvs. De asta vă întrebam: regretați sau n-aveți încotro, trebuie să mergeți doar înainte?

Marina Tauber: „Nu regret, nu regret! Încă o dată vreau să menționez că nu aș fi intrat în politică dacă nu eram în echipa lui Ilan Șor. Deci, decizia aceasta ca să intru în politică a venit doar din cauză că suntem echipă și am luat această decizie comună. Nu eram să intru în politică niciodată, cu nicio persoană. V-am spus că am încredere în Ilan Șor și în principiile lui, ceea ce este important. Noi nu vorbim doar despre ziua de astăzi, noi vorbim despre viitorul pe care îl construim aici.”

Europa Liberă: Am înțeles.

Marina Tauber: „Știți, foarte ușor putem să luăm valizele noastre și să trăim oriunde, oriunde, dar am luat această decizie să trăim aici. Eu, apropo, Dvs. m-ați întrebat, eu, apropo, sunt ex-sportivă profesionistă și am trăit câțiva ani în Europa, am avut întotdeauna posibilități și înainte să intru în politică, să revin înapoi în Germania, în SUA și am avut propuneri foarte bune și am putut să construiesc cariera mea în continuare, dar din anumite motive personale eu am luat decizia să revin aici.”

Europa Liberă: Am înțeles.

Marina Tauber: „Acesta este principiul meu.”

Europa Liberă: Apropo de sport și de caracterul luptător. Ne amintim de prima ședință în care ați făcut gestul acela, unii i-au zis excentric, cu parasolarul și l-ați atacat pe Andrei Năstase. Multora, eu fac parte din această categorie, li s-a părut că a fost un gest ales deliberat, psihologic foarte bine, v-ați luat de Andrei Năstase, un adversar puternic și v-ați impus imediat ca un adversar de talia lui Năstase. A fost o improvizație, o chestiune gândită, hotărâtă de PR?

Nu a fost chiar pregătit acest gest. Eu l-aș numi un fel de flash-mob.



Marina Tauber: „Eu aș spune că mai mult a fost o improvizație, pentru că, nu știu dacă Dvs. ați observat, nu a fost chiar pregătit acest gest. Eu l-aș numi un fel de flash-mob. Dacă noi totuși vorbim despre Europa, încă o dată, eu reprezint partidul care suntem pro-Moldova, dar eu am trăit și am crescut în Europa și tot ce ține de valorile europene și de stilul lor de viață îmi este foarte și foarte aproape sufletului meu. Eu cred că noi în Parlament trebuie să fim un pic mai simpli…”

Europa Liberă: Da, eu sunt de acord.

Marina Tauber: „Deputați noi devenim, pentru că lumea ne face deputați și noi venim să-i slujim. Eu vă spun acest lucru fără patos și spun acest lucru la fiecare întâlnire cu oameni, așa am fost învățată de Ilan Șor și conform principiilor lui.”

Europa Liberă: Eu îs de acord cu Dvs. că în Parlament trebuie să fie mai puțini boieri.

Marina Tauber: „Eu am vrut să atrag atenția, eu am vrut atunci să atrag atenția la această istorie de victime, Andrei Năstase și Maia Sandu…”

Europa Liberă: Asta s-a citit.

Marina Tauber: „…și istoria cu mercurul, că, oameni buni, hai să fim mai cinstiți față de cetățeni și față de susținători.”

Europa Liberă: S-a citit mesajul, s-a citit, nu trebuie să-l repetăm.

Marina Tauber: „Să atragem atenția. Dacă Dvs. vreți să înțelegeți pentru ce să atragem atenția, pentru că uneori interviurile obișnuite ori evenimentele obișnuite nu atrag atenția așa cum noi vrem din partea societății.”

Europa Liberă: Am înțeles. Chiar acum, înainte să veniți Dvs. am găsit o știre: ministrul comerțului din Japonia, Sugawara, și-a dat demisia, pentru că presa l-a acuzat că își cumpără alegătorii, dădea cadouri și iată în special a dat la o familie nevoiașă ș.a.m.d. De ce vă întreb asta? Pentru că nu doar dvs., mai multe partide faceți paradă din ajutorarea oamenilor nevoiași. Or, dacă tot spuneți de tradiții, tradiția creștină în special spune că nu prea trebuie să afișezi când faci bine sau când ești ctitor la biserici și nu știu ce, când ești primar – da. Mulți vă acuză că v-ați cumpărat cu pachete alimentare și cu ajutoare sau cu alimente mai ieftine acest sprijin și dragostea asta a oamenilor. Uneori chiar e jenant că ei depind de dvs. și se uită așa ca niște necăjiți. Nu vă deranjează atitudinea asta?

Marina Tauber: „Haideți așa, eu cred că este o impresie greșită, vă spun acest lucru cu toată sinceritatea, pentru că familia lui Ilan Șor și Ilan Șor personal totdeauna a fost foarte implicat în activitățile caritabile, chiar are și fundația Miron Șor, în numele tatălui lui, și credeți-mă că mai multe fapte și mai multe ajutoare și asistențe întotdeauna au fost și în continuare sunt făcute fără, așa cum spuneți Dvs., PR. Nimeni nici nu știe câte operații au fost finanțate de Ilan Șor și câte persoane au fost ajutate de el.

Partidul nu este o fundație de binefacere, partidul este o organizație care trebuie să demonstreze succese.



Credeți-mă, statistica aceasta este, dar nu știu dacă noi cândva o s-o deschidem. Acest lucru el îl face din tot sufletul, pentru că așa este educația lui pe care el a primit-o de la mama și tata și familia lui. Ceea ce ține de partid, partidul nu este o fundație de binefacere, partidul este o organizație care trebuie să demonstreze succese. Dacă vorbim despre magazine sociale, de exemplu, eu nu știu despre ce anume acum vorbiți, dar dacă vom lua campania aceasta a alegerilor locale 2019, eu cred că Dvs. o să vedeți că acolo practic nicăieri nu este Partidul „Șor”, nu este Partidul „Șor”, este Partidul Socialiștilor, sunt alte partide, dar nu este Partidul Politic „Șor”. Noi am câștigat încrederea oamenilor, pentru că am fost deschiși și am încercat să implementăm proiecte sociale. Dvs. spuneți că asta este o donație, dar noi spunem că aceste lucruri trebuie să fie implementate la nivel de stat și noi prin investiții private le demonstrăm.”

Europa Liberă: Dna Tauber, asta e și problema că voi, partidele, vă întreceți tocmai în cumpărarea alegătorilor, tocmai nu sunteți inventatorii acestei formule…

Marina Tauber: „Spuneți-mi, vă rog, 80% din orașul Orhei...”

Europa Liberă: …Edelweiss, Speranța, socialiștii, înainte de asta și alții au dat pachete alimentare. Și în felul acesta, de fapt, îl umilești pe alegător, că poate nu-i spui direct: îți dau 100 de lei și mă votezi pe mine, dar atmosfera asta în care alegătorii știu că te votez dacă-mi dai, asta-i nocivă pentru toți.

Dvs. credeți că poți să cumperi oamenii ca ei să te voteze cu 80%?



Marina Tauber: „Nu cred, nu vă supărați, că Dvs. aveți dreptate, pentru că rezultatul în orașul Orhei acum este 80%. 80%! Mai este un rezultat în țara noastră, cred că, la același nivel. Și atât. Dvs. credeți că poți să cumperi oamenii ca ei să te voteze cu 80%? Cu 24 de mandate din 20 și…”

Europa Liberă: Vă referiți la primărie…

Marina Tauber: „La Primăria orașului Orhei. Cu 52,02% în raionul Orhei, cu 62% pe circumscripția nr. 18 în parlamentare; cu 42 pe circumscripția 19, a mea, în parlamentare; cu 24 de mandate în Consiliul orășenesc, din 27; cu 22 de mandate în Consiliul raional, este o majoritate absolută, fapt istoric pentru țara noastră, nici un partid nu a deținut o majoritate și nouă primării din primul tur; 21 de primării din raionul Orhei care sunt în turul doi și șapte la care noi am depus contestație, pentru că nu suntem de acord. Spuneți-mi, vă rog, credeți că lumea aceasta merge după noi, pentru că este o idee și dragostea între noi și oameni ori ei au fost cumpărați?



”

Europa Liberă: Oamenii din Jora, unde sunteți deja adoptată, nu? Chiar nu-i nimeni care se uită, o venit fata asta parașutată, pardon, blonda de la Chișinău, care umblă pe tocuri, o venit să stea lângă noi?

Marina Tauber: „Și am făcut drumuri ca și eu, și toată lumea să poată să…”

Europa Liberă: Și noaptea se duce la Chișinău... Iată, genul acesta de primari chiar îi acceptă?

Lumea ne-a rugat ca să vină oameni care nu au rude, cumetri și nu au legături în această localitate, ca să vină pentru management.



Marina Tauber: „Chiar sunt bineveniți. În raionul Orhei, practic în toate localitățile unde au fost delegați reprezentanții noștri, au fost, așa cum îi numim noi – primari internaționali. Lumea ne-a rugat ca să vină oameni care nu au rude, cumetri și nu au legături în această localitate, ca să vină pentru management, pentru dezvoltare, pentru conducerea primăriei, nu pentru interesele proprii și interesele familiilor. Deci, această practică este know how-ul lui Ilan Șor. El a fost primul, după el, noi am mai încercat acest lucru la Jora de Mijloc și ne-a ieșit foarte bine. Acum acolo este ales un primar care tot vine din Chișinău și suntem mândri, pentru că este un specialist, profesionist, extraclass și lumea a votat pentru el cu 67%. Deci, dacă Dvs. credeți că întreaga comună, practic, ori întreg orașul Orhei, 80% au votat cu echipa Partidului Politic „Șor”, în primul rând cu Ilan Șor și cu echipa lui, este posibil de cumpărat oameni? Dar se poate o întrebare?”

Europa Liberă: Da.

Marina Tauber: „Dacă tot vorbim despre alegerile locale și în genere despre alegeri, și despre încălcarea Codului Electoral, alegerile locale 2019. Eu nu sunt fană a „Partidului Nostru” și a lui Renato Usatîi, dar ceea ce s-a întâmplat acum la Bălți și ceea ce a fost comis de Dodon și Greceanîi și resursa administrativă care a fost utilizată la maximum - și noi am discutat acest lucru și cu alți colegi din alte partide acum la Moldova 1 -, mai departe, faptul că Igor Dodon a spus în public și este înregistrare video că primește de la ruși, de la Federația Rusă un milion de euro lunar, 20 de milioane de lei lunar...”



Europa Liberă: El a început de la 600 de mii. Așteptăm un procuror care să-i bată la ușă. Dna Tauber…

Marina Tauber: „Da, dar totuși, stați, noi aici nu vorbim despre corectitudinea organizării alegerilor, când sunt utilizate fonduri internaționale de la care nu sunt plătite taxe. Unde sunt banii aceștia? În ce proiecte sunt băgați banii aceștia? Și unde-i Comisia Electorală Centrală? Unde este procuratura? Unde-s alte organe abilitate?”

Europa Liberă: Am înțeles.

Marina Tauber: „Deci, un milion de euro, 20 de milioane de lei, vă dați seama, dl Vasile, ce înseamnă cifra aceasta anual pentru Republica Moldova și unde este suma aceasta? Nimeni nu-și pune întrebarea.”

Europa Liberă: Așteptăm… Multă lume așteaptă să fie întrebat Dodon de procurori.

Marina Tauber: „Și eu vă spun că noi trebuie să cerem anularea, probabil, a alegerilor parlamentare. Probabil, pentru că…”

Europa Liberă: Dar pentru asta trebuie probat că banii aceștia au intrat în campanie.

Marina Tauber: „Desigur că urmează să facem și acest lucru.”

Europa Liberă: OK, ultima întrebare. Din păcate, ajungem la finalul acestui interviu. Când Ilan Șor o să vorbească românește ca Dvs.?

Marina Tauber: „De ce ca mine?”

Europa Liberă: Dvs. sunteți etalon de vorbire românească, venind dintr-un mediu vorbitor de limbă rusă. Cu toată admirația o spun!

Marina Tauber: „Mersi foarte mult. Eu de fiecare dată cred că poate să fie și mai bine.”

Europa Liberă: Ilan Șor când o să vorbească?

Marina Tauber: „El deja vorbește mai bine limba română și are progrese în domeniul acesta. Noi toți, în primul rând, o iubim limba noastră, a Republicii Moldova și pot să vă promit că atunci când Dvs. o să aveți un interviu cu Ilan Șor ori când o să fie prima conferință de presă, ori primul interviu și el o să fie prezent fizic la acest eveniment, d-lui o să facă, nu că efort, asta o să fie o plăcere și pentru noi, și pentru el, în primul rând, și pentru toți susținătorii noștri și o să vorbească în limba română, hai să spunem, practic, perfect.”

Europa Liberă: Tocmai exemplele pe care le dați Dvs., alți vorbitori, l-ați pomenit pe Slusari azi, de exemplu, tot om din mediul rusesc, învață româna. Deci, astea sunt cele mai multe și convingătoare.

Și eu provin din sfera de vorbitori de limbă rusă și pentru mine întotdeauna a fost important ca să cunosc limba de stat, limba română.



Marina Tauber: „Chiar nu știam. Când am auzit despre acest fapt, totuși noi suntem din diferite partide și din diferite, în genere, blocuri, așa să spunem din punctul de vedere al politicii, dar chiar îl admir pentru acest fapt, pentru că pentru mine această capacitate reprezintă foarte mult. Și eu provin din sfera, așa cum Dvs. ați spus, de vorbitori de limbă rusă și pentru mine întotdeauna a fost important ca să cunosc limba de stat, limba română la perfecție și pentru mine acest lucru a devenit unul din scopurile mele de viață și sper că în continuare o să fac față provocărilor.”

Europa Liberă: Aveți încredere în justiția care e azi, care se va transforma, că o să facă justiție echitabilă și adevărată, ca să nu puneți mâna pe valiză?

Marina Tauber: „Noi o să insistăm asupra acestui fapt, dacă o să trebuiască, o să mai trecem perioade complicate și eu cred că pe exemplul președintelui nostru, pe exemplul lui Ilan Șor, pe exemplul meu noi am demonstrat că suntem gata pentru luptă. Noi vom lupta, pentru că oamenii susțin Partidul Politic „Șor”, oamenii vor ca Partidul Politic „Șor” să trăiască, avem încrederea din partea lor. Noi avem responsabilitate față de oamenii cărora le-am promis că vom lupta împreună cu ei pentru dreptate. Nu sunt fana Blocului ACUM și nu sunt fana Maiei Sandu.”

Europa Liberă: Asta s-a văzut demult.

Principiile noastre sunt diferite, programul nostru este diferit, dar PAS și Blocul ACUM au fost unica forță politică la momentul actual care au avut o idee concretă.



Marina Tauber: „Cu toate că v-am spus: am tendința europeană, am fost crescută pe principiile europene. Am avut respect și sper că în continuare o să pot totuși să-l am față de Maia Sandu și de colegii ei. Ideile noastre sunt diferite. Noi venim din diferite partide. Principiile noastre sunt diferite, programul nostru este diferit, dar PAS și Blocul ACUM au fost unica forță politică la momentul actual care au avut o idee concretă. Deci, vorbim despre vectorul european, vorbim despre construirea Europei în Republica Moldova, vorbim despre accederea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, vorbim despre justiție corectă, despre un procuror european, spunem „nu!” justiției selective, vorbim despre democrație, despre tradițiile și valorile europene. Și am avut un respect mare pentru acest lucru. În continuare pot să vă spun că îl am, dar nu înțeleg un lucru în cazul Maiei Sandu; vorbind despre Năstase, deja am dubii că el în genere a venit în politică pentru aceste idei, dar știu că ea a venit în politică pentru ca să fie aceste idei implementate în statul nostru. Și tot a primit o educație destul de bună internațională, din câte eu cunosc.

Am auzit cum ea vorbește limba engleză și pentru astfel de lucruri pot să spun că am o admirație profesionistă, pentru că noi oricum comparăm cine și cum vorbește, cine și ce face etc.

Să vii în politică, să devii prim-ministru și să-l acoperi pe Dodon și toate schemele lui, eu asta nu o înțeleg



Ea reprezintă Republica Moldova destul de bine la nivel internațional, dar cu toate ideile acestea și posibilitățile, și susținerea pe care ea o are de la PPE, de la Parlamentul European, de la americani - noi cunoaștem aceste lucruri -, să vii în politică, să devii prim-ministru și să-l acoperi pe Dodon și toate schemele lui, eu asta nu o înțeleg. Pentru ce? Dodon are planurile lui și planurile acestea noi o să le vedem în curând...”

Europa Liberă: Deci, afirmația Dvs. este că Maia Sandu îl acoperă conștient pe Dodon?

Marina Tauber: „Conștient ori inconștient, asta rămâne deocamdată sub semnul întrebării, dar ceea ce face acest șpion rus în țara noastră cred că nu poate să fie tolerat de cei care reprezintă Europa în țara noastră. Asta-i credința mea și asta-i, haideți să spunem, principiul meu. Eu am respect față de...”

Europa Liberă: Dna Tauber, dar ei spun că n-au încotro, ei trebuie să meargă într-o căruță până când dispare regimul care a capturat justiția, inclusiv care vă dăunează Dvs., o justiție selectivă, care v-a pus și pe Dvs. în situație.

Marina Tauber: „Dar Dvs. înțelegeți că astfel de bloc și astfel de cooperare și faptul că într-un fel – conștient sau neconștient, eu n-o să spun acum, nu eu trebuie să calific cum stau lucrurile – oamenii sunt dezamăgiți din cauza cooperării dintre Maia Sandu și Igor Dodon, pentru că ea are idei...”

Europa Liberă: Am înțeles.

Marina Tauber: „...iar ideea lui sunt banii, doar banii pe care el îi primește...”

Europa Liberă: Dna Tauber, dar dezamăgirea sau reputația e una, dar credeți că se va obține...

Marina Tauber: „Dar dezamăgirea va reflecta, dezamăgirea deja s-a reflectat în rezultatele de la alegerile locale și se va reflecta în anticipate.”

Europa Liberă: Dar întrebarea este: Dvs. cum credeți, prin acest tandem, care produce dezamăgire, se va obține totuși eliberarea justiției, astfel încât și Dvs. să beneficiați?

Marina Tauber: „Cred că nu, cred că nu! Moldova este un stat capturat și noi am declarat acest lucru; este capturat de Igor Dodon. El ține în mâinile lui procuratura, justiția și toate organele de forță, SIS etc.”

Europa Liberă: Și care este soluția? Cum poate fi de-capturat?

Marina Tauber: „Soluția e că statul nostru trebuie să fie eliberat de Igor Dodon și de Partidul Socialiștilor și toate partidele trebuie să facă efort în acest sens, cine și cum poate. Și când Dvs. îmi spuneți că Maia Sandu ori ACUM nu au încotro, dar până a accede în Parlament ei au fost un partid cu principii și cu verticalitate, dar acum credeți că au beneficii de la guvernarea aceasta?”

Europa Liberă: La modul practic...

Marina Tauber: „La momentul actual și Dodon dă critici și replici dure față de guvernarea Maiei Sandu. Deci, spuneți-mi, vă rog, ca lider de partid, ce câștigă ea din cooperarea aceasta?”

Europa Liberă: Am înțeles. La modul practic, ca deputată spuneți-mi: asta ar însemna astăzi să schimbe majoritatea, de exemplu, să vă ia pe dvs. și pe democrați și să faceți altă majoritate? Sau cum?

Majoritatea trebuie să fie schimbată (...) Dacă o să primim această invitație, acest lucru va fi discutat la nivel de partid.



Marina Tauber: „Trebuie să vedem și să discutăm. Eu nu pot să declar acest lucru, neavând discuția la nivel de partid, dar majoritatea trebuie să fie schimbată. Eu nu pot să spun că noi vom participa, nu pot să spun acest lucru. Dacă o să primim această invitație, acest lucru va fi discutat la nivel de partid. Cu toate că eu înțeleg că probabil nu o să fie invitația aceasta lansată nouă. Încă o dată vă spun: noi am fost gata să votăm mai multe proiecte de inițiativă și mai multe hotărâri ori mai multe legi, ori mai multe propuneri chiar și cu Blocul ACUM. Și noi am vorbit despre acest lucru în public. Noi putem să vorbim despre coaliție ori despre alte metode, dar noi putem să vorbim și despre votarea situativă. De ce nu? În primul rând, altă soluție sunt alegerile parlamentare anticipate, în care Blocul ACUM, dacă în continuare o să meargă pe acoperirea pentru Igor Dodon, ei au să piardă mai multe voturi.



Noi suntem în creștere și cred că toată lumea a văzut acest lucru și în alegerile locale, noi nu avem dubii că noi vom accede în Parlament definitiv și vom avea alte rezultate în alegeri anticipate, dar încă o dată vă spunem cu toată responsabilitatea: noi nu suntem politicienii cei mai buni, noi ne-am pus scopul și vrem să implementăm și să îndeplinim promisiunile date oamenilor în parlamentare în circumscripțiile noastre și pe țară.

Ceea ce se face acum este capturarea statului, monopolizarea statului de Igor Dodon și de partidul lui.



Pentru acest lucru, Parlamentul trebuie să lucreze normal și în mod constructiv. Ceea ce se face acum este capturarea statului, monopolizarea statului de Igor Dodon și de partidul lui. Și dacă noi vorbim despre democrație, justiție, valori, dezvoltare, eu am impresia că noi nu mergem în Europa, dar noi trăim în anii 1937. Aceasta este impresia mea.”

Europa Liberă: Deci, inamicul dvs. astăzi este Dodon?

Marina Tauber: „El nu este inamicul meu, el este inamicul...”

Europa Liberă: Nu, al partidului am zis.

Marina Tauber: „...și dușmanul Republicii Moldova, dar eu sunt patriotă și sunt cetățean al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Cât de serioasă este invitația asta – să ne mutăm cu toții la Orhei?



Marina Tauber: „Foarte serioasă. Noi vă invităm și noi suntem pregătiți. Apropo, Chișinăul trebuie să se gândească despre alegeri, despre turul doi. Nu este nicio alegere, pentru că Ceban a venit în aceste alegeri, participă în aceste alegeri de dragul socialiștilor, ca socialiștii să fie la cârma Chișinăului; Năstase deja, practic, scuzați de expresie, dar iarăși ca o metaforă, este un cadavru politic și funcția aceasta îi dă posibilitatea să mai fie viu într-un fel, dar soluția pentru toți, care a fost lansată ca invitație de liderul nostru, ca oamenii să se mute la Orhei. Noi suntem gata și noi pe toți, și pe Dvs. inclusiv, noi vă invităm.”