Matei Dobrovie: „Cred că România nu va mai face greșelile din era Plahotniuc - să ofere finanțări fără nicio condiție”

Cetățenii din Republica Moldova nu pot avea o viață bună fără apropierea de România și Uniunea Europeană. Vor înțelege acest lucru în mandatul noului guvern pro-rus, căruia potrivit deputatului PNL de la București, Matei Dobrovie, orice asistență financiară îi va fi condiționată de rezultatele reformelor asumate în planul de Acțiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană.

Europa Liberă: În ultimii ani, au fost perioade și mai dificile, au fost momente grele, au fost momente încărcate inclusiv de simbolism în cooperarea moldo-română. Să vorbim despre ce urmează în această cooperare Chișinău-București, mai cu seamă că astăzi la cârma R. Moldova sunt politicienii despre care mai mult s-a vorbit și se vorbește că ar fi pro-ruși. Dar iată că președintele Igor Dodon a felicitat România cu ocazia Zilei Naționale și a spus că relațiile cu țara vecină de la vestul R. Moldova rămân o prioritate pentru administrația sa. Cum vedeți Dvs. această prioritate enunțată de Igor Dodon?

Matei Dobrovie: „Este firească această declarație, ea se încadrează într-o serie de declarații pe care le-a făcut președintele Igor Dodon în încercarea de cumpărare a bunăvoinței României, într-un fel. Și participarea la recepția de Ziua Națională se încadrează tot în această încercare de a menține asistența financiară românească pentru R. Moldova, dar vreau să atenționez că, odată cu venirea guvernului liberal la București, această paradigmă a sprijinului necondiționat pentru guvernul de la Chișinău nu va mai exista, adică nu va exista un cec în alb pentru guvernul Chicu.”

Europa Liberă: Premierul Chicu i-a adresat și el un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a României omologului său de la București și chiar l-a invitat pe dl Ludovic Orban să efectueze o vizită în R. Moldova.

Trebuie să luăm în considerare că prima vizită pe care a făcut-o premierul Chicu a fost la Moscova, nu la București...

Matei Dobrovie: „Este adevărat acest lucru, dar pe de altă parte trebuie să luăm în considerare și faptul că prima vizită pe care a făcut-o premierul Chicu a fost la Moscova, nu la București, și că acest guvern are practic o direcție clară spre Est, nu spre Vest, dovadă fiind și multiplele contacte pe care le cultivă Igor Dodon în Federația Rusă. Ca urmare, aș spune că este un guvern format din toți oamenii președintelui, de fapt, foști consilieri, oameni care nu au o aplecare foarte mare spre Uniunea Europeană și mai degrabă vedem un parcurs de apropiere de Rusia și de Uniunea Euroasiatică.

Din perspectiva României, lucrurile sunt foarte clare, și anume, cetățenii R. Moldova trebuie susținuți în continuare, dar nu cu finanțări necondiționate, deci toate finanțările trebuie condiționate de efectuarea de reforme, conform angajamentelor luate prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și cred că România nu va mai face greșelile din era Plahotniuc să gireze acest guvern și să ofere finanțări fără nicio condiție. Asta ar fi un lucru foarte rău și nu cred că-l va face, mai ales că Guvernul Orban instalat la București are clar această viziune a încurajării reformelor, a susținerii cetățenilor, în primul rând, dar în niciun caz al girării unui regim politic care arată că nu-și dorește cu adevărat să facă reforme, pentru că, dacă e să fim cinstiți, prin toate acțiunile lor, practic, socialiștii au demonstrat că nu vor să contribuie la procesul de reforme.”

Europa Liberă: Șeful executivului de la Chișinău, în acel mesaj adresat omologului său de la București, menționa crearea recentă a Departamentului privind relația cu R. Moldova și, în opinia lui, acest lucru confirmă elocvent că Moldova continuă să rămână o prioritate de prim rang pentru autoritățile României. Va veni Ludovic Orban la Chișinău într-o vizită, va răspunde acestei invitații?

Matei Dobrovie: „Înlăturarea Guvernului Maia Sandu de la putere la Chișinău a fost o lovitură care a zguduit destul de puternic relația bilaterală, având în vedere că, știți foarte bine, PNL avea niște relații foarte strânse cu Blocul ACUM, cu Platforma DA și cu partidul Maiei Sandu, astfel încât evoluțiile de la Chișinău au fost o lovitură și un semnal de îngrijorare legat de faptul că toate progresele făcute în aceste cinci luni, toate ambițiile de reformă ar putea să fie practic înlăturate și vedem, din păcate, cumva o tendință ca să fie înlocuit oligarhul Plahotniuc cu oligarhul Dodon, adică Igor Dodon să controleze toate instituțiile, cum se și întâmplă în momentul de față, fie că vorbim de președinție, fie că vorbim de parlament, majoritatea în parlament, guvern ș.a.m.d. și plasarea unor oameni de-ai săi în instituțiile-cheie – Curtea Constituțională, avem acum procurorul general.

Nu cred că premierul Orban va veni prea curând la Chișinău, atâta vreme cât nu vor exista semnale clare că acest guvern chiar este unul proeuropean...

Practic, totul a plecat de la funcția de procuror general, de la ideea de a avea un procuror independent pentru a se putea face o reformă a justiției și de a nu mai avea justiție capturată. Din punctul meu de vedere, nu cred că premierul Orban va veni prea curând la Chișinău, atâta vreme cât nu vor exista semnale clare că acest guvern chiar este unul proeuropean, nu doar autointitulat, ci chiar face reforme și, pe de altă parte, premierul Orban cred că se va adresa, în primul rând, cetățenilor R. Moldova și mult mai puțin acestei conduceri improvizate, aș spune eu, de către președintele Dodon, aservite total acestuia, astfel încât cred că România va fi foarte vigilentă și, pe de o parte, va încuraja reformele și le va susține, dar pe de altă parte, va critica și va sancționa derapajele și nu va finanța fără condiții.”

Europa Liberă: Și Igor Dodon l-a invitat pe Klaus Iohannis să întreprindă o vizită în R. Moldova, mulțumindu-i din nou Bucureștiului pentru ajutorul financiar oferit R. Moldova și a amintit că România este și piața de desfacere nr. 1 pentru vinurile din R. Moldova și pentru prima dată a folosit sintagma „românii sunt frații noștri”. Klaus Iohannis ar putea să vină la Chișinău într-o vizită oficială?

Matei Dobrovie: „Mă cam îndoiesc că această vizită va avea loc foarte curând. Am citit și eu declarațiile dlui Dodon și am văzut prezența la recepția de Ziua Națională, pe care până acum n-o onora, până acum vorbea în termeni foarte urâți, ca să spun așa elegant, despre România și despre români, ba mai mult, se lansa în tirade împotriva unioniștilor ș.a.m.d., adică prezenta România ca pe un dușman sau ca pe o amenințare. Trebuie să remarcăm totuși că această schimbare de retorică este una oportunistă, practic se încearcă acreditarea ideii că el continuă reformele proeuropene și deci Bucureștiul trebuie să susțină financiar R. Moldova din inerție, cum ar fi, dar această realitate că, fără sprijinul financiar al României și al Uniunii Europene, R. Moldova ar eșua economic, nu este un stat sustenabil în momentul de față fără această asistență financiară, or să vii și să spui că renunți la acordul cu FMI, de exemplu, periclitând practic și asistența acordată de Uniunea Europeană, astfel, și de alte instituții care văd în acordul cu FMI o garanție este un act de totală iresponsabilitate.

Deci, mi se pare că România trebuie să ia foarte bine în considerare aceste lucruri în momentul în care mai finanțează ceva în R. Moldova. Mai mult decât atât, Igor Dodon, e adevărat, folosește și mulțumește României pentru investiții, dar România nu mai trebuie să facă aceleași greșeli pe care le-a făcut în era Plahotniuc. Și anume, se făceau investiții foarte bune în grădinițe, reabilitări de grădinițe ș.a.m.d., iar apoi venea Guvernul R. Moldova, dl Plahotniuc ș.a. și spuneau că aceste investiții sunt realizate de ei, de fapt, și de România niciun cuvânt, și atunci cred că e extrem de important acum - și că noul guvern de la București va face acest lucru - să comunice mult mai bine ce investiții face peste Prut, să le comunice mult mai bine, astfel încât cetățenii să înțeleagă de unde vin ele și să fie mult mai vigilenți atunci când anumiți politicieni, precum încearcă și dl Dodon acum, prin aceste mulțumiri, să acrediteze ideea că sunt realizările sale sau ale autorităților de acolo, pentru că vedem că sunt multe perdele de fum acum.

Dl Dodon vine și ne spune că R. Moldova o să primească de la Rusia o sumă considerabilă de bani, vorbește despre proiecte mari de infrastructură, în condițiile în care Rusia nu are cum să livreze acești bani, dat fiind multiplele probleme economice legate de sancțiuni ș.a.”

Europa Liberă: Igor Dodon a promis că condițiile acestei linii de creditare vor fi negociate până la finele anului.



Matei Dobrovie: „Da. Și vedeți Dvs., cumva paradigma este aceea de a se îndepărta de Uniunea Europeană și dacă spui că renunți la FMI și că vrei bani de la ruși, de la chinezi ș.a.m.d., e clar că nu poți, în același timp, să curtezi și România, și Uniunea Europeană și să le ceri și lor finanțări. Deci, trebuie să te hotărăști ce vrei cu adevărat. În momentul în care insiști pe această asistență de la ruși, înseamnă că nu-ți mai dorești asistență din partea cealaltă. Și mai mult decât atât, în momentul în care spui că dacă FMI-ul nu e flexibil, adică nu e de acord ca să nu îndeplinești anumite condiții pentru finanțare, atunci renunți la el, mie mi se pare o adevărată sinucidere în condițiile în care se află R. Moldova economic și financiar. Deci, riști practic să înlături, să pui pe fugă toți marii investitori și după aia să te bazezi numai pe ce? Pe banii veniți de la ruși, care n-au bani? Sau pe România, crezând că România te mai finanțează fără condiții, ca în era Plahotniuc, ceea ce nu va mai fi cazul?”

Europa Liberă: Dar dacă acest dialog moldo-român la nivel înalt va fi lipsă, asta înseamnă că România nu va mai fi avocatul R. Moldova pe calea integrării europene?

Matei Dobrovie: „Ba da, România va fi în continuare un avocat puternic, dar va fi un avocat puternic pentru cetățenii R. Moldova, pentru ca ei să poată să beneficieze de acest parcurs european și să aibă o viață decentă. Nu va mai fi în niciun caz un avocat al unor forțe politice care nu au nimic de-a face cu parcursul european, după cum se și dovedește că practic este un guvern controlat de Igor Dodon. Dl Chicu e doar un exponent ca și ceilalți al slujitorilor, ca să spun așa, dlui Dodon. Deci nu este ceva care să trezească încredere. Mai mult decât atât, în momentul în care vorbești despre mari proiecte de infrastructură finanțate de Rusia și despre o întrerupere a acordului cu FMI și, în același timp, ceri României să-ți dea sprijin financiar este, practic, o fractură logică în ecuația asta.

La București se înțelege foarte bine că aceste jocuri pe care le-a practicat și dl Plahotniuc, și pe care le practică acum Igor Dodon nu funcționează...

Și cred că la București se înțelege foarte bine că aceste jocuri pe care le-a practicat și dl Plahotniuc și pe care le practică acum Igor Dodon încercând, pe de o parte să-și asigure sprijinul și al Uniunii Europene, și al Rusiei, acest joc nu funcționează și nu produce rezultate, pentru că așa s-a întâmplat și cu coaliția dintre PSRM și ACUM. Am spus de multă vreme că nu aveam încredere în dorința socialiștilor de a face cu adevărat reformă în justiție și asta, în primul rând, pentru că au interese personale, interese care pot fi afectate, și ca urmare această coaliție s-a rupt pentru că avea două componente diametral opuse ca viziune și ca proiect politic, ca orientare geostrategică. Și până la urmă s-a văzut că geopolitica nu poate fi totuși complet scoasă din ecuație.”

Europa Liberă: Unii consideră că această îmbunătățire a cooperării R. Moldova cu Federația Rusă ar putea însemna și un dezgheț în relația Rusiei cu Occidentul. Chiar poate fi R. Moldova această fereastră de oportunitate pentru Rusia către Vest?

Matei Dobrovie: „Nu cred că R. Moldova poate să fie o asemenea fereastră de oportunitate pentru Rusia, pentru că mai degrabă se încearcă transformarea R. Moldova într-un subiect al federalizării și astfel într-un fel de caz-test pentru a aplica același lucru la Ucraina. Nu cred că acest proiect va avea succes și România se va opune, evident, acestui lucru, iar Rusia nu are cum să-și îmbunătățească relația cu Occidentul în modul acesta. Ce mă îngrijorează în schimb este faptul că unele țări occidentale încep să facă gesturi de bunăvoință față de Rusia, deși Rusia nu și-a schimbat comportamentul, nu respectă dreptul internațional, continuă destabilizarea Ucrainei, nu a dat înapoi Crimeea și desfășoară activități ilicite în R. Moldova și în alte părți.

Deci cred că mai periculos este faptul că unii lideri occidentali, mă refer aici chiar la Emmanuel Macron, care pleda pentru readucerea Rusiei în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, care vorbea despre Europa cea mare de la Istanbul la Vladivostok, care făcea gesturi de apropiere față de Rusia lui Putin - mă tem că aceste deschideri nu vor avea decât rezultatele pe care le-au avut și până acum, și anume că Rusia va deveni mai agresivă și va prinde mai mult curaj să pună un efect negativ în statele mai ales de pe frontul estic și care suferă practic de agresiunea ei sub diferite feluri.”