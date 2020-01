Matei Dobrovie: „România nu mai vrea să repete greșelile făcute în timpul guvernărilor girate de Plahotniuc”

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat joi, 16 ianuarie, cu ocazia reuniunii anuale a ambasadorilor acreditați la București, că România va continua doar proiectele care sprijină direct cetățenii din Republica Moldova, atâta timp cât guvernul de Chișinău nu arată că este determinat să își reformeze instituțiile și să urmeze un parcurs european. Cum trebuie tălmăcit acest mesaj al preşedintelui României? Un interviu cu deputatul liberal de la București Matei Dobrovie.





Europa Liberă: Cum ar trebui să fie înțeles acest mesaj pe care-l transmite Klaus Iohannis Republicii Moldova, că atâta timp cât Guvernul de la Chișinău nu arată că este determinat să-și reformeze instituțiile și să urmeze parcursul european, atâta timp nu va obține sprijinul din afară?

Matei Dobrovie: „E un mesaj așteptat, un mesaj normal. El se încadrează în noua paradigmă a Guvernului Orban, căci a spus foarte clar premierul Orban că nu vor mai exista bani pentru Republica Moldova, decât condiționați de reforme. Deci, în măsura în care există reforme în justiție, în administrație și în toate domeniile importante, vor exista finanțări, dacă nu – nu se vor finanța decât proiectele care aduc beneficii directe cetățenilor, pentru că România nu mai vrea să repete greșelile făcute în timpul guvernărilor girate de Plahotniuc, în care, practic, cetățenii sufereau de pe urma corupției, de pe urma jafului privind furtul miliardului, de exemplu, deteriorării democrației prin anularea alegerilor de la Chișinău, prin alte episoade, precum schimbarea regimului electoral și Bucureștiul finanța, pur și simplu, necondiționat, făcând mai mult rău cetățenilor, în loc să-i ajute.”

România a spus de foarte multe ori că nu va finanța un guvern prorus...



Europa Liberă: De ce autoritățile de la București nu sunt deloc convinse că actualul Executiv de la Chișinău în frunte cu Ion Chicu, care, iată, de trei luni guvernează Republica Moldova, ar putea să continue parcursul european care rămâne a fi singura cale de a moderniza Republica Moldova, ar putea să continue reformele profunde ale instituțiilor de natură să aducă beneficii cetățenilor săi? De ce nu există încredere?

Matei Dobrovie: „Nu există încredere, pentru că știm foarte bine aici, la București, și știe și președintele, și premierul cine este dl Dodon, ce interese apără el și că acestea nu au nicio legătură cu parcursul european. Știm foarte bine că Igor Dodon reprezintă vectorul prorusesc și că de multe ori acționează direct, ca un instrument, ca un executant al ordinelor Moscovei. Ați văzut și desele vizite pe care le face acolo, ați văzut și intențiile sale de a apropia Republica Moldova de Uniunea Euroasiatică și, practic, Igor Dodon încearcă să folosească doar fondurile, finanțările din partea Uniunii Europene, din partea României, știind că fără finanțările venite și de la aceiași parteneri externi țara nu ar avea posibilitatea să se dezvolte, nici nu ar avea măcar posibilitatea să plătească salarii și pensii, astfel încât faptul că banii nu vin de la Rusia, și totuși, Igor Dodon insistă pe această cale arată clar că, încercând să folosească bani europeni și românești pentru alte scopuri, ceea ce este un lucru pe care evident că Bucureștiul nu-l poate accepta și de aceea e foarte circumspect. România a spus de foarte multe ori că nu va finanța un guvern prorus. Iată că avem un guvern prorus la Chișinău, deghizați în tehnocrați, care, de fapt, sunt foști consilieri sau miniștri din zona dlui Dodon sau din zona PD-ului. Dl Chicu a fost și ministru în Guvernul Pavel Filip, a fost și consilier al președintelui Dodon. Deci, acest guvern nu inspiră încredere; această deghizare în tehnocrați nu poate să păcălească, pentru că abordarea Bucureștiului, odată cu venirea noii puteri, PNL, la guvernare, este diferită, este foarte clară, și anume: banii contra reforme. Mă întrebați de ce nu credem în reformele făcute? Pentru că, de exemplu, în ceea ce privește furtul miliardului nu vedem niciun progres, nu vedem că au fost depistați vinovații și nici pedepsiți, nu vedem în justiție niște evoluții pozitive, ba dimpotrivă sunt foarte multe semne de întrebare legate de numirea procurorului-șef și de alte aspecte. Am văzut faptul că Igor Dodon a dărâmat, practic, Guvernul Maia Sandu atunci, votând împreună cu PD, partidul lui Plahotniuc, creând o nouă majoritate netransparentă în acest fel și este clar că partenerii noștri din Republica Moldova sunt forțele proeuropene Maia Sandu și Andrei Năstase, partidele lor.”

Igor Dodon știe foarte bine că are nevoie de banii României...



Europa Liberă: Dar la scurt timp după acest discurs, pe care l-a avut Klaus Iohannis cu ocazia Reuniunii anuale a ambasadorilor acreditați la București, a reacționat Igor Dodon și a spus, eu o să citez din ceea ce a declarat șeful statului moldovean, că „autoritățile de la Chișinău stimează partenerii, frații de peste Prut” și că „pledează pentru relații bune cu România, țară care este partenerul strategic numărul 1 la comerț. România continuă să fie principalul partener comercial pentru Republica Moldova”. El a amintit că în aprilie se împlinesc 10 ani de la semnarea parteneriatului strategic moldo-român și că relațiile trebuie să fie cât mai bune.

Matei Dobrovie: „Da, e o declarație sau o serie de declarații în această logică, și anume Igor Dodon știe foarte bine că are nevoie de banii României. E nevoie și de bani europeni și încearcă cumva să lingușească Guvernul României să uite de faptul că d-lui era cel care se lupta cu limba română, se lupta cu unioniștii, spunea că România este un adversar și că unioniștii ar avea pretenții de a destructura unitatea teritorială a Republicii Moldova. Deci, tot ce a făcut de-a lungul timpului ca și acțiuni provocatoare demonstrează faptul că nu are o afinitate deosebită față de România, doar un interes imediat pentru a obține niște finanțări. Or, de aceste lucruri cred că decidenții de la București sunt foarte conștienți. Dl Dodon a arătat o dușmănie, ca să nu spun altfel, total anormală față de România și nu cred că pot fi uitate alte gesturi ale sale, precum justificarea prezenței trupelor rusești în Transnistria, care și ea arată că nu apără interesele statului vecin, ci interesele unui alt stat.”

Europa Liberă: Dar, în ultimul timp, el repetă cu insistență: „frații de peste Prut”, „frații români”. Acest lucru îl ajută să-și îmbunătățească imaginea? Poate că această nuanțare a declarațiilor poate să-l ajute?

Matei Dobrovie: „Nu cred că va obține vreo legitimare externă din partea României, printr-o vizită a președintelui Iohannis. Mă îndoiesc că președintele Iohannis va veni să-l legitimeze pe dl Dodon într-un an electoral cu o miză atât de mare, cred că ar fi o greșeală foarte mare și cred că nu își va permite nimeni să o facă. Bucureștiul a învățat lecțiile din perioada Plahotniuc și nu va repeta greșelile de a susține un guvern pur și simplu dându-i un cec în alb, finanțându-l, indiferent ce ar face, indiferent dacă anulează alegeri perfect democratice, precum s-a întâmplat la Chișinău la alegerea primarului, fie că comite alte abuzuri. Deci, nu cred că se va mai întâmpla acest lucru, iar dl Dodon evident că încearcă, pe de o parte se laudă cu investițiile celea mari pe care le va face Rusia în Republica Moldova. Deocamdată nu am văzut nimic în acest sens, știm foarte bine că Rusia are probleme mari economice, numai ce și-a dat demisia premierul, încercând dl Putin în acest sens să mai detensioneze din nemulțumirile populației, creând un debușeu, dar pur ca imagine. Pe de altă parte, e clar că banii vin dinspre Uniunea Europeană, dinspre România și dinspre ceilalți parteneri de dezvoltare. Prin urmare, e firesc ca Igor Dodon să curteze România într-un mod, aș spune, neconvingător și ipocrit, având în vedere câte derive, să spun așa, câte ieșiri în decor a avut Igor Dodon la adresa României și faptul că nu e credibil nici acum, în sensul că nu e clar că va patrona un guvern care să facă reforme. În loc să vedem reforme în justiție, vedem, practic, o concentrare a tuturor instituțiilor în mâinile sale, adică cumva încearcă dl Dodon să replice modelul Plahotniuc și să preia sistemul creat de acesta, să fie el omul cel mai puternic, care deține controlul asupra executivului, legislativului, sistemului judecătoresc ș.a.m.d.”

Nu am văzut, de exemplu, să avem o finalitate a anchetelor privind furtul miliardului...



Europa Liberă: Atât Igor Dodon, cât și premierul Ion Chicu spun că la nivel guvernamental acțiunile se concentrează spre continuarea parcursului european, a procesului de reformă, îndeosebi în domeniul justiției, administrația și combaterea corupției. Și acest lucru poate să asigure un parcurs democratic și predictibilitate în plan intern și extern. Asta promit, declară cei de la putere la Chișinău.

Matei Dobrovie: „Știți cum e cu vorbitul, acestea-s mai mult reforme verbale decât reale. De la bune intenții până la fapte e cale lungă și acum mai mult se așteaptă fapte decât bune intenții și nu există așa o încredere, pentru că nu vedem semne concrete, adică vedem numai niște măsuri mai degrabă cu caracter, cu iz electoral, pentru că se apropie alegerile și trebuie să livreze ceva, cel puțin la nivel de imagine dl Dodon, dar total neconvingător, adică nu am văzut, de exemplu, să avem o finalitate a anchetelor privind furtul miliardului, nu s-a întâmplat nimic, nu am văzut ca reformele începute în guvernarea Maia Sandu să fie continuate. Ba mai mult, acest nou procuror-șef nu inspiră încredere și vedem că lucrurile cumva par să regreseze, adică cumva această guvernare seamănă cu cea dinainte, patronată de Plahotniuc. Deci, în loc să avansăm, practic, regresăm.”

Europa Liberă: Dar cetățenii ar putea să simtă în continuare sprijinul pe care poate să-l ofere România Republicii Moldova?

Matei Dobrovie: „Cu siguranță, cetățenii îl vor simți!”

Europa Liberă: Cum?

Aceste scamatorii retorice cu „frații noștri români”, care până mai ieri erau prezentați ca o amenințare de către dl Dodon, nu pot să păcălească pe nimeni...



Matei Dobrovie: „S-a înființat în cadrul Secretariatului General al Guvernului de către Guvernul Orban un departament special pentru relația cu Republica Moldova. Acest departament are tocmai această menire să arate importanța Republicii Moldova și să se ocupe de proiectele importante în relația bilaterală, dar e nevoie de acțiuni țintite care să susțină, într-adevăr, interesele cetățenilor. Și aici cred că putem să discutăm și despre proiectul pe care l-am propus privind Fondul de Cooperare Mass-media România - Republica Moldova, pentru că din nou asistăm, din păcate, la o concentrare a mass-mediei. Vedeți că acum Igor Dodon ajunge să controleze mai multe televiziuni și mijloace de informare și să fie tot mai puternică propaganda rusească și, ca urmare, România trebuie să investească acolo unde cu adevărat se simte o nevoie a cetățenilor – nevoia de a fi bine informași, nevoia de a avea organe de presă de calitate și independente, nevoia de a avea un nivel de trai mai bun. Evident că se va investi în continuare în reabilitarea grădinițelor, a școlilor; evident că va exista în continuare finanțare pentru gazoductul Iași-Ungheni, mai ales pentru porțiunea Ungheni-Chișinău, care este vitală în contextul în care Republica Moldova este dependentă de gazul rusesc într-o proporție covârșitoare. Ar fi un mic pas înainte dacă acest gazoduct va fi realizat așa cum se preconizează în acest an 2020. Și sper ca acest lucru să se întâmple și cred că această abordare este foarte corectă, pentru că, doar încurajând prin finanțări fără condiții, nu faci decât să fii părtaș la răul făcut cetățenilor, cum s-a întâmplat în anii trecuți. Și atunci, și imaginea României are de suferit și nici cetățenii Republicii Moldova nu au de câștigat. Ca urmare, e foarte important să existe o chibzuință în momentul în care finanțezi și în momentul în care vrei să ajuți cetățenii cu adevărat, să te gândești, în primul rând, la nevoile lor și nu la nevoile unui guvern care, evident, încearcă să se legitimeze și să câștige resurse financiare prin orice mijloace. Adică, aceste scamatorii retorice cu „frații noștri români”, care până mai ieri erau prezentați ca o amenințare de către dl Dodon, nu pot să păcălească pe nimeni.”