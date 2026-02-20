Medicul rus care i-a salvat viața lui Navalnîi, respins la angajare în Letonia din motive de securitate

Letonia a concediat zeci de lucrători medicali după amendarea legii privind securitatea națională, care interzice cetățenilor ruși și belaruși să lucreze în „infrastructura critică”. Printre cei vizați - doctorul Aleksandr Polupan, cel care l-a salvat pe opozantul rus Aleksei Navalnîi după otrăvirea cu Noviciok în 2020, insistând ca acesta să fie transferat urgent în Germania, în ciuda opoziției autorităților ruse. Ulterior, Polupan a criticat public condițiile de detenție ale lui Navalnîi, a contestat cauza oficială a decesului acestuia, iar în 2023 a plecat din Rusia.