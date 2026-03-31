„Bucea a ajuns să simbolizeze cruzimea războiului purtat de Rusia”, a declarat Kallas marți.

Situat la vest de capitala Ucrainei, orașul Bucea a fost recucerit de forțele ucrainene în martie 2022, la câteva săptămâni după ce a fost ocupat de Rusia. Atunci au fost recuperate sute de cadavre de civili.

Oficialii ruși continuă să respingă acuzațiile și susțin că atrocitățile din Bucea au fost „înscenate”.

„Dintre civilii uciși, mulți au fost împușcați de la distanță mică. Unii aveau mâinile legate la spate”, a spus marți, la fața locului, Kallas. „La patru ani de la aceste masacre, ne amintim de victime. Ceea ce s-a întâmplat aici nu poate fi negat.”

După ce au fost descoperite atrocitățile din Bucea - notează dpa - țările europene au decis înființarea unui tribunal pentru crimele de război ale Rusiei. Kallas a spus marți din nou că UE este hotărâtă în continuare să tragă Rusia la răspundere.

„Răspunderea deplină pentru crimele rusești este vitală pentru restabilirea justiției în Europa”, a declarat la rândul lui ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha, care a însoțit miniștrii UE.

„Continuăm demersurile privind tribunalul special, registrul daunelor și comisia pentru despăgubiri, pentru a ne asigura că nicio crimă nu rămâne nepedepsită”, a mai spus Sibiha.

Ucraina colaborează cu Consiliul Europei, organism internațional pentru drepturile omului cu sediul la Strasbourg, independent de UE, pentru a înființa un tribunal special pentru crimele de război comise de Rusia.

Conform planurilor, tribunalul va avea sediul la Haga și va avea ca scop tragerea la răspundere a unor personalități de rang înalt din conducerea Rusiei. Țările UE pot decide dacă doresc să participe la acest tribunal.

Delegația care a mers la Kiev și Bucea marți i-a inclus, de asemenea, pe ministrul german de externe Johann Wadephul și omologii săi polonez și italian, Radosław Sikorski și Antonio Tajani, precum și alți reprezentanți ai UE.

Comemorările de la Bucea vor fi urmate de consultări ale miniștrilor de externe ai UE axate pe „situația de pe câmpul de luptă, securitatea energetică și parcursul Ucrainei către UE”, a spus Sibiha.

Vizita are loc pe fondul blocării eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului care durează de patru ani, în condițiile în care un împrumut al UE în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei rămâne și el blocat, din cauza opoziției Ungariei, stat membru al UE.

Lipsa finanțării din partea Uniunii Europene a pus presiune pe finanțele Kievului, notează AFP.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins luni informațiile potrivit cărora guvernul ar putea suspenda plata salariilor soldaților și a angajaților din sectorul public din cauza fondurilor blocate.

Scris cu informații de la dpa și AFP.

