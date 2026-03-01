„Nu este o crimă de război dacă te-ai distrat”. Trei ani de mesaje macabre ale unui general rus

Pe 18 octombrie 2022, la aproximativ opt luni după ce Rusia a declanșat războiul total împotriva Ucrainei, un ofițer rus de rang înalt le-a trimis mai multe mesaje soției sale și mai multor cunoștințe, acasă, în Rusia.

Ofițerul, pe atunci colonelul Roman Demurciev, comandantul Diviziei 42 de infanterie motorizată, s-a lăudat cu faptul că soldații săi tocmai au luat cu asalt un „punct fortificat” din Ucraina și au capturat patru prizonieri de război.

Într-un mesaj adresat soției sale, Alexandra, el i-a trimis o fotografie în care se vedeau mai multe urechi de om, înnegrite și atârnate de o țeavă metalică.

„Ce faci cu ele după aceea?”, a scris Alexandra.

„Voi face o ghirlandă și o voi oferi cadou”, a răspuns Demurciev, care a fost promovat, în anul următor, la gradul de general-maior.

„Ca urechile de porc pentru bere”, a scris ea.

„Da”, a răspuns el.

Glumele macabre și dovezile privind posibile crime de război comise de un ofițer militar rus de rang înalt reies din dezvăluirile conținute în trei ani de comunicații – mesaje text și audio, fotografii, videoclipuri – trimise și primite, se pare, de Demurciev.

Dovezile – zeci de mesaje și alte materiale conexe – au fost furnizate reporterilor de la Schemes, redacția de investigații a Serviciului ucrainean al RFE/RL, de către o persoană care luptă în armata ucraineană. RFE/RL a acceptat să nu dezvăluie identitatea persoanei respective sau modul în care a obținut fișierele.

Schemes a verificat autenticitatea comunicărilor, colaborând cu laboratoare criminalistice din Statele Unite și cu cercetători în domeniul datelor din Germania.

Materialul video complet al Schemes, în limba ucraineană, poate fi vizionat aici.

Reporterii RFE/RL au confirmat, de asemenea, multe dintre datele și evenimentele enumerate în fișiere, folosind detalii furnizate de soldații din Corpul III al Armatei Ucrainei, ale căror unități au luptat și continuă să lupte împotriva soldaților aflați sub comanda lui Demurciev.

Contactat telefonic de RFE/RL, Demurciev, în vârstă de 49 de ani, a închis telefonul când a fost întrebat despre tratamentul prizonierilor de război.

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns la e-mailurile RFE/RL privind politicile sale referitoare la tratamentul prizonierilor de război.

„Nu ai atins urechile?”

Pe parcursul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a împlinit patru ani pe 24 februarie, au existat acuzații de amploare și dovezi clare care indică comiterea de crime de război de către unitățile ruse.

Printre cele mai cunoscute exemple se numără cel din Bucea, un oraș situat la nord de capitala ucraineană, Kiev, care a fost ocupat de forțele ruse timp de puțin peste o lună.

După retragerea trupelor rusești, locuitorii au descoperit zeci de cadavre, majoritatea civili care păreau să fi fost executați sumar sau torturați. Corpurile lor au fost aruncate pe străzi sau lăsate în subsoluri.

Cu ajutorul documentelor militare lăsate în urmă la Bucea și coroborate cu profilurile de pe rețelele sociale, RFE/RL a identificat mai mulți membri ai unei unități militare specifice – Regimentul 234 Pskov – care a fost direct implicată în uciderea civililor.

În corespondența obținută de RFE/RL, conversația despre urechile mutilate a început când Demurciev i-a scris unui alt ofițer al armatei, pe care îl cunoștea de mult timp: generalul-maior Igor Timofeev, primul comandant adjunct al Armatei 36.

„N-ați atins urechile? Ca în copilărie?”, a răspuns Timofeev.

Nu este clar la ce se referea exact Timofeev.

Însă atât el, cât și Demurciev au luptat în Cecenia în anii 2000, în timpul conflictului care a devastat regiunea rusă.

Demurciev a început apoi o conversație separată pe aceeași temă cu soția sa, Alexandra.

Într-unul dintre răspunsurile sale, ea părea să se refere la Cecenia atunci când a reacționat la fotografia cu urechea:

„Credeam că sunt povești din vremea Ceceniei”, a scris ea. „Se pare că este adevărat.”

Alexandra nu a putut fi contactată pentru a comenta.

Forțele ruse au fost acuzate în trecut că tăiau urechile prizonierilor.

În timpul primului război cecen, în anii 1990, jurnaliștii și activiștii pentru drepturile omului au documentat multiple cazuri privind mutilări comise de trupele ruse.

În 2000-2001, în timpul celui de-al doilea conflict din regiune, Human Rights Watch și grupul rus pentru drepturile omului Memorial au descris cadavre cu mutilări grave, inclusiv membre rupte, scalpuri, degete și urechi tăiate.

Mass-media rusă a descris practici similare ale luptătorilor ceceni.

În 2022, proiectul Schemes a obținut o altă serie de înregistrări ale convorbirilor soldaților ruși, interceptate de serviciile secrete ucrainene.

Într-una din ele, se auzea un soldat spunând despre un prizonier: „Nu voia să vorbească. I-au tăiat urechea”.

Demurciev a menționat din nou despre tăierea urechilor la sfârșitul anului 2024, într-un mesaj vocal trimis unui contact identificat ca fiind Valeri Nepop.

Nepop era, cel mai probabil, un ofițer al Serviciului Federal de Securitate, principala agenție de informații interne a Rusiei.

„Sunteți șef într-o super-organizație, care este visul meu”, se aude Demurciev spunând. „La naiba, și le tăiați urechile. Dar la vârsta noastră nu mai facem asta; noi doar dăm ordinele”, afirmă el.

Despre șoareci și generali

Unele dintre materialele trimise sau primite de Demurciev conțineau umor negru, imatur și adesea sadic în rândul colegilor sau cunoștințelor sale, mulți dintre aceștia fiind ofițeri ruși.

Într-unul din mesajele primite de Demurciev în decembrie 2023, se vede un șoarece viu legat de labe – care au fost întinse, ca și cum ar fi fost crucificat – în timp ce un vorbitor în rusă se preface că interoghează șoarecele, oferindu-i o țigară.

Demurciev a răspuns cu un emoji zâmbitor la videoclipul trimis de locotenentul general Mihail Kosobokov, comandantul Armatei 49 Combinate.

Într-un mesaj separat trimis lui Kosobokov, Demurciev a trimis un meme în limba rusă care spunea: „Nu este o crimă de război dacă te-ai distrat”.

Într-o altă serie de mesaje cu o persoană care părea a fi un ofițer de informații militare atașat FSB pe nume Roman, Demurciev l-a întrebat pe acesta ce să facă cu un prizonier ucrainean aflat în custodia sa.

„Am un prizonier... Ți-l pot dărui”, a scris el în mesajele din octombrie 2023. „Stă într-o groapă... Ce să fac cu el – să scap de el sau să ți-l dau ție?”

„Nu am avut timp să-l torturăm, așa că informațiile au fost prietenoase”, a scris Demurciev.

„Dar tu ai destul timp – poți folosi instrumente care îi fac pe oameni să spună adevărul.”

RFE/RL a identificat prizonierul în cauză: un bărbat de 42 de ani din orașul Zaporojie, din sudul țării, care a petrecut aproape doi ani în captivitate în Rusia, inclusiv într-o închisoare din Altai, o regiune rusă situată la mare distanță de Ucraina.



În vara anului 2025, bărbatul a fost returnat în Ucraina, în urma unui schimb de prizonieri.



Reporterii RFE/RL l-au contactat pe soldat prin intermediul rudelor. Bărbatul a refuzat să dea detalii, spunând că se află într-o stare fizică și psihică precare. El a spus doar că a fost bătut cu brutalitate și supus la șocuri electrice.

„Îi dezmembrează?”

Alte mesaje schimbate de Demurciev indică posibila lui complicitate nu numai la crime de război flagrante, ci și la posibile crime cu premeditare.

În decembrie 2024, Demurciev a primit un mesaj video care pare să fi fost filmat cu o dronă, folosind o cameră cu vedere termică.

O voce care vorbește în rusă în afara cadrului întreabă: „Îi dezmembrează?”.

„Da, cu o lopată”, răspunde o altă voce.

„Sunt ai noștri?”, întreabă prima voce, întrebând dacă persoanele care mânuiesc lopețile sunt soldați ruși.

„Da”, răspunde a doua voce.

„La naiba!”, exclamă prima voce.

În alte mesaje, Demurciev afirmă că soldații care apar în videoclip erau foști deținuți ruși și că aceștia i-au ucis pe trei ucraineni, care se predaseră, folosind lopeți de genist.

„Păi, ți-am raportat asta. Doi „deținuți” au intrat într-un punct fortificat, pe poziție – trei ucraineni”, i-a scris el comandantului său, generalul Oleg Miteaev, folosind un termen peiorativ pentru a-i descrie.

„I-au luat prizonieri și i-au măcelărit cu lopețile, nenorociții, bestii, la naiba. Uite, mă, o execuție cu lopeți de genist, la naiba”, spune Demurciev.

RFE/RL a identificat unitatea militară ucraineană ai cărei soldați au fost luați prizonieri și apoi uciși de trupele ruse. Unitatea a declarat că incidentul a avut loc în estul Ucrainei.

Unitatea a cerut, de asemenea, RFE/RL să nu dezvăluie identitatea sa sau numele celor decedați, afirmând că acest lucru ar putea traumatiza rudele sau supraviețuitorii.

Cu datele furnizate de unitate au fost identificați foștii deținuți menționați de Demurciev în videoclip: membri ai unității „Black Mamba” din Regimentul 252 de pușcași motorizați, parte a Diviziei a III-a a Armatei 20 combinate a Rusiei.

Într-o corespondență ulterioară, Demurciev i-a raportat detaliile incidentului lui Miteaev, care comanda Armata a 20-a a Rusiei.

Miteaev a răspuns cu laude. „Deținuții, care au ocupat poziția și i-au tăiat cu lopețile, de-a da Domnul să supraviețuiască, să fie neapărat propuși pentru distincții. Presați-i, încetul cu încetul, bravo. Foarte bine, zdrobiți-i, zdrobiți-i pe nemernici, la naiba”, a scris el.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te