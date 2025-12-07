Atacul asupra crucilor roșii. Cum au ajuns doctorii și ambulanțele din Ucraina țintele loviturilor rusești

Vladislav Dolnnîi și echipa sa se aflau într-un centru medical din Bilenke, un sat de pe malul drept al râului Nipru, controlat de ucraineni, la sud de Zaporojie, când au auzit o explozie.

Când au ieșit afară, au descoperit că o ambulanță parcată în apropiere fusese lovită de o dronă, geamul din spate fiind spart, iar interiorul avariat. Nimeni nu a fost rănit, dar a fost un incident care le-a dat de gândit.

A fost prima dată când o ambulanță din regiunea Zaporojie a fost lovită de o dronă, spune Dolnnîi, șeful departamentului de dispecerat de la Centrul regional pentru Îngrijire Medicală de Urgență și Medicină de Dezastre.

Prima dată în Zaporojie, dar nu la nivel național.

Vehicule și cadre medicale au fost lovite în alte câteva regiuni din prima linie, de la Sumî în nord-est până la Herson în sud, unde autoritățile spun că prima ambulanță a fost lovită pe 26 februarie 2022, la două zile după ce Rusia a lansat invazia la scară largă.

De atunci, multe alte echipaje medicale au fost vizate de atacuri.

Și situația se înrăutățește. Pe măsură ce Rusia folosește drone mai avansate, mai greu de detectat, echipele medicale din prima linie se află din ce în ce mai mult în pericol.

Ambulanțele și echipajele de urgență – protejate de dreptul internațional – sunt acum ținte pe câmpul de luptă pentru armata rusă, potrivit soldaților și personalului medical ucrainean.

Medicii care lucrează în apropierea liniei frontului spun că nici măcar ambulanțele special echipate nu mai pot garanta protecția.

„Avem o mașină care merge în satele frontului și este dotată [cu echipamente de bruiaj], având și un sistem de avertizare ce detectează frecvențele dronelor FPV [First-person view = vedere la persoana întâi]. Dar astăzi aceasta nu mai este o garanție a siguranței, deoarece dronele cu fibră optică nu emit semnal, iar [sistemele de bruiaj] nu funcționează împotriva lor”, a declarat Dolnnîi pentru Serviciul Ucrainean al RFE/RL.

„De când au apărut dronele care funcționează nu pe frecvențe radio, ci pe fibră optică, nu exista absolut nicio protecție împotriva lor. În primul rând, nu le poți localiza”, a mai spus Vladislav Dolnnîi.

O altă problemă, a adăugat el, este că „evacuările au loc mai departe de zonele de luptă”.

Peste 400 de ambulanțe bombardate

Analistul militar ucrainean Serhii Hrabski a explicat că utilizarea tot mai mare a armelor cu rază lungă de acțiune, inclusiv a dronelor ghidate prin fibră optică, capabile să lovească de la o distanță de până la 50 de kilometri, îi obligă pe medici să ducă soldații răniți mai departe de front, punându-i pe salvatori și pe cei salvați în pericol pentru perioade de timp substanțial mai lungi.

„Una e dacă rămâi într-o zonă amenințătoare timp de 10 minute și cu totul altceva dacă durează o jumătate de oră. Îngreunează mult munca echipelor medicale”, a spus Hrabski.

El a mai spus că evoluția rapidă a dronelor creează provocări pentru sistemele de detectare.

„Îți poți ajusta dispozitivele de detectare la un set de frecvențe – dar ce se întâmplă când drona începe să utilizeze un alt spectru? Trebuie să-ți reprogramezi constant sistemele pentru a le intercepta și a înțelege pe ce frecvențe funcționează.”

În august 2024, Organizația Mondială a Sănătății a confirmat 1.940 de atacuri asupra unităților medicale, vehiculelor și lucrătorilor din Ucraina de la începutul invaziei la scară largă – cel mai mare număr documentat vreodată într-o urgență umanitară.

Potrivit Ministerului Sănătății din Ucraina, cel puțin 443 de vehicule medicale de urgență au fost distruse sau avariate de la începutul războiului și cel puțin 815 unități medicale au fost avariate sau distruse în întreaga țară.

„Transportul medical a devenit acum una din țintele prioritare pentru operatorii de drone de atac rusești”, a declarat Oleksi, un paramedic din unitatea de evacuare a Brigăzii 154 Pușcași Motorizați, care și-a dat doar prenumele, pentru Donbas.Realities.

„Anterior, în timpul războaielor trecute, nimeni nu atingea crucea roșie. Medicii se însemnau cu cruci roșii și nu erau vizați”, a spus el. „Războiul actual nu are o față umană – rușii distrug în mod activ crucea roșie.”

În conformitate cu Convențiile de la Geneva, „unitățile medicale mobile, precum și transporturile de răniți și bolnavi sau de echipamente medicale, nu pot fi atacate în niciun caz”.

Ministerul Sănătății afirmă că cele mai mari daune aduse infrastructurii medicale au avut loc în regiunile Donețk, Harkov, Dnipropetrovsk, Herson, Zaporojie și Luhansk – toate de-a lungul frontului.

Una din regiunile cel mai frecvent vizate este Herson, unde forțele ruse amenință soldații și civilii ucraineni din teritoriul ocupat de peste râul Nipru.

Pe 17 noiembrie, într-unul din cele două atacuri asupra medicilor din Herson, un șofer de ambulanță în vârstă de 64 de ani a fost rănit de șrapnel, iar un paramedic în vârstă de 32 de ani a suferit o comoție cerebrală și o rană la cap.

„Trebuie înregistrat”

Rusia susține că nu vizează instalațiile civile, în ciuda dovezilor tot mai numeroase care arată contrariul – inclusiv numeroase atacuri mortale asupra spitalelor, unele dintre ele departe de front.

În iulie 2024, două persoane au fost ucise la cel mai mare spital de copii din Ucraina, Ohmatdit din Kiev, într-un val de atacuri care au ucis cel puțin 43 de persoane într-o singură zi.

În noiembrie 2022, un atac cu rachete asupra unei maternități din Vilniansk, în regiunea Zaporijie, a ucis un nou-născut și a rănit mama bebelușului și un medic.

Documentarea atacurilor asupra personalului medical, a vehiculelor și a instalațiilor este o parte vitală a viitoarelor eforturi naționale și internaționale de responsabilizare, a declarat Dmitro Hladki, un avocat ucrainean care înregistrează astfel de incidente în Zaporojie din 2022.

„Trebuie înregistrat, astfel încât ani mai târziu nimeni să nu poată spune că «nu s-a întâmplat nimic» sau că «nu există suficiente dovezi»”, a declarat Hladki pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL.

În total, anchetatorii ucraineni și internaționali au deschis peste 150.000 de dosare privind presupuse crime de război și atrocități rusești, un număr care continuă să crească pe măsură ce sunt înregistrate noi atacuri.

