Moldovanul n-are reguli!

Eşti la un concert. Asculţi cîntecul unui interpret cu voce catifelată. Dintr-odată, lîngă tine, începe a vui telefonul mobil al vecinului. Înainte de concert, toţi oamenii din sală au fost rugaţi să-şi deconecteze telefoanele, dar cîţiva au considerat că e un efort prea mare. Chiar atît de greu e să-ţi deconectezi telefonul în timpul unui concert? Pentru unii moldoveni e o chestie foarte complicată!

Alt episod. Pe o stradă, un coş de gunoi arhiplin. Gunoaiele nu mai încap în el, se revarsă în jurul coşului, pe asfalt. Şi totuşi, un omulean vine şi mai pune acolo o sticlă de bere. Nu are unde s-o pună, dar o pune. Îi este greu s-o ducă acasă sau s-o arunce în alt coş de gunoi.

Alt episod. Toată lumea ştie că într-un bloc de locuinţe nu se poate să se lucreze cu bormaşina după ora 19.00. Şi totuşi urletul bormaşinii se aude şi după 19.00. Pe moldovan îl doare-n cot de odihna vecinilor. Nici nu e sigur că se gîndeşte vreodată la vecini.

Ce vreau să zic? Moldovanul nu are reguli. El parcă ar fi o fiinţă rudimentară, proiectată din secole demult apuse. Din această cauză viaţa noastră de zi cu zi devine extrem de complicată. Dacă moldovanul ar respecta nişte reguli elementare care ţin de multe ori de bunul-simţ, ar fi mult mai OK. Însă aici e tărîmul libertăţii sălbatice care anulează toate regulile. E un soi de bespredel, de destrăbălare fără frontiere. Asta se întîmplă pe palierul simplilor muritori. Iar pe cei de pe palierul conducătorilor nu-i prea interesează asta.