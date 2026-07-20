Parchetul General a declarat că există suspiciunea că bărbatul în vârstă de 37 de ani să fi realizat, cu ajutorul dronei, „imagini și înregistrări video relevante din punct de vedere al securității cu privire la chestiuni legate de apărarea națională, pentru a le transmite mai departe către o instituție străină sau o asociație interzisă”.

Ziarul „Abendsbild” a scris că locuitorii dintr-un cartier din nordul metropolei bavareze au observat imediat zborul dronei și au alertat poliția, astfel că suspectul a fost reținut în seara zilei de 15 iulie 2026 de către oamenii Comandamentului de Poliție din München, în zona presupusului loc al faptei.

La cererea Parchetului General din München, judecătorul de instrucție de la Tribunalul din München a emis un mandat de arestare, care a fost executat.

Suspectul, al cărui nume nu a fost făcut public, potrivit practicilor germane, se află în prezent în arest preventiv într-un penitenciar din Bavaria.

Alte detalii și întrebări specifice, cum ar fi, de exemplu, ce organizații sau state ar putea fi implicate, rămân deocamdată fără răspuns și neclare. Poliția și Parchetul au pornit o anchetă.

În cazul în care suspiciunea de spionaj s-ar confirma, ar fi posibilă o legătură cu Rusia, mai scrie ziarul german. În primul rând, vor trebui probabil analizate înregistrările camerei dronei – dacă acestea au fost stocate.

Reuters a scris, citând surse, că obiectivul vizat de presupusul spion era KNDS, un grup franco-german din domeniul apărării și producător al tancului Leopard 2 și al obuzierului Caesar, care are o fabrică în nordul orașului München.

Autoritățile moldovene nu au reacționat imediat la informația apărută în presa germană și internațională.

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