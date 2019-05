Natalia Cheptea: „O amplă campanie de informare „Fără corupție la BAC” a absolvenților liceelor”

„Fără corupţie la BAC” – este campania de informare pe care CNA şi Direcţia generală educație a municipalității au organizat-o în 94 de licee din capitală. Ofiţerii anticorupţie le-au explicat elevilor şi profesorilor ce riscă dacă încearcă să fraudeze examenele şi de ce trebuie să evite astfel de tentative. În ce măsură condiţiile înăsprite de susţinere a BAC-ului introduse acum șase ani au reuşit să stârpească corupţia din sistem, să descurajeze mita și copiatul? Aflăm în interviul cu Natalia Cheptea, ofiţeră în cadrul Direcţiei educaţie anticorupţie.

Natalia Cheptea: „Pe parcursul lunii aprilie, Centrul Național Anticorupție (CNA) în comun cu reprezentanții Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipiului Chișinău a desfășurat o amplă campanie de informare „Fără corupție la BAC” a absolvenților liceelor și școlilor cu privire la acțiunile de

La ședințele de informare au participat circa 4.275 de liceeni și 425 de manageri ai instituțiilor de învățământ...

prevenire a corupției înainte de susținerea examenelor de Bacalaureat. La ședințele de informare au participat circa 4.275 de liceeni și 425 de manageri ai instituțiilor de învățământ. Deci au fost asigurate instruiri în cadrul a 94 de licee din municipiul Chișinău.

Mesajul de bază a fost că aceștia trebuie să dea dovadă de integritate personală și să nu se implice în manifestări de corupție. Discuțiile în principal s-au axat pe obligațiile juridice pe care trebuie să le cunoască liceenii, dat fiind faptul că majoritatea au împlinit vârsta de 18 ani, iar nerespectarea acestora îi poate face pasibili de răspundere penală, inclusiv au fost informați atât cadrele didactice, cât și elevii despre mecanismele de sesizare a Centrului Național Anticorupție, și anume să sesizeze cazurile de corupție la Linia Națională Anticorupție 080055555, dar și despre regulile care trebuie să fie respectate în cadrul examenelor pentru a evita frauda și practicile ilegale. Mă refer la regulile ce țin de organizarea și desfășurarea examenelor de Bacalaureat, și anume a acelor

Elevii au fost îndemnați să dea dovadă de un comportament integru și onest ...

elemente care ar putea să fie admise, copierea sau transmiterea unor informații în cadrul procesului de evaluare de către membrii acestei comisii, asistenții din cadrul comisiei și multe, multe alte fapte.

De asemenea, elevii au fost îndemnați să dea dovadă de un comportament integru și onest atât în raport cu colegii, cât și cu personalul didactic, iar cadrele didactice au fost informate despre standardele de integritate, mecanismele și instrumentele de prevenire, precum și despre răspunderea pentru lipsa integrității. Toate aceste rigori, de fapt, reiese din legislația națională și mă refer la Codul educației, la Codul de conduită al cadrului didactic, noi doar am venit cu unele precizări de sensibilizare și încă o dată de informare suplimentară despre eventualele consecințe care ar putea să survină în cazul în care cadrele didactice nu respectă aceste rigori, standarde de integritate.

Liceenilor le-au fost distribuite materiale promoționale cu mesaje anticorupție, și anume cu explicarea încadrării juridice a faptelor de corupție și sancțiunilor pentru comiterea acestora, dar și despre mecanismele de sesizare a Centrului Național Anticorupție. Pentru CNA a fost primordial să pună accentele pe cultivarea și dezvoltarea componentei de prevenire în instituțiile de învățământ prin informarea și sensibilizarea părților implicate în acest proces, și anume să nu se implice în acte de corupție, să dea dovadă de integritate, să dea dovadă de onestitate și să dezaprobe orice fenomen negativ sau practici ilegale care ar putea să apară în procesul de evaluare a Bacalaureatului. Iar una din componentele pe care le-am identificat ca fiind o premisă sau un risc, sau o vulnerabilitate în procesul de evaluare a Bacalaureatului a fost prevenirea și combaterea plăților informale, și anume în procesul de Bacalaureat, colectarea acelor mijloace financiare care ar putea să ducă la favorizarea, protejarea unor persoane la examene.”

Europa Liberă: Campania s-a desfășurat în 94 de licee din municipiul Chișinău. V-ați concentrat doar pe Chișinău, pentru că aici sunt mai frecvente tentativele de a frauda examenele?

Natalia Cheptea: „Nu aș spune că ne-am concentrat din perspectiva că în Chișinău sunt identificate și depistate mai multe cazuri de fraudare a Bacalaureatului, dat fiind faptul că inițiativa a parvenit atât din partea CNA-ului, cât și din partea Direcției, Direcția doar estimează și verifică instituțiile din municipiul Chișinău, dar în procesul de instruire din partea CNA-ului, și anume în campania „O zi anticorupție în orașul tău”, pe care o desfășurăm în fiecare lună în diferite localități, cum ar fi Hâncești, Cahul, Leova, Strășeni, Edineț și multe alte localități pe lângă faptul că ne întâlnim cu mai multe grupuri țintă, fie din medicină, fie din primării, consilii și alte instituții publice, ne întâlnim și cu profesorii și elevii din acea localitate.

Asigurăm informarea, sensibilizarea elevilor absolvenți ai liceelor și cadrelor didactice despre acțiunile de prevenire a corupției înainte de susținerea examenelor de Bacalaureat. A fost în derulare și campania de informare în cadrul ședințelor cu părinții atât în instituțiile de învățământ din municipiu, cât și din afara

Asigurăm informarea, sensibilizarea elevilor absolvenți ai liceelor și cadrelor didactice despre acțiunile de prevenire a corupției înainte de susținerea examenelor de Bacalaureat ...

acestuia și le-am asigurat acea informare privind inclusiv interzicerea colectărilor, inclusiv acele rigori pe care trebuie să le respecte cadrele didactice, dar și elevii nemijlocit. De asemenea am desfășurat diferite campanii de informare și în cadrul bibliotecilor, în librării, unde am invitat copii de la licee și clasele nu doar a XII-a, dar inclusiv și a VII-a, și a VIII-a, și a IX-a, unde le-am cultivat acea componentă a integrității și unde am adus mesajul, inclusiv mesajul a fost adus și profesorilor care au participat la aceste sesiuni de informare.

Noi am numit „Ambasadori ai integrității” această campanie. Anual profesorii din toată Republica Moldova au sesiuni de informare la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării privind acele măsuri de asigurare a integrității profesionale, și anume a conflictelor de interese, respectarea regimului juridic al cadourilor și în multe, multe alte politici care contribuie la prevenirea și combaterea corupției.”

Europa Liberă: Privind retrospectiv, în anii precedenți care au fost cele mai frecvente nereguli pe care le-ați depistat în timpul Bacalaureatului și ce consecințe au suportat cei care au admis aceste nereguli?

Natalia Cheptea: „Cele mai frecvente tentative de fraude în procesul de Bacalaureat din partea elevilor a fost copierea cu ajutorul telefonului mobil a asistenților care au asigura supravegherea în sală, inclusiv a altor surse interzise, inclusiv sunt atestate fraude și în procesul de contestare, și anume elevii includ modificări în teze, deși este categoric interzis. Pentru astfel de fapte, elevii riscă ca sancțiune anularea examenelor, inclusiv a examenelor care au fost susținute, iar în cazul în care în procesul de evaluare a examenelor de Bacalaureat elevul a copiat, el va trebui să vină la o sesiune suplimentară.

În cazul în care elevii se implică în acte privind promisiunea, oferirea sau darea unei persoane publice a unor mijloace

Trași la răspundere penală ...

financiare, servicii, privilegii sau avantaje pentru a promova examenele de Bacalaureat, aceștia riscă de a fi trași la răspundere penală. Aceeași pedeapsă riscă și profesorii sau terțele persoane care promit că ar putea să faciliteze, să condiționeze susținerea examenelor de Bacalaureat. În cadrul sesiunilor de informare au fost analizate mai multe situații care ar putea genera consecințe nedorite pentru cei ce vor da dovadă de un comportament lipsit de onestitate și integritate, cum ar fi: oferirea unor cadouri necuvenite profesorilor pentru a-și facilita nota la Bacalaureat, invitații în diverse localuri pentru a fi protejați și favorizați în procesul de evaluare.

De asemenea, am accentuat despre acele obiecte ale actelor de corupție, inclusiv răspunderea pentru implicarea în actele de corupție și, nu în ultimul rând, despre pericolul iminent al corupției adus interesului public general. Din statistica pe care o deținem, inclusiv cea care este anual raportată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării atestăm că profesorii, cadrele didactice și managerii instituțiilor de învățământ au fost sancționați pentru încălcarea acelor rigori din Metodologia privind organizarea Bacalaureatului, iar elevii care nu au dat dovadă de responsabilitate în procesul de evaluare au fost evaluați în sesiuni suplimentare.”

Europa Liberă: Să ne amintim, în 2013, când au fost înăsprite condițiile în care au loc examenele de Bacalaureat, când au început să fie filmate, scopul a fost de a stârpi corupția din sistem, de a se lupta cu mita și cu copiatul. În ce măsură credeți că a fost atins acest scop?

Natalia Cheptea: „Toate mecanismele și instrumentele care au fost instituite, cum ați spus Dvs., în perioada de la 2013 încoace, și anume acele camere de filmat, inclusiv controlul elevilor care presupune verificarea identității persoanei.

Referitor la identitatea persoanei s-au atestat situații când persoana care venea cu buletinul, de fapt, nu era persoana căreia îi corespundea numele și prenumele din buletin. Deci ar fi și acesta o verigă, un instrument de verificare și o posibilitate de a identifica dacă persoana este cea care corespunde listei de a fi la examinare.

De asemenea, rigoarea de a interzice și a face verificarea obiectelor interzise constituie un instrument de prevenire și de diminuare a unor circumstanțe. Deci nu le-aș cataloga categoric ca fiind reguli care au fost trasate și care au dus la înăsprirea procesului de Bacalaureat, eu le consider ca fiind niște măsuri de prevenire, de descurajare a unor fraude și incidente ilegale. Și aceste rezultate le atestăm în ultimii ani, și anume diminuarea fraudelor, creșterea ratei de promovare a examenelor, doar în ultimi ani rata de promovare a crescut destul de esențial, dar s-a redus și numărul de restanțieri, ceea ce denotă că elevii au conștientizat care este responsabilitatea lor în procesul de învățământ și în susținerea examenelor cu succes.

De asemenea, a scăzut și numărul de plângeri din partea părinților și elevilor privind camerele de filmat. În primii ani când s-au instalat aceste camere de filmat pentru toți era ca o intimidare, o imixtiune, o încălcare. S-a atestat că în ultimii ani aceasta deja nu mai prezintă un pericol, o încălcare, un impediment la evaluarea examenelor. Considerăm că toate pârghiile care au fost instituite, fie la nivel de instrumente, cum ar fi camerele amintite și verificare, dar sunt și instrumente față de cadrele didactice care sunt membre ale Centrului de Bacalaureat și supraveghetori, anumite cerințe puse față de acești membri, și anume de a respecta conflictele de interese care este foarte important să nu evalueze, să nu asiste la persoanele care sunt în grad de rudenie sau prin afinitate sau se semnează pe anumite declarații că nu se implică în acte de corupție și în colectări ilegale și transmiterea acestora, ceea ce iarăși este o pârghie.

Mai bine o persoană să fie informată - și ea este informată și este și protejată în cazul dat, inclusiv elevii - pe lângă faptul că au conștientizat că aceste măsuri vin doar în beneficiul acestora, pentru că va fi o evaluare corectă, echitabilă, și nu una subiectivă, pentru că elevii cunosc foarte bine performanțele, succesele colegilor care, de fapt, pe parcursul anului nu au avut o reușită atât de bună, dar la examenele de Bacalaureat au luat

Marea majoritate a elevilor au susținut în cadrul campaniei că aceste pârghii, de fapt, nu-i intimidează, camerele de filmat nu-i mai deranjează ...

o notă mai bună, conștientizând foarte bine că acest examen ar fi putut să fie cumpărat sau să fie fraudat. Deci, marea majoritate a elevilor au susținut în cadrul campaniei că aceste pârghii, de fapt, nu-i intimidează, camerele de filmat nu-i mai deranjează, camerele de filmat chiar sunt un instrument care pune în condiții de echitate pe toți elevii, astfel încât să fie apreciați corect și echitabil. Pledăm pentru o educație prin integritate, prin toate campaniile pe care le desfășurăm și le organizăm atât în municipiul Chișinău, cât și în afara acestuia punem prioritate pe integritate, care este o necesitate pentru a consolida valorile persoanei și ale societății.”

Europa Liberă: Dar, iată, cum ne dăm seama când procesele astea de luptă cu corupția din sistem, de luptă cu mita, cu copiatul devin ireversibile, adică cum ne dăm seama când nu mai e nevoie de camere de luat vederi, bunăoară, la Bacalaureat?

Natalia Cheptea: „Trebuie să conștientizăm că nu doar o cifră ar putea să ne asigure de eventuala apreciere că instituțiile sunt corupte sau mai puțin corupte. E vorba și de o decizie și o imagine sau o conștientizare a cetățenilor din afară, să conștientizăm că într-adevăr în instituțiile publice nu se admit acte de corupție, profesorii asigură actul educațional, nu-l subminează prin anumite activități ilegale. Nu trebuie să așteptăm probabil ca să ajungem în ziua când să zicem: „Da, excludem aceste instrumente sau aceste mecanisme, întrucât nu mai există corupție în instituțiile de învățământ”, ar trebui să dezvoltăm și în continuare aceste aspecte. Și eu vorbesc despre aspectele de educație, de integritate, de cultură juridică, copiii să înțeleagă ce înseamnă o faptă ilegală ca ulterior să vedem rezultatele pe performanțele elevilor și studenților sau deja funcționarilor, că ei sunt viitorii funcționari care vor accede într-o funcție publică și să vedem rezultatele deja pe acele acte pe care le vor emite acești funcționari.

Pentru asta trebuie timp, pentru asta probabil trebuie și

Să creștem spiritul acesta civic în elevi și în studenți ...

conștiință, să ne consolidăm acele eforturi, dar și să creștem spiritul acesta civic în elevi și în studenți. Este important să fie continuate eforturile de eradicare și diminuare a practicilor corupte în procesul de evaluare a examenelor de Bacalaureat prin măsuri de prevenire și astfel să contribuim la îmbunătățirea actului educațional și la creșterea și educarea unei generații integre și oneste. Și în final le-aș dori tinerilor succese la Bacalaureat și să fie încrezuți în cunoștințele și abilitățile și însușirile pe care le-au cultivat și dezvoltat pe parcursul anilor de studii.”