Nava de croazieră Astoria Grande cu turiști ruși a părăsit portul Batumi în huiduielile georgienilor

În seara zilei de 27 iulie, vasul de croazieră Astoria Grande, care transporta peste 800 de turiști, cei mai mulți fiind cetățeni ai Federației Ruse, a părăsit portul georgian Batumi.

Protestul împotriva sosirii navei de linie și a turiștilor ruși au început pe rețelele de socializare. „Toți cei care cred că ocuparea și rusificarea Georgiei sunt principalele probleme ale țării, ieșiți afară!” - scria unul dintre activiștii civili care au organizat mitingul.

Sosirea turiștilor ruși a fost precedată de proteste la Tbilisi și Batumi. „Rusia ne lipsește de patria, viața și viitorul nostru”, „nicio politică de rusificare”, „guvernul Georgiei nu va putea face ruși din poporul georgian” - scria pe bannerele desfășurate de protestatari în Batumi. La Tbilisi, în semn de protest, mai mulți activiști civili au ars steagul Rusiei lângă clădirea parlamentului, scrie SOVA.

Indignarea populației a fost provocată și de afirmațiile unora dintre turiștii ruși că „Federația Rusă a eliberat Abhazia de sub georgeni.” Unii dintre ei au recunoscut chiar în fața jurnaliștilor că au vizitat Abhazia, ceea ce reprezintă, de fapt, o încălcare a legii.

Nava de croazieră Astoria Grande a intrat în portul Batumi la ora 5 dimineața. La bord se aflau peste 800 de persoane, dintre care majoritatea cetățeni ruși. Planurile lor erau simple - să viziteze orașul, să guste specialități din renumita bucătăria locală, totul într-o zi:

„Impresiile sunt uimitoare - aceasta este prima navă care oprește în Georgia, după cum ni s-a spus, pentru prima dată în șapte ani. Suntem foarte fericiți, nava are servicii excelente, doar divertisment uimitor”,spunea unul dintre turiști.

În același timp, potrivit jurnaliștilor Formula TV, mulți dintre cetățenii ruși participanții la croazieră s-au dovedit a fi adepți ai retoricii Kremlinului. Întrebată de o jurnalistă de la compania Formula TV dacă știe că teritoriile Georgiei sunt ocupate de Rusia, unul dintre turiștii sosiți a răspuns: „Rusia nu este un ocupant, doar nu v-am ocupat pe voi? Am eliberat Abhazia de voi. Ne-au cerut ajutor, pentru că ați intrat acolo cu tancuri. Am fost în Abhazia și am văzut cum s-au spart geamuri în toate casele”, spunea turistul conform siteului companiei Formula TV.

Întrebat de jurnaliști de ce autoritățile georgiene nu au împiedicat sosirea cetățenilor ruși în Georgia, mai ales că aceștia au încălcat în mod clar legea „cu privire la teritoriile ocupate”, primarul Tbilisi, Kakha Kaladze, a răspuns evaziv: „Din păcate, mare parte din teritoriile noastre sunt încă ocupate, ceea ce este o mare provocare pentru noi. Pentru orice persoană, pentru orice georgian care își iubește țara, cel mai important lucru este restabilirea integrității teritoriale. Noi, politicienii, avem, de asemenea, responsabilitatea uriașă să facem pașii corespunzători.”

De data aceasta, se pare, autoritățile au decis să nu facă niciun pas și au permis persoanelor care au încălcat legislația georgiană să viziteze Batumi. Salome Samadashvili, deputat din partidul Lelo, spune: „Pe teritoriul nostru au intrat oameni, cetățeni ai Rusiei, care spun fără să ezite că au încălcat legea ocupației, au vizitat Abhazia și pretind că Rusia a eliberat Abhazia de georgieni. Sarcina Visului georgian primită de la Kremlin este de a face societatea georgiană să se împace cu faptul că ocupația nu este vina Rusiei, să se împace cu faptul că legea privind ocupația nu este pusă în aplicare. Și să elimine toate barierele care există între Rusia și Georgia în acest sens”.