„Ne este frică, dar rezistăm”. Viața sub bombardamente la Nikopol, oraș lângă centrala nucleară Zaporojie, ocupată de Rusia

Centrala Nucleară Zaporojie se ridică amenințător pe malul stâng al râului Nipru, în orașul ocupat Enerhodar – un punct fierbinte al războiului și un nume evocat adesea la negocierile de pace. Pe malul opus, controlat de forțele ucrainene, la Nikopol, oamenii trăiesc cu privirea ațintită spre centrala aflată sub ocupație, a cărei umbră apasă zilnic peste vieți suspendate între teamă și speranță.