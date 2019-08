„Ne vom trezi în curând ca în Zimbabwe!” Leonid Volkov despre blocarea rețelei mobile la protestele din Moscova

Societatea pentru protecția Internetului, o organizație non-profit care monitorizează cazurile de cenzură și reglementare a internetului, a semnalat primul caz de deconectare a internetului mobil, la Moscova, la indicația autorităților, în timpul unei acțiuni de protest, care a avut loc la 3 august.

BBC citează o scrisoare adresată angajaților call-centrelor de către unul din cei trei mari operatori de telefonie mobilă din Rusia, fără să precizeze despre care anume este vorba, MTS, MegaFon sau Veon. Respectiva adresare face referire la deconectarea principalelor antene de internet din centrul Moscovei „la cererea structurilor de forță”.

Reprezentanții companiilor de telefonie mobilă neagă însă atât faptul deconectării stațiilor de bază, cât și faptul că ar fi primit instrucțiuni în acest sens din partea structurilor de forță.

Într-un interviu acordat Current Time, unul din fondatorii Societății pentru Protecția Internetului, Leonid Volkov, a povestit despre dovezile existente privind implicarea autorităților în activitatea operatorilor de internet mobil și pierderile suportate de aceștia, precum și despre modul în care se poate protesta fără Internet.

- Ne referim la primul caz de implicare a autorităților în activitatea operatorilor de Internet mobil. Ce este acest government shutdown, cu ce avem de a face și cât de periculos este acest precedent?

- Aș începe cu puțină teorie. Așa-zisul Government shutdown are loc atunci când autoritățile opresc prin decret internetul - în toată țara sau doar în anumite zone. În istoria Rusiei, acest fenomen are loc deja a doua oară. Primul caz a fost avut loc în timpul protestelor din Ingușetia; cel de-al doilea – recent, la Moscova. Acest gen de implicare a autorităților în activitatea operatorilor de internet le este caracteristică, în general, țărilor nici măcar nu din lumea a treia, ci a patra! Government shutdown are loc cu regularitate în state ca Togo, Congo sau Zimbabwe, de exemplu. La ora actuală, o asemenea situație o putem urmări la Cașmir.

Dar ce este, de facto, acest government shutdown? Folosind ca pretext protecția împotriva provocărilor din exterior, autoritățile opresc Internetul pentru a diminua amploarea vreunei mișcări de protest, astfel încât informațiile despre aceasta să nu ajungă în lumea exterioară. În Congo (în acel Congo în care e Kinshasa), opoziția locală a făcut recent declarații cu privire la frauda electorală. În consecință, a avut loc un government shutdown, iar circa 800 de persoane au fost ucise și arestate, după care Internetul a fost repornit. Fenomene similare s-au au avut loc în Zimbabwe și Togo.

- Adică, în Rusia, până de evenimentele din Ingușetia, din toamna anului trecut, nu au mai existat asemenea cazuri?

- Nu. Primul „Zimbabwe rus” s-a întâmplat în Ingușetia, apoi acest Zimbabwe a venit la Moscova. În țările dezvoltate nu vom întâlni cazuri de government shutdown, ca în Congo și Togo, știți de ce? Pentru că astfel de acțiuni constituie lovituri uriașe pentru economie. În Zimbabwe, piața bunurilor și serviciilor poate continua să funcționeze chiar și în absența Internetului. În Rusia, nu poate. Fără internet nu pot fi vândute bilete de avion și rezervate hoteluri; casele de bilete online și bancomatele nu mai funcționează, la fel ca întreaga infrastructura de bază a societății moderne. În Togo, există un singur provider pentru toată țară, l-ai închis și gata - nu mai există internet.

- Funcționează ca un soi de comutator unic.

- Da. În Rusia există mii de provider-i. Și dacă, în Zimbabwe - piața serviciilor este calculată în cenți, în Rusia - este vorba de miliarde de dolari. Autoritățile de la Moscova au anunțat că, din cauza mitingurilor, lumea afacerilor a suferit pagube de 60 de milioane de ruble. Personal, sunt convins că cel puțin 59 din aceste 60 de milioane sunt pierderi datorate Internetului deconectat de autorități.

- Aveți dovezi precum că a fost cu adevărat un caz de government shutdown și nu o banală congestie a rețelei, cum se întâmplă atunci când mai mulți oameni sunt adunați la un loc, iar rețelele sunt suprasolicitate și nu mai suportă, pur și simplu, nici internetul, nici telefonia mobilă?

- Evident că avem dovezi. Am publicat întreaga analiză a traficului de rețea pe site-ul Societății pentru protecția Internetului. Este exact un caz de refuz de respectare a angajamentelor față de clienți. Traficul nu depășea nivelul obișnuit. Să nu uităm că centura de bulevarde din Moscova (Бульварное кольцо) este un loc în care se circulă intens, aici aflându-se zilnic zeci și sute de mii de oameni. Chiar dacă numărul participanților la protest ar fost de circa 20-30 de mii de oameni, aceasta nu ar fi fost o suprasarcină pentru rețelele locale. (…)

La ora actuală, avem rețele de a cincea generație, avem LTE, și din astea. Cu certitudine, infrastructura de rețele și internetul moscovit sunt capabile să suporte la ora actuală sarcini mult mai mari decât ar putea provoca până și cel mai mare miting pe care vi-l puteți imagina.

Nu vreau să intru în detalii tehnice, dar am publicat o analiză care arată clar că operatorii de telefonie mobilă au deconectat Internetul, pur și simplu. Mai mult, din câte știu, BBC a și publicat deja scrisorile pe care FSB le-a adresat operatorilor cu cererea de a opri internetul.

- Ei sunt capabili să oprească internetul doar în sectoare mici? Au învățat să o facă și pe asta sau drept urmare a acestor deconectări ar putea să sufere întregul oraș?

- Până acum, internetul a fost deconectat în cazul anumitor operatori de telefonie mobilă, în anumite puncte și conexiuni concrete. Evident, lista acestor puncte de conexiune ar putea fi și mai mare, dar, în acest caz și consecințele vor fi pe măsură. Repet. Țările normale nu opresc internetul așa cum o fac Congo sau Zimbabwe, întrucât într-o stat normal, o zi de government shutdown va costa bugetul țării circa 2% din PIB-ul anual. Dacă o țară precum Germania, de exemplu, ar decide să oprească Internetul timp de o zi, acest fapt îi va datora pierderi comparabile cu criza economică globală. Este impresionant faptul că, în acest caz, autoritățile ruse au decis să se situeze pe aceeași treaptă cu Zimbabwe.

- Se vor repeta sau nu cazurile de government shutdown la Moscova, cum credeți?

- Atunci când un comutator se află în mâinile unor maimuțe paranoice (cazul maimuței cu grenadă), atunci, evident, nu avem niciun motiv să credem că nu ei nu vor folosi acest comutator. Există oameni cu adevărat paranoici, precum Nikolai Patrușev, de exemplu, care este secretarul Consiliului de Securitate, precum Alexander Bortnikov (directorul FSB-ului). Sunt persoane care suferă deja de demență senilă (…) și văd dușmani peste tot. Lor nu le pasă de pierderile economice și daunele pe care le provoacă. Ei dețin la modul fizic acest comutator și îl folosesc.

- În principiu, oamenii pot ieși la proteste șifără rețelele sociale?

- În 1991, la Moscova, un milion de oameni a ieșit în stradă fără nici un fel de Facebook sau Telegram. (…) Oamenii își vor aminti cum să comunice între ei fără Internet suficient de repede, memoria lor nu s-a uzat încă. Încercările de a opri răspândirea valului de proteste prin deconectările de Internet vor provoca, fără îndoială, daune serioase economiei țării, dar nu vor fi capabile să oprească valul de protest. Este un lucru evident pentru noi, dar, repet, nu și pentru acei nebuni ca Patrușev sau Bortnikov, care nu judecă în asemenea categorii. (…)

- Adică, protestatarii ar trebui să fie gata de situația din timpul protestelor din 2011-2012, când, după valul de atacuri la adresa Internetului, toată lumea s-a temut că, la un moment dat, ne vom trezi ca în China: cu un firewall sau cu internetul oprit?

- Ca în China nu ne vom trezi cu siguranță. În China, Internetul funcționează într-un mod complet diferit. Nu există un firewall rusesc și este imposibil să fie construit unul într-un timp scurt. În schimb, ne putem trezi ca în Zimbabwe, (…) unde nu funcționează nici cele mai de bază servicii ale civilizației secolului XXI.