Nicolae Dandiș: „Viziunea cetățenilor față de dezvoltare și bunăstare să fie direcția care mobilizează clasa politică și societatea civilă”

Salvarea R.Moldova şi a cetăţenilor săi de sărăcie, corupţie şi separatism se poate face doar prin integrarea ţării in UE. Politica trebuie să iasă de sub influenţa politicienilor aserviţi Moscovei iar exprimarea liberă a voinţei cetăţeanului este singura care trebuie să conteze în configurarea deciziilor politice. R Moldova are un viitor european, există încă o speranţă şi ea nu trebuie irosită, crede primarul din Cahul, Nicolae Dandiş care a oferit un interviu Europei Libere în ajunul zilei de 27 august, când se vor împlini 28 de ani de la proclamarea independenţei de stat.

Europa Liberă: La 27 august va fi marcată a 28-a aniversare de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Deseori, când îi întreb pe moldoveni ce au însemnat acești ani pentru ei și statul lor, ei constată mai mult cu tristețe că în acest timp peste un milion de cetățeni au plecat în străinătate, că un miliard de dolari a dispărut din sistemul bancar și că politicienii care au ajuns la guvernare au adus mai multă dezamăgire decât schimbare, că reformele au fost mai mult mimate, iar traiul multora îi face să spună că sunt cuprinși de dezamăgire. Dvs. sunteți lector universitar, ani buni ați activat în cadrul ONG-urilor, după mai multe încercări ați ajuns la cârma municipiului Cahul. Cum definiți Dvs. această etapă importantă din viața unui stat tânăr? Așa spun istoricii că Republica Moldova rămâne a fi un stat în devenire.

​Nicolae Dandiș: „Sunt aspecte din punct de vedere politic, care, indiscutabil, o țară independentă are niște relații politice cu comunitatea internațională, avem astăzi un Acord de Asociere cu Uniunea Europeană și, chiar dacă cu probleme, ne îndreptăm în această direcție, cu mare întârziere, evident. Sigur că nu am reușit să cristalizăm la

Nu am reușit să cristalizăm la nivel central o generație de lideri politici patrioți, cu dragoste de țară și care cu adevărat să fie dedicați muncii ...

nivel central, din păcate, o generație de lideri politici patrioți, cu dragoste de țară și care cu adevărat să fie dedicați muncii și oamenii să creadă și să vadă în majoritatea ei un vector și o încredere în viitorul acestei țări.

O altă problemă este că s-a perpetuat dezbinarea în societate adeseori pe criterii de geopolitică, etnic ș.a., care ar fi trebuit să fie depășite sau pus punct anumitor lucruri de mult timp, e o problemă că a rămas încă nesoluționat conflictul transnistrean și avem încă o armată străină – armata rusă – pe teritoriul țării.

Sigur, din cauza nivelului de dezvoltare economică problema migrației e tot mai mare sau în creștere, ceea ce înseamnă că populația scade în țară, bătrâni, copii, fără familii întregite. Deci din punct de vedere demografic suntem tot în scădere și în scădere. Cred, în același timp, că avem și lucruri frumoase, realizate. Aici vorbim despre o societate civilă, zic eu, oamenii în care sunt cu mintea deschisă, care văd lucrurile sau cum ar trebui să se dezvolte în țară, știu exact ce trebuie de făcut...”

Europa Liberă: Dacă trecutul a fost mai anevoios, viitorul poate să aducă prosperitate și încredere?

Nicolae Dandiș: „Este posibil, oamenii trebuie să aibă conducători, să aibă lideri pozitivi, oameni integri, oameni care prin activitatea lor și prin ceea ce gândesc să insufle și să ofere entuziasm și încredere în ziua de mâine, atunci când sigur vezi destabilizare, atunci când vezi oameni corupți, oameni care nu au nimic cu dragostea de țară...”

Europa Liberă: ...dar au cu politica tare multe...

Nicolae Dandiș: „Exact! Și din păcate și pe arena politică încă avem foarte mulți care de la independență încoace se

Încă avem foarte mulți care de la independență încoace se perpetuează dintr-o formațiune în alta...

perpetuează dintr-o formațiune în alta, unii și acum sunt cei care trag ațele în această țară și care sunt efectiv o barieră sau un obstacol pentru progresul țării. Unii sunt mai cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți, dar din cauză că sunt și alte interese străine aici pe care iarăși nu am reușit să le identificăm foarte clar și să le înlăturăm pe parcursul acestor ani.”

Europa Liberă: Moldovenii trebuie să-și caute inamicii pe interior sau pe exterior?

Nicolae Dandiș: „Bineînțeles, în primul rând, pe interior, pentru că avem mai mulți în interior decât în exterior; identificându-i pe cei din interior, sigur poți să vezi de unde vin cei din exterior, dar evident că trebuie de lucrat pe ambele dimensiuni și ceea ce ține de informație și

Avem nevoie de instituții de stat cu adevărat cu dragoste de țară ...

contrainformație trebuie să meargă pe ambele planuri. Noi, într-adevăr, avem nevoie poate mai mult ca oricând în condițiile și de globalizare, și context complicat și regional ș.a.m.d. avem nevoie de instituții de stat cu adevărat cu dragoste de țară, concentrate pentru a ne apăra de interesele străine poporul nostru.”

Europa Liberă: Deseori se vorbește despre nevoia unei politici externe echilibrate pe care trebuie s-o promoveze Republica Moldova, asta însemnând că țara ar trebui să aibă relații bune și cu Estul, și cu Vestul, dar acum mai mult ca niciodată se zice că aceste relații bune bilaterale trebuie să fie reciproc avantajoase. E posibil un stat ca Republica Moldova să aibă relații bune și cu Moscova, și cu Bruxelles-ul, și cu Bucureștiul, și cu Washingtonul?

Nicolae Dandiș: „Nu este ușor, dar este posibil, pentru că

fiind o țară mică sunt și dezavantaje, dar este și un avantaj – este mai simplu să cunoști ce este în curtea ta și de acolo să pleci, de la a pune prioritățile și această abordare că să avem politică echilibrată ș.a.m.d. este deseori dictată de faptul că asta este dorința nu neapărat care vine din interior, această politică echilibrată.

Deci, poporul, majoritatea trebuie să decidă aici ce vrea

Poporul, majoritatea trebuie să decidă aici ce vrea exact, care este direcția cea bună pentru R. Moldova

exact, care este direcția și nu este nicio țară în drept – indiferent din Est sau din Vest – să dicteze care este direcția cea mai bună pentru Republica Moldova, doar că este important ca acest lucru să vină real din dorința, obiectivitatea situației cunoscute de către cetățeni, dar nu prin ideologie, propagandă, dezinformare, pentru că chiar și alegerile nu reflectă mereu – hai să zicem așa – voința sinceră, obiectivă sau în cunoștință de cauză a ceea ce se dorește în țară, deci deseori este rezultatul manipulării sau al necunoașterii și al culturii politice slabe a cetățenilor.”

Europa Liberă: Dar din observațiile Dvs., cetățenii își dau seama totuși ce avantaje vin din Est, care sunt beneficiile de care se bucură țara, pe care le oferă Vestul?

Nicolae Dandiș: „Majoritatea cetățenilor înțeleg foarte bine ce este benefic din Est și ce este din Vest și, în același timp, oamenii înțeleg că este foarte complicat să fii și cu Estul, și cu Vestul în relații foarte bune, pentru că apar anumite dosare sau teme care sunt incompatibile. Și atunci a nu admite acele teme, să zicem așa, mai dificile, care cu siguranță se răsfrâng și asupra altor domenii.”

Europa Liberă: Argumentele cetățeanului simplu, inclusiv de aici, de la Cahul, că Moldova ar trebui să aibă o relație bună cu Moscova, pentru că de acolo importă gaze, pentru că de acolo vin resursele energetice, pentru că piața rusă nu trebuie abandonată, pentru că gastarbeiterii moldoveni câștigă și trimit bani inclusiv din Federația Rusă.

Nicolae Dandiș: „Evident, oamenii înțeleg aceste efecte și care sunt temele de interes. Problema este în faptul că nu poate să existe această relație reciproc avantajoasă sau construită pe relații echitabile între state, pentru că, din păcate, Federația Rusă în cazul acesta nu percepe Republica Moldova ca un partener egal de dialog. Din păcate, în administrația acelei țări mulți ne văd doar ca pe o fostă gubernie și în care agentura internă de aici este suficient să fie mobilizată pentru a menține în sfera de influență și a spune că trebuie totuși noi să ne subordonăm acestor interese ale lor, iar ei profită de pe seama dependenței uneori, că este vorba despre muncitori, că este vorba de dependența energetică, că e vorba despre alte lucruri, dar nu neapărat că doresc să discute de la egal la egal, ca o țară care poate să nu fie de acord cu un punct de vedere al Moscovei.

Și, sigur, lucrul acesta nu convine, pentru că este abordarea aceasta imperialistă, o țară care pretinde că are un alt rol la nivel mondial decât de a discuta și a afla ce o doare sau ce interesează Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă să fii pro-european?

Nicolae Dandiș: „În primul rând, este vorba despre standarde și, bineînțeles, a avea o relație ancorată cu realitățile și cu țările care astăzi construiesc și reprezintă comunitatea occidentală, pentru că pro-european înseamnă asocierea oamenilor cu ceea ce văd la familiile lor, la membrii familiilor lor care lucrează în Occident, înseamnă să existe o libertate de expresie, să existe o protecție a drepturilor omului, securitatea oamenilor, în care și un om simplu să fie în raport egal față de lege la fel cum este un miliardar.

Deci, momentele acestea de justiție, de echitate, bineînțeles și de bunăstare, de nivelul de trai, condițiile de trai, de muncă, de studii ș.a.m.d., cu aceste lucruri se asociază pro-european, dar trebuie să recunoaștem că în acest concept de pro-european undeva există, sigur nu la toți, ci la majoritatea cetățenilor există și undeva o ruptură de aceste abordări imperialiste, de a fi cineva să dicteze că este „fratele mai mare”, deci este și un anti-Est, nu atât pro-, cât anti-, dar ca să fii anti- trebuie să militezi pro-. Și este un mixaj interesant, care diferă foarte mult în funcție de educația pe care o au oamenii, nivelul de informare – de ce nu? –, inclusiv etnia, pentru că în funcție și de informația pe care o consumă deseori este modelată și viziunea lor asupra geopoliticului și altor teme.”

Europa Liberă: Dar dacă va crește numărul euroscepticilor, inclusiv în cadrul Uniunii Europene și nu va fi oferită această șansă clară de apropiere, de aderare a Moldovei la UE, atunci se va răsfrânge și asupra dispoziției oamenilor de aici?

Nicolae Dandiș: „Da. Sigur se va răsfrânge, de aceea cred că este important într-adevăr ca proiectul european, Uniunea Europeană în sine să găsească căile de a construi și de a menține ceea ce a fost decenii construit, ceea ce este astăzi comunitatea europeană, pentru că real este vorba despre un sistem de valori, este un mod de viață și orice probleme care sunt astăzi în interiorul sistemului comunitar pot să reducă, pe de o parte, din entuziasm, pot să ofere apă la moară celor care nu vor ca țara noastră să dezvolte vectorul pro-european.

Și trebuie să înțeleagă lumea și din țările occidentale, acei chiar care au stat la baza construcției comunității europene că este în interesul propriilor cetățeni și al propriei securități, și al viitorului continentului european să fie luate în calcul mai global și să fie văzute care sunt riscurile sau consecințele la care se expune întregul continent, nu numai țările lor, dacă fac să se clatine ceea ce este astăzi sistemul de valori în comunitatea europeană. Evident, cultura și ceea ce-și doresc cu adevărat cetățenii Republicii Moldova, viziunea lor față de dezvoltare și față de bunăstarea pe care o văd trebuie să fie direcția care mobilizează atât clasa politică, cât și societatea civilă, pentru ca aceste realități pe care și le doresc să fie cât mai rapid transpuse în viață.”