Nicolae Osmochescu: „Un concurs ar fi binevenit, fără presiuni din partea societăţii civile sau a partidelor politice”

Și-au dat demisia in corpore și restul judecătorilor Curții Constituționale compromiși de deciziile lor recente prin care au aruncat R. Moldova într-o criză politică și constituțională pentru a ajuta Partidul Democrat să rămână la putere. Deciziile controversate pe care tot ei și le-au anulat au fost demolate între timp și de un arbitru internațional cum este Comisia pentru democrație prin drept a Consiliului Europei. Dându-și demisia cerută și de societatea civilă, și de noile autorități care au preluat frâiele guvernării, cei cinci judecători au urmat exemplul dat săptămâna trecută de șeful lor, Mihai Poalelungi. Dar cine și cât de rapid va prelua locul demisionarilor? Un interviu al corespondentei noastre cu expertul constituțional Nicolae Osmochescu:



Europa Liberă: V-aţi aşteptat ca magistraţii Înaltei Curţi, toţi in corpore, să-şi dea demisia?

Nicolae Osmochescu: „Salut chiar, foarte bine au făcut. Este un pas pozitiv, ca să-şi păstreze cât de cât imaginea ca jurişti, eu nu spun ca judecători ai Curţii Constituţionale.”

Europa Liberă: Credeţi că au făcut-o sub presiune sau totuşi şi-au dat seama că în perioada 7-9 iunie au luat decizii controversate, generând o criză politică fără precedent în Moldova?

Nicolae Osmochescu: „Având în vedere componenţa Curţii, cred că numai sub influenţa, sub presiunea societăţii civille, a partidelor politice, a organizaţiilor neguvernamentale. Şi numai 5% e că şi-au dat seama că au făcut gafe ireparabile, care au pătat prestigiul şi renumele Curţii Constituţionale în toată Europa şi numai.

Aş mai adăuga că hotărârile din 7-9 iunie şi hotărârea de anulare care a urmat au stârnit critici foarte serioase chiar în rândul prietenilor foarte buni ai Republicii Moldova, în primul rând, a Asociaţiei curţilor constituţionale a Ţărilor Baltice şi Europei de Est, al cărei preşedinte - Dainius Žalimas, preşedintele Curţii Constituţionale din Lituania - este un bun prieten al Republicii Moldova şi al CC în special. Nu mai vorbesc de avizul şi decizia Comisiei de la Veneţia. Evident, s-au încălcat toate normele – atât materiale, cât şi procedurale, ceea ce-i foarte urât.”

Europa Liberă:Mihai Poalelungi a fost primul care şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale şi de judecător constituţional, încă acum aproape o săptămână…

Nicolae Osmochescu: „Da, aşa este…”

Europa Liberă: Domnul Zaporojan a fost abilitat de plenul Curţii să exercite atribuţiile administrative ale preşedintelui CC până la alegerea unui nou şef. Ce etape ar trebui să fie respectate ca să nu fie vorbită de râu noua componenţă care va fi desemnată? Ce urmează, care sunt următorii paşi?

Nicolae Osmochescu: „E foarte simplu, nu se întâmplă absolut nimic dramatic dacă timp de o lună, chiar două, Curtea nu va funcţiona. Se întâmplă următoarele: după cum ştiţi, conform legislaţiei în vigoare, doi judecători sunt numiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, din numele autorităţiii judecătoreşti, doi sunt numiţi de Guvern şi doi – de Parlament. Urmează ca toate aceste instituţii să anunţe un concurs, dacă vor să fie totul deschis şi transparent, dar eu nu prea cred în asta…”

Europa Liberă: De ce nu credeţi?

serioasă pentru participarea la concurs, ca să nu ne ciocnim de situaţia pe care am avut-o pănă acum, când sunt numiţi peste noapte. Eu sunt pentru concurs, dar un concurs strict, în conformitate cu toate procedurile şi fără presiuni din partea societăţii civile sau a partidelor politice.

Concursul trebuie să fie organizat de o comisie – fie guvernamentală, fie parlamentară, fie cu reprezentanţi din toate ramurile care numesc judecători (am în vedere Consiliul Superior al Magistraturii, Parlament şi Guvern), dar nucleul acestei instituţii trebuie să fie din jurişti, specialişti cu autoritate recunoscută nu numai în Republica Moldova. Iată aşa un concurs ar fi binevenit. Pe urmă să se conformeze cu rezultatul concursului cele trei ramuri care iau decizia de a numi judecătorul – Consiliul Superior al Magistraturii, Parlamentul şi Guvernul, câte doi de la fiecare.”

Europa Liberă: Aţi spus că şi o lună, şi chiar două, dacă nu există componenţa Curţii, nimic nu se schimbă…

Nicolae Osmochescu: „Nu că nimic nu se schimbă, ci nu e nimic periculos.”

Europa Liberă: Rămâne oricum dl Veaceslav Zaporojan, care va exercita atribuţiile administrative…

Nicolae Osmochescu: „Nici el nu trebuie să rămână, deoarece şi-a dat demisia, gata, nu are ce căuta în Curtea Constituţională. Trebuie să rămână şeful cancelariei, au structuri interne, au organe interne, aşa că nu trebuie să rămână nici Zaporojan. Este şeful cancelariei, care reglementează toate problemele interne şi atât.”

Europa Liberă: Ţinând cont de faptul că totuşi imaginea CC este grav afectată, se vor găsi mulţi care să-şi dorească un mandat de magistrat la Înalta Curte?

Nicolae Osmochescu: „Voi utiliza un proverb rus: свято место пусто не бывает. Doritori vor fi mai mulţi decât atâta. Deja s-au expus mulţi că ar dori să participe la diferite concursuri dacă vor fi organizate. Ştiţi că întotdeauna au fost doritori foarte mulţi. Sunt foarte mari avantajele, înlesnirile pe care le are un judecător al Curţii Constituţionale.”

Europa Liberă: Aceste privilegii ar putea să-i motiveze să-şi depună dosarele?

Nicolae Osmochescu: „Desigur că da!”

Europa Liberă: Salariu bun, pensie bună…

Nicolae Osmochescu: „Salariu bun, pensie bună, imunitate înaltă, ceea ce nu au mulţi judecători ai curţilor constituţionale din alte ţări.”

Europa Liberă: Credeţi într-o adevărată depolitizare a acestei entităţi?

Nicolae Osmochescu: „Trebuie să fie, dar totul depinde nu doar de competenţa Curţii, depinde, în primul rând, de integritatea fiecărei persoane care este desemnată, numită, votată în calitate de judecător al CC. Integritatea înaltă, calităţile morale, etice, ceea ce noi numim şi verticalitate, şi toate celelalte. Desigur că un garant al acestei independenţe faţă de politic este dreptul fiecărui judecător la opinie separată, ceea ce nu s-a făcut în ultimii ani niciodată.”

Europa Liberă: Dar de ce nu s-a făcut?

Nicolae Osmochescu: „Pentru că erau de acord cu ceea ce li se spunea să facă sau şi ei erau de aceeaşi părere.”

Europa Liberă: De fapt, CC este garantul legii fundamentale…

Nicolae Osmochescu: „Da, garantul Constituţiei. Fiecare judecător are dreptul la opinie separată. Noi am practicat de foarte multe ori, inclusiv eu am apelat la opinia separată atunci când nu eram de acord cu majoritatea. Şi atunci rămâi şi cinstit, şi curat, şi respecţi şi Constituţia, şi principiile etico-morale.”

Europa Liberă: Înţeleg că sugeraţi politicului să lase în pace CC, să fie aleşi transparent cei şase judecători…

Nicolae Osmochescu: „Da.”

Europa Liberă: Sau Parlamentul ar putea să-şi spună acum părerea pe marginea Legii privind Curtea Constituţională?

Nicolae Osmochescu: „Asta ar fi cel mai bine. De aceea am şi spus că trebuie de luat o pauză de o lună, două, de introdus modificările necesare - dar obiective, nu din nou sub influenţa politicului - în Legea privind Curtea Constituţională şi în Codul jurisdicţiei constituţionale şi deja în conformitate cu modificările operate să fie numiţi judecătorii.”

Europa Liberă: Părerea dumneavoastră era că ar trebui modificat numărul, adică să nu fie şase magistraţi…

Nicolae Osmochescu: „Da, să fie impar numărul. Doar s-a lucrat foarte mult la modificarea legislaţiei cu privire la Curtea Constituţională, dar nimic nu a fost realizat. Au fost consultanţi – îmi pare că şi acum îi avem - din partea Uniunii Europene, au fost chiar examinate, şi în Parlament, şi la mese rotunde, modificările făcute, dar aşa şi nu au fost adoptate.”

Europa Liberă: Deci totul rămâne la discreţia majorităţiii parlamentare?

Nicolae Osmochescu: „Da, altfel nici nu poate fi. Rămâne la discreţia majorităţii parlamentare şi va fi un test de maturitate pentru această majoritate parlamentară în domeniul jurisdicţiei constituţionale.”

Europa Liberă: Se discută foarte mult şi referitor la soarta acestor şase judecători ai CC care au adoptat acele trei hotărâri şi două avize care nu s-au bazat pe Constituţia Republicii Moldova şi propria jurisprudenţă, aşa cum a confirmat, de fapt, şi Comisia de la Veneţia în opinia publicată la 24 iunie. Societatea civilă, dar şi actorii politici – mă refer la ministrul de interne Andrei Năstase, care a depus un denunţ la Procuratura Generală şi a cerut inclusiv suspendarea din funcţie, dar şi tragerea la răspundere a acestor sase magistrati. Credeţi că e justificat pedepsirea lor?

nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru opiniile şi deciziile luate în exercitarea mandatului. Am în vedere că atât parlamentarii nu pot fi traşi la răspundere pentru opiniile lor politice, cât şi judecătorii CC - pentru deciziile luate de ei. Asta ar fi o răfuială politică inacceptabilă şi un amestec direct în problemele justiţiei.”

Europa Liberă: Denunţul l-a depus la Procuratura Generală…

Nicolae Osmochescu: „Nu contează unde. Nu se încadrează în Codul Penal, la care, probabil, face referire Năstase. Nu, asta e exclus.”