O confruntare americano-rusă pe tema Venezuelei și a sferei de influență americaă

Venezuela este terenul celei mai recente confruntari dintre Statele Unite si Rusia. Cum se implica cele doua puteri? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In contextul luptei pentru putere intre liderul opozitiei, Juan Guaido si conducatorul autocrat, Nicolas Maduro, Statele Unite au cerut Rusiei sa nu se amestece. Apoi, secretarul de stat Mike Pompeo a spus că Moscova l-ar fi convins pe Maduro sa nu fuga din tara, asa cum intentiona sa o faca, cu destinatia Cuba.

Rusia il acuza pe Pompeo ca dezinformeaza. Disputa a continuat cînd ministrii de externe au vorbit la telefon. Washingtonul a acuzat America ca destabilizeaza Venezuela. Rusia a aratat ca sanctiunile americane sint „cea mai flagranta nesocotire a legislatiei internationale”. Infruntarea risca sa degenereze.

Consilierul pentru Securitate Nationala, John Bolton a spus „Asta este emisfera noastra – nu este un loc in care rusii sa intervina”, adaugind „Este o eroare din partea lor, nu va duce la imbunatatirea relatiilor”.

Analistii spun ca fiecare dintre cele doua parti testeaza angajamentul celeilalte, fata de Venezuela. Ei mai adauga ca Rusia are mai mare experienta in acest joc, pentru ca in Siria sau in Ucraina a actionat fara ca Occidentul sa raspunda pe masura.

Trump a facut presiuni asupra lui Maduro sa paraseasca puterea inca din ianuarie, cerind Rusiei sa nu se amestece. Dar Rusia, China si Cuba sprijina regimul Maduro, ultima avind mii de militari in Venezuela, tara in care se mai afla si 100 de consilieri militari rusi.

Venezuela este o tara bogata in resurse si – apoi Putin nu vrea sa fie vazut ca se retrage din zona de influenta americana. Si atitudinea Americana este agresiva. Tot Pompeo a declarat ieri ca „o interventia militara e posibila. Daca de asta e nevoie, asta va si face America”. Ministrul interimar al apararii, Patrick Shanahan a spus ca incă spera ca diplomatia si sanctiunile sa-l convinga pe Maduro sa se retraga, dar că Statele Unite iau in considerare mai multe scenarii.