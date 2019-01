O controversată propunere de compromis a președintelui Trump

La sfirsitul saptaminii, presedintele Trump a prezentat democratilor o varianta de compromis care sa redeschida guvernul american. Au acceptat-o acestia? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Guvernul american este inchis de aproape o luna, pe fondul neintelegerilor dintre presedintele Trump si Congres, cu privire la construirea zidului despartitor de la frontiera cu Mexicul. Simbata, Trump a oferit democratilor, care conduc Camera Reprezentantilor o varianta de compromis.

El a spus ca va legaliza, pentru un interval de trei ani, statutul asa numitilor „dreamers”, tineri care au fost adusi in America, ilegal, de catre parintii lor, pe vremea cind erau minori. In schimb, seful executivului cere in continuare 5,7 miliarde de dolari, pentru inceperea constructiei zidului. Presedintele a spus simbata ca ofera un comprmis de bun simt, pe care ambele partide ar trebui sa il accepte. Doar ca nu asa au stat lucrurile.

Inca de la formularea propunerii sale, ultra-conservatorii din partidul presedintelui l-au acuzat ca ofera amnistie unor imigranti ilegali, o notiune pe care ei o respong intre altele pentru ca creaza un predecent. Presedintele s-a vazut nevoit sa explice ca ceea ce ofera nu este amnistie, ci o reglementare temporara a situatiei. El a adaugat ca rezerva amnistia pentru negocieri vizind chestiuni mai importante si mai ample, ceea ce fireste nu suna bine pentru republicanii care considera imigratia ilegala, problema numarul unu a tarii.

Dar chiar mai relevant decit aceste disensiuni din propriul partid, oferta lui Trump a fost respinsa categoric de democrati prin vocea presedintei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, care a spus ca oferta presedintelui copiaza citeva propuneri anterioare care fusesera respinse. Fireste ca atunci cind a propus, Donald Trump stia toate acestea. Interesul sau politic este insa sa para ca e cel care vrea sa obtina redeschiderea guvernului federal, dind vina pe democrati pentru nematerializarea acestui obiectiv.

Pina acum sondajele de opinie arata ca mai multi americani cred ca presedintele poarta vina pentru o situatie care incepe sa genereze efecte negative majore. Critici ai presedintelui spun ca acesta a facut nimic mai mult decit o manevra politica, cind a formulat oferta.

Liderul republican din Senat a spus imediat ca va supune votului un proiect de lege reflectind viziunea presedintelui. Dar chiar daca Senatul voteaza pentru, Camera se va opune, asa ca impasul nu va fi depasit. Trump vrea, de asemenea, sa fisureze unitatea democratilor, atragindu-i pe cei care au facut din salvarea imigrantilor „dreamers” o prioritate.