O firmă de avocatură din SUA i-a plătit milioane lui Timoșenko pentru a evita judecata

Firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom a plătit banii după ce Timoșenko a acuzat avocații companiei că au scris un raport care a fost apoi folosit de rivalii ei politici pentru a îndreptăți condamnarea ei la închisoare, scrie The Times.





Timoșenko a fost închisă între 2011 și 2014, fiind condamnată pentru abuz de putere, deși comunitatea internațională a criticat arestul ei ca fiind motivat politic. În 2012, firma de avocatură de la New York a fost contractată de guvernul pro-rus al lui Victor Ianukovici și a produs un raport care a fost folosit de tabăra lui Ianukovici pentru a justifica sentința împotriva lui Timoșenko.



Politiciana a fost eliberată după ce guvernul lui Ianukovici a căzut în 2014 din cauza protestelor împotriva corupției din guvern și a reorientării politicii externe spre Moscova.

Într-un interviu pentru The New York Times în 2018, Iulia Timoșenko a declarat că a fost „foarte dureros” să audă despre raportul Skadden când se afla în închisoare. Ea acuzat firma de avocatură de „spălarea păcatelor lui Ianukovici și a guvernului său” pentru bani.



„E păcat că o companie atât de cunoscută ca Skadden a luat în considerație o astfel de ofertă”, spunea Timoșenko în 2018. „E un contract murdar, murdar de tot”. După interviul pentru The Times, politiciana a angajat firma Reid Collins & Tsai pentru a afla dacă-i poate da în judecată pe cei de la Skadden, spun sursele The Times.



Potrivit ziarului american, persoane familiare cu această înțelegere spun că Skadden a plătit 11 milioane de dolari pentru a încheia litigiul înainte să se ajungă la judecată. Timoșenko și avocatul ei, Serghei Vlasenko, care tot afirmă că a fost persecutat de guvernul lui Ianukovici, au primit de la firma din New York câte 5,5 milioane de dolari fiecare, din iulie până luna trecută, scrie The Times cu referire la declarațiile de venit ale lui Timoșenko și Vlasenko.

Într-o postare pe Facebook pe 4 mai, Timoșenko a scris despre un astfel de aranjament. „Da, zilele trecute am primit o compensație financiară pentru daunele suferite în timpul represiunilor politice din 2011-2014, de la o companie din SUA la etapa de înțelegere amiabilă înainte de proces. Acest fapt dă de înțeles că SUA e într-adevăr un stat de drept, iar drepturile omului nu sunt cuvinte goale, ci o valoare adevărată”, a scris Timoșenko.



Ea spune că a reușit să-și facă dreptate, ceea demonstrează încă o dată că a fost întemnițată din motive politice.



Timoșenko a mai adăugat că a declarat aceste venituri așa cum o cere legea, dar nu va publica mai multe detalii „din cauza regulamentelor legislative în Statele Unite privind restricții legale în acest caz”.



Declarația de venit pentru statul ucrainean nu menționează Skadden, iar firma a refuzat să comenteze informațiile pentru The Times.



Anterior, compania de avocatură și-a apărat lucrul din Ucraina ca fiind o evaluare independentă care nu a ascuns nelegiuirile lui Ianukovici. Potrivit raportului, câteva drepturi ale lui Timoșenko au fost într-adevăr încălcate în timpul procesului, dar condamnarea ei la închisoare a fost bazată pe dovezi reale prezentate în timpul judecății. De asemenea, autorii raportului afirmă nu au găsit dovezi că procesul ar fi fost motivat politic.

Nici Vlasenko, nici Skadden nu au răspuns solicitărilor Europei Libere de a comenta aceste informații.



William T. Reid, IV, unul din fondatorii firmei Reid Collins & Tsai, a spus într-un email pentru The Hill că nu poate comenta informația, dar a confirmat că Timoșenko e una din clientele firmei sale. Reid nu a răspuns emailului din partea Europei Libere.