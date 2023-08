O populară trupă din SUA își cere scuze pentru că a adus un rus pe scena unui concert din Georgia

Concertul a avut loc pe 15 august în orașul Shekvetilli de la Marea Neagră și după acest incident fanii au huiduit, iar unii au plecat.

În legătură cu acest incident, trupa de muzică americană The Killers a publicat o declarație prin care își cere scuze publicului georgian.

„Dragi georgieni, nu am intenționat să jignim pe nimeni!” se spune în declarație. „Avem o tradiție de lungă durată de a invita oameni din public să cânte la tobe, iar din reacția inițială a publicului adunat în sală, părea că nu are nimeni nimic față de persoana pe care am selectat-o. Înțelegem că comentariul, al cărui conținut era că Toți ascultătorii și fanii formației The Killers sunt frați și surori, ar putea fi interpretat greșit. Nu am vrut să jignim pe nimeni și ne cerem scuze. Suntem alături de voi și sperăm să ne întoarcem curând”, au scris The Killers pe pagina lor de Facebook.

Concertul a avut loc în pragul împlinirii a 15 ani de la războiul din 2008 dintre Rusia și Georgia. În plus, opinia publică georgiană sprijină în mod covârșitor Ucraina în războiul său împotriva Rusiei.