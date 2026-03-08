Cel puțin 10 morți, după ce o rachetă balistică rusească lovește în plin un bloc de locuințe la Harkov

Autoritățile ucrainene spun că printre cei uciși în atac se numără doi copii. Alte 15 persoane au fost rănite, iar în total 19 clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacurilor rusești din 7 maertie.

„Ar trebui să existe un răspuns din partea partenerilor la aceste lovituri sălbatice împotriva vieții înseși. Rusia nu a renunțat la încercările de a distruge infrastructura rezidențială și critică a Ucrainei, iar sprijinul trebuie să continue”, a mai scris pe Telegram președintele Zelenski, cerând partenerilor occidentali să intensifice livrările de sisteme de apărare antiaeriană.