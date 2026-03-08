Linkuri accesibilitate

Cel puțin 10 morți, după ce o rachetă balistică rusească lovește în plin un bloc de locuințe la Harkov

Cel puțin 10 oameni au fost uciși de o rachetă balistică trasă de Rusia, care a lovit pe 7 martie un bloc de locuințe cu cinci etaje în orașul Harkov, au spus oficiali ucraineni. În urma loviturii, președintele Volodimir Zelenski a cerut din nou partenerilor occidentali să facă ceva.

Autoritățile ucrainene spun că printre cei uciși în atac se numără doi copii. Alte 15 persoane au fost rănite, iar în total 19 clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacurilor rusești din 7 maertie.

„Ar trebui să existe un răspuns din partea partenerilor la aceste lovituri sălbatice împotriva vieții înseși. Rusia nu a renunțat la încercările de a distruge infrastructura rezidențială și critică a Ucrainei, iar sprijinul trebuie să continue”, a mai scris pe Telegram președintele Zelenski, cerând partenerilor occidentali să intensifice livrările de sisteme de apărare antiaeriană.

Urmările loviturii rusești asupra blocului cu cinci etaje din Harkov. Autoritățile ucrainene spun că, în noaptea spre 7 martie 2026, armata rusă a lansat asupra Ucrainei 480 de drone și 29 de rachete. Principalele direcții ale atacului au fost Kievul, Harkovul, regiunile Jitomîr și Hmelnițki, precum și regiunea Cernăuți.
Cadavre, pe terenul de joacă al blocului lovit de racheta balistică rusească la Harkov, 7 martie 2026
Salvatorii scot de sub dărâmături trupul unei femei ucise în urma atacului rusesc la Harkov, pe 7 martie 2026.
Locuitorii blocului din Harkov lovit de racheta balistică rusească pleacă, ducând cu ei lucrurile care au rămas intacte, 7 martie 2026
