O săptămână cu repercusiuni majore în politica americană

Astazi continua procesul din Senat care se va solda miercuri cu achitarea presedintelui Trump, dupa toate probabilitatile. Democratii ii acuza pe republicani ca inchid ochii la delictele comise de presedinte – in legatura cu ajutorul pentru Ucraina si apararea propriului interes politic, cu bani publici – in timp ce republicanii care au nevoie sa fie ceva mai nuantati, din ratiuni de prestigiu sau electorale – spun ca presedintele a actionat necorespunzator, dar ca ce a facut nu justifica inlaturarea sa, punerea in revers a votului popular.





Ei mai arata ca populatia va decide in noiembrie, la alegerile prezidentiale si ca probabil presedintele va invata din cele intimplate si faptul ca este doar cel de-al treilea sef al executivului pus sub acuzare de Congres. Doar ca, judecind dupa mesajele Tweeter, Donald Trump pare doar sa fi invatat ca controlul sau asupra Partidului Republican este fara precedent si ca poate continua sa testeze limitele acceptabilitatii politice, in perioada urmatoare.



Miine, acelasi Donald Trump va rosti discursul despre starea uniunii, in fata camerelor reunite ale Congresului, urmind sa fie introdus de Nancy Pelosi, presedinta Camerei Reprezentantilor, cu care nu a mai vorbit de luni de zile si care s-a aflat in centrul deciziei de a-l pune sub acuzare. Data fiind relatia tensionata, e de urmarit primirea facuta in Congres, presedintelui, si daca el va alege o postura de infruntare sau una de reconciliere.



Si in sfirsit, peste citeva ore, debuteaza caucusurile din Iowa, prima etapa a preliminariilor alegerilor prezidentiale americane. Urmarita cu interes este cursa democratilor, unde, pina acum, Bernie Sanders si Joe Biden conduc in sondajele nationale. Desi invingatorul din Iowa a cistigat sapte din ultimele noua alegeri prezidentiale, la ambele partide, anul acesta harta electorala este mult mai complicata si distorsiunile introduse de populismul lui Trump si al altora vor continua probabil si in acest ciclu electoral. Sfatul analistilor este sa nu se exagereze importanta primului rezultat, mai ales pentru ca formula de alegere in Iowa este foarte diferita de ceea ce va urma. Dar exista totusi indicatori pe care ii putem analiza dupa primul scrutin.