O vizită complicată în Israel

Israelul se pregateste pentru o vizita controversata, cea a doua membre in Congresul american – democratele Ilhan Omar si Rashida Tlaib, doua deputate cu politici anti-Israel. O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

În medii israeliene se presupune că cele doua membre din Congres, Ilhan Omar si Rashida Tlaib, vor dori sa viziteze Muntele Templului, impreuna cu reprezentanti ai Autoritatii Palestiniene. Ambasadorul Israelului la Washington, Ron Dermer, a spus ca, din respect pentru Congres, celor doua li se va permite să intre in Israel, in ciuda faptului ca ele sprijina boicotul impotriva tarii.

Medii de informare americane au relatat ca presedintele Trump a fost dezamagit ca lui Ilhan Omar si Rashida Tlaib li se va permite sa intre in Israel. Muntele Templului este cel mai important loc sfint pentru evrei si al treilea ca importanta pentru musulmani. Este una dintre cele mai contestate locatii din Orientului Mijlociu, atit israelienii cit si palestinienii considerind ca le apartine.

Adjunctul consilierului israelian pentru securitate nationala, Reuben Azar a condus o reuniune de planificare, in legatura cu apropiata vizita a deputatelor, intilnirea fiind insa una secreta. Azar le-a spus interlocutorilor ca fiind musulmane este foarte probabil ca cele doua membre in Congres vor dori sa viziteze Muntele Templului. In acelasi context, consilierul israelian ar fi cerut politiei sa nu permita nici unei oficialitati palestiniene sa le insoteasca. Azar a mai aratat ca ar fi de preferat ca Ilhan Omar si Rashida Tlaib sa nu vina in Israel, sa-si anuleze vizita de bunavoie. Dar daca vor veni – a continuat el – trebuie minimizat orice impact negativ asupra relatiilor dintre Israel si Statele Unite. Permisiunea acordata celor doua deputate de a intra in Israel nu se aplica automat personalului lor, urmind ca accesul sa depinda de pozitia lor fata de boicot.

Azar a cerut Ministerului de Externe sa solicite Ambasadei americane lista membrilor delegatiei, pentru ca acestia sa fie anuntati din timp, in cazul in care nu li se va permite accesul in tara.