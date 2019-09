O zi americană ce a scos la iveală polarizarea accentuată a spațiului politic

Presedintele Trump a rostit un discurs la Natiunile Unite, in care a elogiat virtutile patriotismului – de fapt, nationalismului – prin comparatie cu cele ale globalismului, spunind ca acesta din urma va avea cistig de cauza. Nimic nou, poate doar faptul ca acum Donald Trump isi prezinta viziunea ca pe o carte de vizita americana, cu argumentul si indemnul „fiecare pentru sine”. Este deconstructia a ceea ce predecesori ai sai au conceput, o lume in care America sa reprezinte un catalizator al integrarii si sperantei, in jurul principiilor democratiei liberale.



La ONU, presedintele Statelor Unite a poposit pret de doar jumatate de ora la summitul vizind schimbarile de clima - Trump fiind un sceptic cu privire la incalzirea globala. Prezenta lui Donald Trump la reuniunea anuala a organizatiei mondiale este pentru el un prilej de a demonstra bazei sale electorale ca, in chiar birlogul globalismului isi afirma credinta in izolationism, protectionism si individualism.

Tot acolo – la summitul pentru modificarile de clima – s-a aflat si Greta Thunberg, o fetita de 16 ani, care a reusit sa mobilizeze, cum putini au facut-o pina acum, generatia sa, in incercarea de a-i face pe politicieni sa actioneze responsabil. Discursul ei la summit a fost asa cum ii este stilul, mobilizator, pasionat, acuzind politicienii lumii ca se poarta iresponsabil: „Viitoarele generații sunt cu ochii pe voi. Dacă eșuați, nu vă vom ierta în veci!” - a spus militanta.



Presedintele Trump a postat apoi pe Tweeter un mesaj ironic la adresa ei, in care afirma: „Pare o fetita foarte fericita privind cu speranta catre un viitor luminos si grozav. Atit de placut de vazut”. Este cunoscut ca presedintele insulta acolo unde percepe un adversar, dar – amintesc multi observatori – este totusi o fetita de 16 ani cu care Trump se razboieste.

Dar nici aceasta controversa nu a definit ziua politica, ci actiunea democratilor din Camera Reprezentantilor de a declansa o investigatie, vizind inculparea lui Donald Trump.

Ceea ce a facut-o pe presedinta Camerei, Nancy Pelosi, sa autorizeze o astfel de actiune, dupa ce se opusese anterior, este aparenta ca presedintele Trump i-ar fi cerut omologului sau ucrainean sa initieze o investigatie impotriva rivalului sau politic Joseph Biden si fiului acestuia pentru actiuni din perioada in care Biden a fost vicepresedinte.

Trump a negat, dupa care a confirmat, incercind sa-si justifice actiunile ca fiind parte din lupta impotriva coruptiei, dar continuind sa nege acuzatia ca fi blocat ajutor pentru Ucraina, pentru a face presiune asupra presedintelui ucrainean.

Daca Vladimir Putin se uita la televizor si daca scopul lui este sa creeze instabilitate si sa stirbeasca autoritatea morala a Americii, stirile de ieri i-au fost pe plac.