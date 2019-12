Oazu Nantoi: „Ucraina a învățat din prostiile și trădările noastre” (VIDEO)

Deputatul Blocului ACUM, Oazu Nantoi susține că reforma justiției va fi mimată pentru că o adevărată reformă ar fi o sinucidere politică pentru președintele Igor Dodon. Parlamentarul se referă și la reglementarea transnistreană care ar putea fi influențată de negocierile ruso-ucrainene care au avut loc la Paris, pe 9 decembrie, în formatul „Normandia” (Ucraina, Rusia, Germania și Franța).





Europa Liberă: Vreau să începem această discuție prin a cere opinia Dvs. despre ceea ce s-a întâmplat la Paris. Ce au decis cele patru puteri: Ucraina, Rusia, Germania și Franța?

Oazu Nantoi: „În primul rând, eu văd tabloul psihologic. Este vorba de tânăra echipă a lui Volodimir Zelenski, care sincer dorește să se oprească războiul, care sincer dorește să-i elibereze pe ostaticii ținuți de regimul lui Putin, care are avantajul psihologic în raport cu Vladimir Putin care reprezintă trecutul cu mentalitatea lui din carapacea kaghebistă, când primprejur sunt dușmani care vor să atace Rusia etc., etc. Și este foarte vizibil că pe Zelenski îl doare sufletul de fiecare cetățean al Ucrainei ucis în acest conflict, pe când Vladimir Putin îi tratează pe propriii cetățeni ca pe o carne de tun care poate fi aruncată în orice conflict.”

Europa Liberă: Și va fi pace de azi înainte la hotarul de est al Ucrainei?

Oazu Nantoi: „Nu, pace... E vorba de un proces. Zelenski a reușit să-l scoată pe Putin în dialog direct. Acest dialog direct a developat foarte clar faptul că Putin nu dorește pace în Ucraina, că Putin dorește să mențină controlul total asupra întregului stat ucrainean prin aceste porțiuni de teritoriu ocupate în regiunile Donețk și Luhansk și nu întâmplător Putin refuză, deocamdată cel puțin, să vorbească despre cedarea controlului asupra acelei porțiuni de frontieră...”

Europa Liberă: Mai ales, cine controlează acum acea porțiune de frontieră?

Însuși formatul acesta vorbește despre aceea că Putin este parte în conflict, Putin este agresorul...



Oazu Nantoi: „Însuși formatul acesta vorbește despre aceea că Putin este parte în conflict, Putin este agresorul. Pur și simplu, ținând cont de faptul că real politic Occidentul evită abordările radicale și, de regulă, politica reală nu permite abordări puriste, în cazul de față Putin este agresor, Putin vrea să mențină întreaga Ucraină sub controlul său, și anume din această cauză el dorește să compromită ideea alegerilor în aceste teritorii, fără să ofere în prealabil controlul statului ucrainean.

Și eu vreau să spun un lucru: imediat după întâlnirea de la Paris, în cadrul unui alt for public, Putin și-a permis să compare situația din regiunile Donețk și Luhansk cu Srebrenica. Adică, el în mod conștient, cinic, premeditat încearcă să manipuleze opinia publică, prezentând statul ucrainean ca o adunătură de radicali, care au să inunde în sânge aceste teritorii, dacă Rusia va ceda controlul asupra frontierei. Este o manipulare cinică.”

Europa Liberă: Ce urmează? Ce statut ar putea să aibă aceste regiuni secesioniste?

Oazu Nantoi: „Noi suntem din Republica Moldova și nouă ni s-au băgat în cap niște clișee cum că niște statute magice pot rezolva problema. E vorba de un proces în cadrul căruia inițiativa azi îi aparține Ucrainei democratice. Eu nu sunt gata să răspund la întrebarea cât va dura acest proces și cum vor arăta variantele finale, dar eu vreau să spun că regimurile de tipul celui al lui Putin au de pierdut cu condiția că Ucraina va merge pe calea consolidării statului de drept, democrației și, respectiv, să nu uităm și componenta social-economică.”



Europa Liberă: Dar Dvs. găsiți asemănări între felul cum încearcă Rusia să negocieze cu Kievul și cam aceeași situație a fost când s-au început negocierile Rusiei cu Republica Moldova pe marginea conflictului transnistrean? Sunt asemănări sau sunt și deosebiri?

Oazu Nantoi: „Deosebirea fundamentală este că conducerea Ucrainei a avut suficiente posibilități să învețe din prostiile și trădările comise de conducerile R. Moldova pe durata existenței așa-zisului conflict transnistrean. Ucraina categoric refuză azi să dialogheze cu marionetele rusești din Donețk și Luhansk. La dânșii nu pot să-și imagineze ceea ce se întâmplă la noi, că Vadim Krasnoselski circulă prin Aeroportul Chișinău și Jenea Șevciuk fuge pe malul drept. Asta este o aberație totală și, respectiv, poziția Ucrainei este foarte fermă și eu repet: Ucraina a învățat din prostiile și trădările noastre.

Și despre similitudini putem vorbi doar în ceea ce privește calapoadele aplicate de Federația Rusă, care atât în cazul R. Moldova, cât și în cazul Ucrainei încearcă să impună așa-zisul „statut juridic special”, prin care să exercite controlul asupra întregului stat cu dreptul de veto etc. Aici pot să spun că Federația Rusă este foarte consecventă în promovarea acestor politici. Dacă în cazul R. Moldova aceasta se observă și în documentul cela din 21 iulie 1992, acordul privind principiile soluționării pașnice a conflictului din regiunea nistreană a Moldovei și în așa-zisul „memorandum” din 8 mai 1997 semnat la Moscova, în cazul Ucrainei s-a făcut această tentativă în ziua de 17 martie 2014, când Ministerul de Externe al Rusiei a publicat o declarație a proiectelor pentru Ucraina în care franc a descris această idee, căreia noi îi spunem federalizare, dar nu-i corect.”



Europa Liberă: Dar Rusia urmărește federalizarea Ucrainei acum?

Oazu Nantoi: „Nu! Deci, asta este o pistă falsă. Federația Rusă este federație, Germania este federație, Austria este federație, Statele Unite sunt federație sau Elveția este confederație?...”

Europa Liberă: Dar sunt concepte totuși diferite?

Putin, obsedat de paranoia kaghebistă cu extinderea NATO, dorește să transforme Ucraina într-un fel de zonă-tampon, care o să fie controlată de Rusia...



Oazu Nantoi: „Nu, conceptul este foarte simplu. Aceste teritorii ocupate de Rusia, controlate de Rusia cu marionete rusești urmează să obțină un fel de dreptul veto asupra a ceea ce numim noi vectorul geopolitic. Putin, obsedat de paranoia kaghebistă cu extinderea NATO, cu nu știu ce, dorește să transforme Ucraina într-un fel de zonă-tampon, care o să fie controlată de Rusia. Să nu uităm de vara anului 2013, când un oarecare Vladimir Putin i-a făcut un „prezent modest” lui Ianukovici în sumă de 3 miliarde de dolari numai pentru ca să-i ofere lui Ianukovici posibilitatea de a nu semna Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și de a se declara independent în raport cu Uniunea Europeană. Putin a suportat un eșec groaznic, nemaivorbind de faptul că la 9 martie 2020 va începe procesul în cazul avionului doborât de pe ruta MH17, unde o rachetă rusească a doborât un avion de pasageri, omorând 298 de persoane civile.”

Europa Liberă: Liderul de la Kiev a spus că Ucraina va continua parcursul de integrare euroatlantică, indiferent ce crede Federația Rusă.

Oazu Nantoi: „Orice stat suveran are tot dreptul să-și decidă soarta, mai ales că, dacă ne uităm la așa-pretinsul CSI, în spațiul ex-sovietic sunt conflicte care nu sunt soluționate până în prezent. Anul 2008 – atacul Rusiei asupra Georgiei; anul 2014 – anexarea Crimeii, inițierea conflictului în Donețk și Luhansk, nemaivorbind de ‘92 la noi, în R. Moldova și ceea ce a fost în Abhazia și Osetia de Sud în cazul Georgiei. Deci, spațiul ex-sovietic unde este prezentă Rusia este un spațiu al agresiunii din partea Rusiei, pe când țările baltice, care în 2004 au ajuns țări membre ale Alianței Nord-Atlantice, ele au ajuns într-un spațiu de securitate colectivă, ei nu atacă pe nimeni. Și să nu facem paralele între ceea ce s-a întâmplat în Iugoslavia, de exemplu, în ‘98 și ceea ce se întâmplă în spațiul ex-sovietic, atunci când Rusia atacă țări suverane.”



Europa Liberă: În relația Chișinău-Moscova problema transnistreană astăzi poate fi discutată și negociată altfel decât a fost până acum? De ce vă pun această întrebare? Acum, la summitul ministerialei OSCE de la Bratislava, șeful diplomației moldovenești, Aureliu Ciocoi, a amintit că armata străină trebuie să părăsească R. Moldova, a avut o întrevedere cu omologul său rus Lavrov, care este așteptat și într-o vizită în R. Moldova. Se poate schimba ceva în felul cum se înțelege negocierea dosarului transnistrean?

Oazu Nantoi: „Cum a leșinat sau i s-a făcut rușine lui Lavrov?... Pentru ca acest conflict să fie soluționat, se cere o guvernare necoruptă, neimplicată în crimele transfrontaliere realizate cu implicarea regimului din stânga Nistrului, o guvernare coerentă, care, bazându-se pe interesul național, va realiza scenariul de reîntregire pașnică a R. Moldova. Asta nu are nimic comun nici cu OSCE, nici cu negocierile cu Federația Rusă. Asta ca și cum noi tot cerșim pe lângă lup să facă ordine în stâna noastră.

Dacă vorbim despre politicile Federației Ruse, eu cu insistență vă recomand să citiți comentariile doamnei Tamara Guzenkova din 18 ianuarie 2017 din ziarul Izvestia, cu prilejul primei vizite oficiale a președintelui Igor Dodon în Federația Rusă. Într-o țară normală, o asemenea publicație ar fi aruncat în aer și clasa politică, și societatea s-ar fi indignat. Doamna Guzenkova scrie negru pe alb că agentul rus Igor Dodon, agent de influență, este angajat de Kremlin pentru a realiza scenariul numit „Kozak-2”. Și atunci când la 11 iulie 2018 dl Dmitri Kozak a fost numit reprezentant special pentru relațiile comercial-economice, nu se știe de ce în ziua de 13 iulie, când Valeri Lițkai (cine îl mai știe) a venit de la Tiraspol la Chișinău să se întâlnească cu Igor Dodon, el a observat că domnul Igor Dodon lipsește. El fusese chemat la Moscova. Și în ziua de 14 iulie, pe Facebook, noi am văzut poze cum stau Dmitri Kozak, Igor Dodon, Vasile Șova, care n-au nimic cu relațiile comercial-economice, dar sunt obligați să implementeze ceea ce se numește „Kozak-2”.



Și este și cuvântarea președintelui Igor Dodon la ONU cu aberații de genul „trebuie să creăm un precedent pentru alte țări”, numai nu a spus că „eu, fiind agent rus, mă oblig să federalizez Moldova și pe urmă ne ducem la ucraineni să le propunem drept model”.”

Europa Liberă: Igor Dodon de mult dezminte că în capul lui ar mai fi ideea federalizării R. Moldova.

Noi încă avem de plătit prețul pentru alegerea așa-zisului președinte...



Oazu Nantoi: „Dvs. ați utilizat termenul „dezminte”. Pentru mine, în calitate de cetățean al R. Moldova, Igor Dodon este cel mai mincinos președinte, în pofida faptului că este rezultatul guvernării comunistului Vladimir Voronin și a lui Vladimir Plahotniuc. Să nu uităm că Vladimir Plahotniuc l-a făcut pe Igor Dodon președinte. Eu regret foarte mult că cetățenii în ziua de 13 noiembrie au ratat șansa de a trăi în altă țară și n-au votat pentru doamna Maia Sandu. Noi încă avem de plătit prețul pentru alegerea așa-zisului președinte. Repet: cel mai mincinos, cel mai cinic om politic în R. Moldova azi este Igor Dodon. Uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat în R. Moldova, când el a început să pregătească acea lovitură de stat, în ziua de 12 noiembrie – numai valuri de minciuni de dimineață până în seară cu orice prilej.”

Europa Liberă: Dar cinci luni, cât ați guvernat împreună cu socialiștii care îl aveau ca lider informal pe Igor Dodon, de ce nu ați vorbit despre aceste lucruri?

Oazu Nantoi: „Stimată doamnă, în ziua de 3 iunie, când aici, la Chișinău, a apărut Dmitri Kozak și împreună cu Igor Dodon au ieșit în fața presei în cadrul unui briefing, o jurnalistă l-a întrebat pe Kozak: „Cum vedeți voi dezvoltarea situației?”, la care Kozak a răspuns: „O coaliție temporară cu debarcarea lui Plahotniuc și pe urmă alegeri în baza sistemului proporțional, ținând cont de recomandările Comisiei de la Veneția” etc., etc. Nu este un mare secret că Federația Rusă foarte bine cunoaște stările de spirit, inclusiv realizând sondaje sociologice în R. Moldova. Și scenariul care a fost formulat de Dmitri Kozak, dacă să-l descifrăm era: „debarcarea cu mâinile noastre, cu participarea noastră a lui Plahotniuc, pe urmă, desfășurarea alegerilor în baza sistemului proporțional, care oferă șanse mai mari Partidului Socialiștilor”.

De ce Plahotniuc l-a impus pe Igor Dodon și Dodon a acceptat trecerea la sistemul electoral mixt? De aceea că sistemul proporțional favoriza Partidul Socialiștilor, nu Partidul Democrat. Este încă un moment. Când a fost domnul Ion Chicu desemnat consilier prezidențial pentru probleme economice? Pe 7 iulie. Și doamna Elena Gorelova tot este consilieră a președintelui Dodon pe probleme economice, numai nu știu de ce doamna Gorelova a tăcut, iar domnul Chicu, în pofida faptului că nu i s-a încredințat măcar să arunce un curcan peste gard, tot ataca guvernul Maiei Sandu. Noi știam că se pregătește această lovitură, dar cum altfel societatea putea fi eliberată de sub controlul total din partea dlui Plahotniuc, pentru ca noi să avem șansa să începem acest proces de revenire la albia constituțională?

Noi știam că vom fi trădați, nu știam ziua exactă, dar eram conștienți de acest lucru, însă acesta este prețul, deoarece Blocul ACUM s-a ales cu 26 de mandate; dacă noi am fi avut 56 de mandate, atunci noi am fi avut alt comportament.”

Europa Liberă: Dar astăzi îi mai puteți debarca de la putere pe socialiști?

Oazu Nantoi: „Cum spuneau anticii, festina lente. În primul rând, când ești în opoziție, ești liber să critici guvernarea și noi sperăm că societatea a înțeles că unii din cei care au votat pentru Partidul Socialiștilor în ziua de 12 noiembrie a fost comis un act de trădare a intereselor naționale, când a fost demis guvernul Maia Sandu.”

Europa Liberă: Dar democrații spun că și Dvs. ați trădat interesul național atunci când ați făcut majoritate parlamentară cu PSRM.

Oazu Nantoi: „Democrații... Vă rog frumos, cine anume?”

Europa Liberă: Întreaga tabără democrată.

Oazu Nantoi: „Întreaga tabără..., în tabăra ceea sunt vreo 4 tabere, nu că cineva îmi raportează, dar este evident.”



Europa Liberă: Chiar vedeți că acolo sunt grupări mai multe?

Oazu Nantoi: „În această tabără, acei – nu contează cine și cu cine a mâncat frigărui nu demult într-o zonă a Moldovei – este evident că fracțiunea este controlată de acei care împreună cu Igor Dodon se tem de Maia Sandu. Tot așa cum Plahotniuc s-a temut de Maia Sandu și l-a făcut pe Igor Dodon președinte în 2016, tot așa Dodon, care se teme de Maia Sandu, și acei din Partidul Democrat, care se tem de justiție, de reformă, deoarece nu e vorba numai de schimbarea procurorului general, e vorba de un proces anevoios care va dura chiar și în condițiile pe care nu le avem deja. Deci, ei au procedat la acest pas și, vă rog frumos, dacă îmi vorbiți de Partidul Democrat, eu vă formulez altă întrebare: din 2009 încoace, cum s-a numit partidul care era responsabil de Ministerul Economiei? Partidul Democrat.

Ce vom face noi cu gazul, începând de la 1 ianuarie 2020, în situația în care dl Valeriu Lazăr, semnând pachetul energetic 3, a făcut omisiuni pentru Moldova-Gaz? Și ce ne facem noi cu faptul că sectorul energetic al R. Moldova a devenit un business murdar din contul celor mai săraci oameni din R. Moldova?”



Europa Liberă: În 2009, Oazu Nantoi era deputat PD.

Oazu Nantoi: „2010, timp de șapte luni. Nu-mi atribuiți responsabilitatea pentru...”

Europa Liberă: Dl Nantoi, întrebarea era: ați putea să debarcați acest guvern?

Oazu Nantoi: „Noi vom depune eforturi și aici.”

Europa Liberă: Și cu cine veți depune aceste eforturi?

Oazu Nantoi: „În primul rând, fiecare fază a procesului politic își are specificul său. De ce dl Dodon s-a grăbit s-o demisioneze pe doamna Maia Sandu? Deoarece s-a temut că Maia Sandu, trecând printr-o iarnă cu brio, demonstrând că știe a rezolva problemele, va merge la alegerile prezidențiale și Igor Dodon, care lupta cu unionismul și pentru credința strămoșească și, pare-mi-se, a avut niște probleme cu orientările sexuale, deci, el s-ar fi dovedit un rege gol.”

Europa Liberă: Și acum îi cresc șansele ca să mai obțină un mandat?

Oazu Nantoi: „Nu că îi cresc șansele. Asta este una din explicațiile de ce a lovit în Maia Sandu. Se teme de ea! Dar noi considerăm că totuși partida nu este pierdută în sensul că cetățenii înțeleg ce se întâmplă. Vreau să vă atrag atenția asupra unui moment: în ziua de 12 aprilie a avut loc Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor și noi, proaspăt ieșiți din campania electorală, am comunicat cu oamenii în teritoriu, inclusiv din Partidul Socialiștilor. Și noi știam că oamenii din organizațiile raionale ale Partidului Socialiștilor au venit la acel Consiliu Republican cu un singur mesaj: „Haideți să ne unim cu Blocul ACUM, ca să scăpăm de Plahotniuc”.

Ce se întâmplă? Cu o oră înainte, de la Moscova aterizează liderul informal Igor Dodon, care dă peste cap totul și pune în fața Blocului ACUM niște condiții obraznice și umilitoare, ale căror scop este să demonstreze Moscovei că „vedeți, eu le-am propus, dar ei nu acceptă”.”

Europa Liberă: Și acum Moldova a scăpat de Plahotniuc?

Știți care este plângerea procurorilor? Că n-au specialiști pentru investigarea furtului miliardului. Cinci ani...



Oazu Nantoi: „Nu, n-a scăpat de moștenirea lui Plahotniuc, dar alegerile locale cu toate deficiențele, cu toate problemele pe care noi le-am avut, totuși s-au desfășurat într-o atmosferă liberă, fără frică, fără presiuni administrative, fără dosare penale împotriva candidaților etc. Situația nu poate să ajungă la normalitate peste noapte, este vorba de un proces. Astăzi am participat la ședința Comisiei pentru securitate, unde noi am văzut raportul Procuraturii Generale. Știți care este plângerea procurorilor? Că n-au specialiști pentru investigarea furtului miliardului. Cinci ani...”

Europa Liberă: Da, și au mai cerut timp ca să poată reuși...

Oazu Nantoi: „Și eu am presupus că în R. Moldova undeva este o facultate de pregătire a hoților, unde sunt brici pregătiți experții în hoție, dar iată în structurile de stat, care trebuie să anticipeze crimele, să investigheze crimele, acolo avem probleme cu competența. Ce vreau să spun cu asta? Că sub conducerea lui Plahotniuc structurile de stat au degradat în mare parte. Ele pur și simplu nu sunt capabile să funcționeze...”

Europa Liberă: Și acum se revigorează aceste structuri?

Oazu Nantoi: „Noi am demarat acest proces, dar acum situația a intrat în derivă, deoarece guvernul Chicu este stafful electoral al candidatului Igor Dodon.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că va pregăti terenul, va fi scena pentru alegerile prezidențiale în favoarea lui Igor Dodon?

Oazu Nantoi: „Sigur că noi suntem conștienți de faptul că Igor Dodon va face totul pentru ca să rămână la putere. Eu nu fac parte din niciun partid, ca să fie clar...”

Europa Liberă: Da, reprezentați societatea civilă...

Oazu Nantoi: „Mie nu-mi place termenul „societate civilă”, deoarece și Biserica face parte din societate civilă, și pământeanul meu Cantarean, care este mitropolitul Vladimir. Noi avem poziții diferite și nu numai grație faptului că Vladimir Putin l-a decorat cu Ordinul „Drujba narodov”. Eu reprezint acel segment de societate care nu vrea să-i fie rușine că sunt cetățeni ai R. Moldova și nu vreau ca bătrânii să moară în singurătate aici, fiind părăsiți de cei tineri. De aceea, noi vrem să mobilizăm societatea, acei care au rămas. Respectiv e o problemă foarte dificilă sensibilizarea diasporei, deoarece ceea ce s-a întâmplat la 13 noiembrie 2016, când diaspora s-a mobilizat, este foarte dificil de repetat, dar noi vom depune aceste eforturi.”

Europa Liberă: Nu ați dus gândul până la capăt. Totuși, guvernul acesta va face tot posibilul ca să obțină un al doilea mandat Igor Dodon?

Oazu Nantoi: „Va executa indicațiile din partea lui Igor Dodon pentru a-i face campanie electorală.”

Europa Liberă: Este un guvern tehnocrat, așa se spune.

Oazu Nantoi: „Știți care e situația? Nu tot ceea ce scrie pe garduri corespunde realității. Guvernul tehnocrat este o fățărnicie politică. Repet: cei care se tem de Maia Sandu, cei care sunt corupți și se tem de justiție independentă, în special Igor Dodon, care este cel mai mincinos președinte și se teme că Maia Sandu o să-l învingă la alegerile prezidențiale din 2020, s-au unit, au debarcat guvernul Maiei Sandu și acum se ocupă de campania electorală.”

Europa Liberă: Reforma justiției va avea finalitate cu actuala guvernare?

Oazu Nantoi: „Eu nu cred în aceasta, nu cred din simplul motiv că...”



Europa Liberă: De ce nu credeți? A fost ales un nou procuror general...

Oazu Nantoi: „Stimată doamnă, procurorul general asta încă nu este condiția schimbărilor până la capăt. Vă aduc un exemplu: în zilele acelea turbulente, când un oarecare Pavel Filip, foarte curajos, a semnat decretul de dizolvare a parlamentului și de desemnare a alegerilor parlamentare anticipate pentru 6 septembrie, câți procurori au semnat acolo scrisoarea? 600 din 626! OK, eu înțeleg că omul, fiind pus în alte circumstanțe, se va comporta altfel, dar totuși ceea ce s-a întâmplat cu 750 de primari care jurau credință Partidului Democrat și, chipurile, nu știu ce semnau criticând Uniunea Europeană și procurorii... Deci e nevoie de un proces de evaluare. Întrebarea este: cine vor fi evaluatorii?”

Europa Liberă: Și cine vor fi?

Noi ne-am convins că fără justiție stat nu există...



Oazu Nantoi: „În cazul de față, nu mă grăbesc să fiu pesimist, dar eu sunt sceptic în ceea ce privește potențialul ministrului justiției, Fadei Nagacevschi, și Partidului Socialiștilor, și ceea ce numim noi Partidul Democrat, membru Internaționalei Socialiste, ei sunt foarte sceptic. Și aici sigur că Igor Dodon este prins între ciocan și nicovală. Bugetul solidarității, care a fost elaborat de guvernul Maia Sandu, presupunea suport generos din exterior, având încredere în faptul că guvernul Maia Sandu va promova consecvent și ferm, în primul rând, reforma justiției, deoarece noi ne-am convins că fără justiție stat nu există.”

Europa Liberă: Și acum ce suport pentru problemele sociale va veni? Din est sau din vest?

Oazu Nantoi: „Din est pot să vină sicrie, dacă o să trimitem tinerii să moară pentru Rusia undeva în Donețk sau Luhansk. Eu exagerez, dar cam așa este, dar din vest, în primul rând, se observă o tendință foarte clară că aceeași Românie va acorda suport localităților, pe lângă administrația centrală este o comunitate care, s-a înfrățit sau nu s-a înfrățit, are probleme, are proiecte, veniți, aplicați, vă oferim... Dar la nivel de stat am mari dubii în situația în care deja Uniunea Europeană s-a convins și a răsunat foarte clar ideea că nu trebuie să credem declarațiilor, trebuie să urmărim faptele și eu nu cred că Igor Dodon va fi acela care va realiza reforma justiției, deoarece asta va fi o sinucidere pentru el, politică și nu numai.”

Europa Liberă: Igor Dodon și premierul Chicu, și șeful diplomației Ciocoi vorbesc despre consolidarea statutului de neutralitate a R. Moldova. Care ar fi foloasele unei recunoașteri negarantate a acestei neutralități?

Oazu Nantoi: „Asta este o aberație din simplul motiv că statul R. Moldova s-a născut cu tumoarea canceroasă a prezenței ilegale a trupelor Federației Ruse. Despre ce fel de neutralitate tu poți vorbi, dacă tu nu ai asigurat lipsa trupelor străine pe teritoriul tău? Este un nonsens, este o aberație, este o minciună electorală, este o sustragere a atenției de la furtul nesăbuit, care se identifica cu binomul Dodon-Plahotniuc și care a rămas, numai că Plahotniuc este mutat nu știu unde prin Miami, dar ceea ce s-a...”

Europa Liberă: Și a rămas binomul?

Oazu Nantoi: „Da! Da, deoarece binomul, știți, nu erau relațiile interpersonale; binomul erau interesele care îi uneau pe ei și aceste interese s-au manifestat prin demiterea guvernului Maia Sandu, deoarece se temeau de faptul că guvernul Maia Sandu va promova aceste reforme.”

Europa Liberă: Igor Dodon a promis să fie adus Vladimir Plahotniuc în R. Moldova în cătușe.

Oazu Nantoi: „(Râde.) Igor Dodon este cel mai mincinos președinte.”

Europa Liberă: Dvs. vorbiți despre binom, eu vă spun despre declarațiile pe care le face el în calitate de șef de stat.

Oazu Nantoi: „Păi, stimată doamnă, iarăși mă puneți pe mine la vârsta mea onorabilă să cred declarațiilor politicienilor locali, în special lui Igor Dodon?”

Europa Liberă: La ce evoluții vă așteptați?

Oazu Nantoi: „Eu totuși sunt un optimist incurabil, altfel aș fi trăit departe de Moldova. Eu mizez mult pe aceea că societatea totuși se va mobiliza, va conștientiza riscurile legate de această persoană odioasă, căreia îi spune Igor Dodon. Pe de o parte este deșert, pe de altă parte este periculos. Vreau să vă spun că prietenii noștri de la Kiev foarte atent monitorizează ceea ce se întâmplă în R. Moldova.”

Europa Liberă: Premierul merge la Kiev, la ședința GUAM, se va întâlni și cu omologul său.

Oazu Nantoi: „Dar poate să meargă... Dar a fost invitată dna Maia Sandu, nu el a fost invitat. Și eu nu exclud că jurnaliștii ucraineni au să-i formuleze niște întrebări destul de incomode. Noi nu trebuie să admitem scenariul care este dorit de Federația Rusă ca să fie realizat prin agentura sa, pe care o reprezintă, simbolic, Igor Dodon și, spre regret, nu numai el. Noi trebuie să consolidăm societatea în jurul ideii de a-l debarca pe Igor Dodon și atunci la alegerile prezidențiale noi trebuie să ținem în șah actuala guvernare și să demonstrăm societății, în primul rând, pe mine mai puțin mă interesează partenerii externi, societății să-i demonstrăm că ei nu sunt capabili să promoveze acele reforme reale în domeniul justiției, fără care statul nu are șanse de existență și mai este un lucru: arătați-mi, vă rog, acea guvernare din R. Moldova care a avut idei cât de cât coerente și clare în ceea ce privește crearea unei economii naționale sustenabile. Cât putem umbla încolo, încoace cu roșiile noastre să le vindem ș.a.m.d.? Nu vedem că am pierdut creierii și viitorul, și tineretul în situația în care guvernanții sunt preocupați de furturi?”

Europa Liberă: De ce v-am amintit că premierul urmează să participe la lucrările reuniunii șefilor de guvern GUAM? Pentru că Dvs. ați criticat-o pe șefa legislativului, Zinaida Greceanîi, că nu a mers la o asemenea reuniune în formatul președinților de legislative.

Oazu Nantoi: „Problema este următoarea: dacă doamna Greceanîi pur și simplu ar fi fost invitată la o întrunire a șefilor de parlamente a GUAM-ului, ar fi fost o altă poveste. Însă de la Kiev mie mi s-a trimis invitație unde pan Dmitro Razumkov o invită pe dna Greceanîi să discute nu numai problemele de pe ordinea de zi a GUAM-ului, dar și întreg spectrul de probleme care există în relațiile dintre R. Moldova și Ucraina. Iar cum a procedat doamna Greceanîi este o ofensă la adresa Ucrainei...”

Europa Liberă: Igor Dodon ar putea să ajungă la Kiev într-o vizită?

Oazu Nantoi: „Nu!”

Europa Liberă: Așa de categoric sunteți?

Oazu Nantoi: „El este o persona non grata la Kiev și la București.”

Europa Liberă: La București, nu.

Oazu Nantoi: „Dar când l-ați văzut acolo ultima dată?”

Europa Liberă: Cel puțin am reținut că el l-a invitat pe Klaus Iohannis, atunci când îi disponibil dumnealui să întreprindă o vizită la Chișinău.

Oazu Nantoi: „Dar asta seamănă cu o vorbă din copilăria mea din satul natal: „Măi Ioane, îți plac fetele?” – „Îmi plac.” – „Dar tu lor?” – „Și ele mie”. Da, este încă un moment: în campania electorală, Igor Dodon, dând din degețel, striga că „piciorul jandarmului român nu va călca pe pământul moldovenesc”, dar la recepția oferită de Ambasada României deja spunea despre frații români. Unii din sală chiar s-au grăbit să aplaude de parcă nu același Igor Dodon l-a invitat în luna august pe Serghei Șoigu, „eliberatorul” nostru. Motivul este simplu: banii. Are nevoie de bani. Și e fățarnic, și e mincinos.”

Europa Liberă: Dacă ar fi să răspundeți într-o frază, încotro se îndreaptă Moldova?

Oazu Nantoi: „Moldova are ceea ce merită. Și dacă noi ne vom trezi, ne vom consolida, eu rămân optimist. O doamnă din străinătate, când i-am povestit despre schimbările dramatice a situației din 8 iunie, ea a spus așa: „Aha, pacientului din greșeală i s-a dat altă pastilă și pacientul a ieșit din comă”. Deci, eu vreau ca pacientul statalității, societatea noastră să se însănătoșească prin revenirea la normalitate. Noi am pierdut în genere simțul normalității.”

Europa Liberă: Găsiți pastila, dl Nantoi!

Oazu Nantoi: „Pastila este demnitatea cetățeanului.”