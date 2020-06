Occidentul cântărește din nou, cu îngrijorare, cuvintele președintelui Putin

În documentarul “Rusia. Kremlin. Putin”, președintele Vladimir Putin a sustinut ca anumite republici fost sovietice ar fi luat “teritorii istorice ale Rusiei”. Desi a doua zi, purtatorul de cuvint Dmitry Peskov a spus ca Rusia nu are revendicari teritoriale, remarca lui Putin a stirnit ingrijorare, in idea ca presedintele Rusiei ar putea opta pentru o miscare agresiva, ca sa acopere situatia din tara, atit in legatura cu pandemia coronavirus cit si starea precara a economiei. Citeva gesturi din ultima vreme par sa ofere sustinere acestei temeri.

In filmul documentar Putin spune “Crimea a fost dintotdeauna a noastra. Chiar si din punct de vedere juridic”. Regiunea catre care observatorii privesc cu ingrijorare este Donbas. La 12 iunie, dupa o tele-conferinta cu ministrii de externe din Uniunea Europeana, purtatorul de cuvint al Departamentului de Stat a exprimat “hotarirea Statelor Unite si a Uniunii Europene de a apara suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei si insistenta ca Rusia sa puna capat comportamentului agresiv in Donbas”.

Intr-un interviu ulterior , un purtator de cuvint al Departamentului a exprimat angajamentul pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a tuturor republicilor fost sovietice, inclusiv Ucraina. O oficialitate europeana a spus ca Putin ar putea sa incerce sa profite de disensiunile din ultima vreme intre Statele Unite si aliatii europeni, incercind sa faca o noua mutare agresiva, fie in Ucraina, fie in alta fosta republica sovietica. “Putin poate mirosi slabiciune” - a spus oficialitatea europeana, amintind de semnalele ca alianta occidentala ar fi subrezita, presedintele Trump intentioneaza sa retrage trupe din Germania, la care se adauga si problemele lui Putin, acasa. “Toate astea pot antrena probleme” - a declarat sub beneficiul anonimatului sursa europena.

Oficialitati americane cred ca dimpotriva, intr-un an electoral in America, Putin nu va risca sa destabilizeze situatia, mai ales tinind cont de faptul ca Ucraina a fost de-acum in stiri, in contextul alegerilor americane. Alte surse arata si faptul ca in ciuda disensiunilor, integritatea Ucrainei este o zona de consens in relatiile trans-atlantice si Putin probabil ia si acest aspect in calcul.