Octavian Țîcu: „Reîntregirea cu România este platforma politică a PUN”

Politicianul consideră că rămânerea lui Igor Dodon în fruntea Republicii Moldova va duce la ancorarea sa în spațiul eurasiatic, dominat de Rusia lui Vladimir Putin. Dacă nu ajunge în turul doi este gata să o sprijine pe lidera PAS, Maia Sandu cu anumite condiții.

Europa Liberă: Deputatul Octavian Țîcu în studioul Europei Libere de la Chișinău, proaspăt candidat desemnat pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova. Consiliul Partidului Unității Naționale, în fruntea căruia vă aflați, a și luat această decizie, de ce ați acceptat să fiți candidatul PUN pentru alegerile prezidențiale?

Octavian Țîcu: „Era evident, pentru că noi avem o miză politică importantă, reîntregirea cu România este platforma politică a PUN, funcția de președinte al Republicii Moldova este un pas spre realizarea acestui deziderat politic, la fel ca și alegerile parlamentare, ca și alegerile locale. Prin urmare, este un pas important, pe care ni l-am asumat. De asta și am intrat în politică. ”

Europa Liberă: Cu ce șanse credeți că ați putea să vă înscrieți în această cursă prezidențială?

Octavian Țîcu: „Șansele se vor vedea atunci când vor fi alegerile, până atunci nu putem să estimăm, pentru că PUN nu are încă un exercițiu electoral plenar. A avut două scrutine locale și un scrutin prezidențial, prin dna Ana Guțu, dar partidul este altceva după ce am preluat conducerea, în 7 decembrie, și va fi primul nostru exercițiu. Este un exercițiu pentru toți cetățenii Republicii Moldova și pentru PUN, în primul rând, și va depinde de noi ceea ce numiți Dvs. șanse.”

Europa Liberă: Un curent unionist atât de dezbinat în Republica Moldova credeți că ar aduce suficiente voturi, ca să obțineți victorie?

Octavian Țîcu: „Nu e dezbinat, este o construcție, să zicem, intelectuală și propagandistică a felului de a gândi că unionismul este dezbinat, pentru că unionismul are două forme acuma, două curente politice, dar două formațiuni care-l reprezintă. PUN este unul dintre reprezentanții acestei viziuni, dar noi nu suntem un partid politic prin excelență unionist, în sens tradițional, pentru că planul de acțiune politică și programul nostru, inclusiv campania Ce înseamnă unirea cu România? este pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Asta explică de ce nu există asocieri și alianțe cu mișcarea politică Unirea. Aparent, pare că ne-ar consolida unionismul, pe de altă parte, însă, aceasta ne-ar complica relațiile cu electoratul extins al Republicii Moldova, care se așează pe mai multe preferințe politice care se regăsesc în doctrina PUN și în programul nostru politic. Altfel spus, noi avem în vedere un bazin electoral mult mai mare și ne-am dorit să scoatem unionismul din această paradigmă a boxerului din colț, în care suntem băgați cu un anumit procentaj predestinat. Nu este așa. Electoratul nostru este și de limbă rusă, și de stânga, și tradițional, și a partidelor care au fost până acum proeuropene.”

Europa Liberă: Am auzit o reacție din partea lui Dorin Chirtoacă, liderul PL, el zicea că parcă intenția inițială era să purtați negocieri, până ajungeți la un consens referitor la identificarea unui singur candidat pentru funcția de președinte, și el a numit această decizie a PUN dezgustătoare și grețoasă.

Octavian Țîcu: „Decizia Consiliului politic republican PUN a fost alta: să înaintăm un candidat și să mergem cu el în alegerile prezidențiale și în alegerile parlamentare, ca o platformă politică singulară, care-și asumă responsabilitate pentru toți cetățenii RM. ”

Europa Liberă: Dle Octavian Țîcu, și dacă, eventual, câștigați acest mandat, prin ce se va deosebi Republica Moldova condusă de Octavian Țîcu de Republica Moldova în frunte cu Igor Dodon?

Octavian Țîcu: „Cea mai mare schimbare va fi legată de filonul ideologic, de construcția ideologică a statului, pentru că persistă o idee, inoculată de propaganda rusă și de stataliștii moldoveniști de după 1994, în mod special, că acest stat ar aparține nu știu cui și este un stat unic și original prin formele pe care le are. Toți cei care operează în acest spațiu cu această terminologie trebuie să ia în considerare că apariția Republicii Moldova ca stat independent, pornind de la mișcare de renaștere națională și finalizând cu Declarația de Independență, este o construcție a unioniștilor, a celor care au simțit și au trăit românește și au venit în politica moldovenească din Uniunea Sovietică pe această idee a unionismului și a românismului.

Vom reveni la această idee în primul rând, după care conceptul de bază al guvernării PUN, pentru că, evident, nu vom putea avea o majoritate parlamentară, - noi suntem o republică parlamentară și lucrul acesta este evident – un președinte de țară trebuie să ia în considerare un ales, chiar dacă este ales de popor, trebuie să reiasă din prevederile constituționale pe care le are. Acest lucru trebuie făcut în colaborare cu partidele proeuropene, pentru că asta este calea cea mai scurtă de realizare a integrării Republicii Moldova în UE și în spațiul euro-atlantic, prin reintegrare cu România. Spre aceasta vor fi eforturile noastre, ale mele, în calitate de președinte și spre asta vor fi eforturile,în condițiile în care vom accede în Parlamentul ales anticipat al Republicii Moldova. Pentru că una din primele acțiuni pe care PUN le va avea în caz că va avea câștig de cauză în aceste prezidențiale, va fi convingerea partidelor din parlament că este nevoie de o nouă majoritate parlamentară, care să pregătească alegerile anticipate. În formatul actual parlamentar nu există soluții de viitor, dar ele nu au existat, nu în ultimul timp, să zicem, dar chiar în 30 de ani de independență.”

Europa Liberă: Președintelui Dodon mereu i se reproșează că el nu reușește și nici nu va reuși vreodată să ajungă președintele tuturor cetățenilor, credeți că pentru Dvs. va fi o misiune mai ușor de îndeplinit, ținând cont și de ideologiile pe care le împărtășesc formațiunile politice din RM, dar și de această scindare profundă?

Octavian Țîcu: „Dacă vom schimba accentele de pe ideologie, limbă și identitate, noi vom reuși o performanță excepțională. Pentru că proiectul de reintegrare cu România este întâi de toate, în viziunea noastră, unul economic, social și civilizațional. Eu cred că este în interesul fiecăruia de a avea măcar salarii comparabile cu cele din România, pensii, investiții, în agricultură, interconexiunea energetică, feroviară, de transport, interbancară. Prin urmare, sunt lucruri pe care noi, prin această abordare inovatoare a unionismului, dorim să le explicăm cetățenilor Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, ne vom ocupa într-o perioadă foarte rapidă de beneficiul cetățeanului Republicii Moldova, în sens direct. Aceasta va însemna, desigur, necesitatea de a-i convinge și pe partenerii europeni și americani, pentru că doar într-o colaborare cu instituțiile europene, vom putea, prin intermediul instituțiilor românești, obține integrarea Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, va trebui să schimbăm accentul de la perceperea Republicii Moldova ca o entitate independentă, care ar putea accede într-un viitor neclar și poate infinit spre o paradigmă imediată de revenire într-un spațiu căruia Republica Moldova i-a aparținut dintotdeauna.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că-i atât de ușor să-i convingeți pe simpatizanții socialiștilor ori comuniștilor, pe cei de la Comrat, pe cei de la Tighina/Bender, pe cei de la Tiraspol că acest deziderat este cel care ar salva viața cetățenilor, traiul cetățenilor?

Octavian Țîcu: „Filosofia electorală spune că nu e nevoie să ai 100% de voturi.”

Europa Liberă: Nu vorbim de sută la sută, dar...

Octavian Țîcu: „Pentru început, este nevoie să ne concentrăm asupra convingerilor electoratului de dreapta, care să ne promoveze în turul 2 al alegerilor prezidențiale, pentru că acolo lucrurile vor avea o altă aritmetică. Și, evident, atunci când vom purcede la măsuri concrete de realizare a programului de reîntregire, atunci și rezultatele vor arăta, cum arată, de exemplu, și o vizită elementară la Iași sau în oricare alt oraș românesc. Este o diferență enormă, cu atât mai mult că oamenii deja au văzut și simt diferența. Este o chestiune care, așa cum spuneam, depinde de rapiditatea cu care se va realiza ceea ce ne asumăm prin programul politic.”

Europa Liberă: Topul preferințelor e văzut în rezultatele sondajelor care se fac în RM. Numele lui Octavian Țîcu nu se regăsește nici măcar în primele cinci, cu șanse de a câștiga acest mandat.

Octavian Țîcu: „Eu prefer să fac campanie electorală, campanie de promovare a platformei politice. O facem în fiecare zi în teritoriu, am o altă senzație și un alt sentiment atunci când mă refer la aceste preferințe, știu ce înseamnă să construiești sondaje în favoarea cuiva, știu ce înseamnă să cumperi sondaje și știu ce înseamnă șanse în condițiile în care nici unul din sondaje, după cum ne-au arătat alegerile din ultimul timp, nu s-a realizat. Prin urmare, vom construi șansa noastră cu migală, sperăm că cetățenii vor avea suficient discernământ să înțeleagă că ce s-a întâmplat în cei 30 de ani nu mai are loc de alte experimente.”

Europa Liberă: Mai sunt acreditate și alte idei: că îmbulzindu-se prea mulți concurenți pe centru-dreapta, cumva, îi oferiți această șansă lui Igor Dodon, să recâștige al doilea mandatul.

Octavian Țîcu: „Eu nu cred că o unificare a dreptei cu un singur candidat în primul tur va rezolva prea mult problema, pentru că divergențele sunt mari, spre exemplu între fostele componente ale Blocului ACUM, defunctului Bloc ACUM, există disensiuni. Prin urmare, șansele se vor disputa în teren, să vedem tot completul de candidați, vom vedea care vor fi programele electorale. Pentru că în această campanie prezidențială vor conta câteva lucruri. Desigur, multe vor conta, dar va conta numele omului, credibilitatea lui și platforma politică cu care va veni. Noi credem că din acest punct de vedere există șanse foarte mari.”

Europa Liberă: Observatorii scenei politice mai spun că în RM, de treizeci de ani, se atacă persoana și nu problemele, acest lucru, într-un fel, îi face pe cetățeni să piardă încrederea, în general, în clasa politică, dacă atâtea atacuri se aud pe parcursul acestor trei decenii.

Octavian Țîcu: „Eu nu judec pe alții, eu judec spusele mele, pentru că în politică, de foarte multe ori, și este regretabil, contează mai mult aparența decât esența. Și de foarte multe ori contează nu ce spui, dar cum ești interpretat. Și asta este regretabil, pentru că actorii politici și presa, de cele mai multe ori, interpretează lucrurile așa cum nu sunt. Pentru noi, pentru mine personal, imaginea fiecărui candidat în parte, cu excepția lui Igor Dodon, este o chestiune de dispută politică, indiferent de genul, vârsta și afilierea politică. Cu Igor Dodon lucrurile sunt altfel, pentru că el chiar este un om absolut servil pentru interesele Federației Ruse, profund corupt și mincinos, față de care, cred eu, cetățenii Republicii Moldova își vor spune părerea la toamnă. Desigur, ne-am dorit foarte mult ca acest guvern să fie înlăturat, pentru că el este rampa care-l lansează și-l pregătește, dar eu cred că, chiar cu toate lucrurile care se vor face, cetățenii nu-l vor alege pe Igor Dodon. În rest, programul nostru politic și doctrina PUN nu este împotriva cuiva, ci este pentru toți. Inclusiv pentru socialiști: pentru Bolea, pentru Furculiță, pentru Filip. Pentru că este un proiect de bunăstare pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Dacă cetățenii Republicii Moldova vor dori să înțeleagă că doar pe această cale vor reuși în sfârșit să-și rezolve problemele care durează de 30 de ani, ei vor face această alegere în toamnă, pentru că noi suntem unica formațiune politică care avem extindere la București, clară, atât în Parlamentul, cât și în Guvernul României. Membrii PUN sunt, deopotrivă, și în Parlamentul Republicii Moldova , cât și al României, în Guvernul Republicii Moldova și în instituțiile de decizie din România, prin urmare, asta este miza noastră, pe care vom dori să o aducem cetățeanului nostru pentru înțelegere. ”

Europa Liberă: Dar cunosc cât de supărat este fostul lider de la Cotroceni, europarlamentarul Traian Băsescu, pe forțele unioniste de la Chișinău. El, am să-l citez cu aproximație, a spus că mereu a fost mințit, mereu i s-a spus cu totul altceva decât ceea ce trebuia să se întâmple în Republica Moldova cu acești politicieni.

Octavian Țîcu: „Problema, într-adevăr, este că dl Traian Băsescu și-a asumat cu toată energia lui caracteristică dezideratul de coalizare a polului unionist, lucru care nu i-a reușit, în cele din urmă, și care l-a făcut să pară dezamăgit și dezinteresat. Oricum, rămâne în continuare președintele de onoare al partidului, o chestiune pe care n-a dezavuat-o. Am avut o singură discuție cu dl Traian Băsescu, mă știe, deci, și fața unionismului este alta, pentru că noi nu am avut în fruntea partidelor politice intelectuali care excelează nu numai prin cunoștințele pe care le au, dar și prin integritatea morală pe care o oferă, de altfel, și condiția noastră firească. Desigur, în condițiile în care va dori să ne sprijine și să ne susțină proiectul, vom fi foarte bucuroși. Noi avem deschidere pentru toate partidele politice din România, așa cum avem dialog și cu PNL și cu USR, și cu PSD, pentru că, în cazul Republicii Moldova, în România trebuie să existe o înțelegere de tipul Snagov-2, cum a fost pe integrarea europeană și pe NATO. Toate partidele politice să-și asume dezideratul de integrare a Republicii Moldova, dincolo de discursul european, care este unul insuficient pentru cetățenii Republicii Moldova. ”

Europa Liberă: Și dacă ar reuși să vă mai aducă la o masă de discuție, dl Băsescu, s-ar schimba situația de azi decât cea de ieri, ar fi alta?

Octavian Țîcu: „Eu vreau întâi să discut, pentru a vedea lucrurile care se vor spune, dar sunt sigur că argumentele pe care i le voi prezenta dlui președinte vor fi suficient de convingătoare, să înțeleagă că nu unirea liderilor unioniști ar rezolva problema. Noi suntem partidul care am coalizat polul unionist suficient până la ora actuală. N-am făcut declarații bombastice, crearea mișcărilor și așa mai departe. Doamna Guțu s-a unit cu dl Șalaru, creând PUN, deci PUN s-a unit cu dreapta. Am venit eu, care am adus contribuția mea de consolidare, a venit Vlad Țurcanu, și la PUN vin oameni din diferite formațiuni. Spre exemplu, a venit dl Vasile Tătaru, care a fost candidatul blocului ACUM pe Fălești, vin formațiunile PAS de la Florești și de la Ungheni. Adică unioniștii s-au coagulat în jurul PUN, văzând în el această alternativă. Și atunci când vom ajunge, eventual, să discutăm coalizarea forțelor, nu voi avea nimic împotrivă dacă Mișcarea Unirea va susține candidatura noastră la viitoarele alegeri prezidențiale. ”

Europa Liberă: Da, apropo, ați regretat declarația pe care ați făcut-o la N4, spunând că cetățenii Republicii Moldova nu sunt pregătiți să susțină o femeie la funcția de președinte?

Octavian Țîcu: „Da de ce s-o regret? Au spus foarte mulți că un boxer nu poate câștiga alegeri, că un istoric nu poate câștiga alegeri. Astea nu-s chestii de discriminare. Sunt judecăți pe care le-am nuanțat în baza unor convingeri pe care le-am citit. Și am văzut sondaje de opinie, și a BOP-ului, și a IMAS-ului, referitor la asta, și e o chestiune care reiese și din discuțiile cu cetățenii. Să vină și să ne convingă că este o altă opinie, atunci lucrurile se vor schimba, dar de la această declarație și până la bula de propagandă care s-a creat, denigratoare, în jurul acestei declarații, este o distanță enormă. Este, cum spuneam, o mare deosebire între declarații și interpretarea care a fost ulterior.”

Europa Liberă: Dar dacă, eventual, credem rezultatele sondajelor care arată că Igor Dodon și Maia Sandu s-ar duela în turul doi, ați sprijini în turul doi pe cine?

Octavian Țîcu: „Noi vom sprijini un candidat în care doctrina noastră politică se va regăsi. Pentru că aici trebuie să mai dezavuez un mit, construit de Blocul ACUM, dar mai mult de propaganda lui Igor Dodon, că ieșirea mea din Blocul ACUM a dus la pierderea Chișinăului și ce-a urmat. Nu asta a cauzat pierderea la Chișinău, ci tocmai Blocul ACUM, care a făcut, prin complicitate cu socialiștii, și Dvs. știți mai bine ca mine, că noi aici, în studioul acesta, în august, anul trecut, am fost cel care am bătut clopotul, legat de această aprofundare a relațiilor cu socialiștii, care a fost catastrofală. Dacă Maia Sandu nu va repeta greșeala lui Andrei Năstase și imediat după primul tur de alegeri, în care, eventual, va fi câștigătoare, va ieși luni și va spune – Avem nevoie de votul unioniștilor, ne asumăm procesul de integrare al Republicii Moldova și dorim ca România să fie partenerul principal care va gestiona procesul de reintegrare – eu voi merge a doua zi cu Maia Sandu în campanie și voi vorbi oamenilor de necesitatea ca ea să fie aleasă. Deci, va fi o negociere. Andrei Năstase a făcut declarația asta la 10 zile și noi l-am susținut. Joi a declarat într-o formă voalată, noi vineri l-am susținut. N-a fost suficient, pentru că a crezut că poate câștiga fără unioniști. Fără unioniști nu va mai câștiga nimeni în Republica Moldova, pentru că principalul nostru succes e că am ridicat ideea de integrare cu România, am ridicat ștacheta, am construit un partid politic și avem o alternativă viabilă politică pentru guvernarea Republicii Moldova și pentru realizarea reîntregirii.”

Europa Liberă: Acum, domnule deputat, haideți să vedem ce se întâmplă în pereții legislativului și în general ce s-a întâmplat în cadrul sesiunii de primăvară-vară, care tocmai s-a încheiat. S-a vorbit mult și despre traseismul politic, s-a criticat mult guvernarea, s-a încercat cu moțiunea de cenzură, moțiune simplă, moțiune de cenzură împotriva Guvernului Chicu. Nu s-a reușit. Dvs. cum definiți ceea ce se întâmplă, starea de spirit din acest legislativ?

Octavian Țîcu: „Este ultima speranță a schimbării care ar mai fi putut fi, așa am numit eu votul din 24 februarie 2019, mi-am dorit foarte mult ca această speranță investită în Blocul ACUM să aibă o forță și o vigoare, în care am investit foarte mult timp...”

Europa Liberă: Dar v-ați detașat total de Blocul ACUM?

Octavian Țîcu: „Nu, nu m-am detașat total. În sens parlamentar, sigur că avem agende în care uneori votez împreună cu ei, susțin inițiativele pe care le au, inclusiv moțiunea de cenzură, dar noi suntem un partid politic diferit, care nu se regăsește în lucrurile pe care le promovează PAS și PPDA. Prin urmare, din acest punct de vedere, este regretabil că nu s-a reușit menținerea acestei integrități. S-a mers pe ideea aprofundării relației cu Partidul Socialiștilor și guvernarea socialistă. Și acum, la ora actuală, este greu de inoculat PD-ului, spre exemplu, ideea că ar trebui să părăsească partidul socialiștilor și guvernarea. Pentru că pofta Blocului ACUM pentru guvernare, adică a PPDA și PAS, este, dacă vreți, reversul în oglindă a actualei pofte de guvernare, între PD și socialiști.”

Europa Liberă: Adică puneți semnul egalității?

Octavian Țîcu: „PD, la fel, îi reproșează Blocului ACUM: da voi la fel ați semnat acord și ați guvernat, de ce noi nu am putea să guvernăm? Desigur că, dacă pornim de la o anumită moralitate, Blocul ACUM a avut mai multă legitimitate în a guverna cu socialiștii decât are PD, pentru că era nevoie de înlăturat pe Plahotniuc, pe Șor, instituțiile controlate de Plahotniuc. Acum PD nu mai are nicio justificare, din acest punct de vedere, decât ceea ce spune de obicei, că dorește să-l controleze pe Igor Dodon. Ei, bine, nu Igor Dodon este controlat prin guvernare, ci invers, pentru că, din cât se vede, PD pierde tot mai multă libertate în a decide asupra guvernării, din cauza presiunilor pe care le exercită partidul socialiștilor.”

Europa Liberă: Dar cât de firească vi se pare această coaliție, această majoritate parlamentară?

Octavian Țîcu: „Majoritatea parlamentară actuală este, din câteva raționamente. Și unul care este greu observat, dar eu l-am spus de mai multe ori și am să-l repet și astăzi. Primele, care sunt evidente, e că PD, în condițiile în care ar ieși din guvernare, este ca și pierdut, politic, și necesitatea de a-și menține cumva oamenii în garnitura de guvernare este și un îndemn de a menține integritatea partidului. Mai mulți oameni își rezolvă problemele personale prin această guvernare, mai mulți oameni se salvează de la dosare prin această guvernare. Unii dintre ei, cum este dl Diacov, își fac datoria față de Kremlin, cum și-au făcut-o și până atunci. De fapt el este omul principal de legătură. Dar există un aspect pe care puțină lume îl observă, eu, spre exemplu, personal, nu înțeleg menținerea în acest partid a câtorva oameni care au făcut plenar parte din garda de corp, din anturajul imediat al lui Plahotniuc. Unii dintre ei au plecat la Pro Moldova, alții sunt în cadrul PD și țin cu toată tăria să mențină această guvernare. Prin urmare, evident că Plahotniuc a pus ouăle și acolo... ”

Europa Liberă: Adică în mai multe coșuri, da?

Octavian Țîcu: „Nu știu cum va fi dezlegarea acestei enigme. Eu vă dau două nume...”

Europa Liberă: Dar cum ar putea fi dezlegată această enigmă?

Octavian Țîcu: „Nu știm încă, pentru că jocul este mult mai subtil. ”

Europa Liberă: Dar cum presupuneți că ar...

Octavian Țîcu: „Eu presupun că va veni un moment când acei oameni vor face diferența în favoarea altei majorități parlamentare.”

Europa Liberă: Cei care acum sunt în PD-ul lui Pavel Filip, da?

Octavian Țîcu: „Eu vă dau trei nume: cel mai umil și mai umilit prim-ministru după Tarlev - au fost doi prim-miniștri umili și umiliți, Tarlev și Filip - pe care Plahotniuc l-a controlat în totalitate și pe care-l poate oricând distruge prin materiale compromițătoare; Alexandru Jizdan - care a controlat contrabanda și toate lucrurile pe care Plahotniuc le-a făcut încă din guvernarea lui Voronin, el a fost bodyguardul, scutul regimului, acel ministru care ne-a ridicat și din piață; și Andronache - care a curat una dintre cele mai prospere afaceri și care în continuare rămâne.”

Europa Liberă: Metalferos?

Octavian Țîcu: „Exact. Care este poziția acestor oameni în condițiile în care noi știm foarte bine care a fost relația lor cu Plahotniuc și ce poate face Plahotniuc în cazul în care se decide să se distrugă această majoritate? Lucrurile sunt complicate și de faptul că Șor este într-o relație ambiguă cu Dodon.”

Europa Liberă: Cu Dodon sau cu Plahotniuc?

Octavian Țîcu: „Cu Dodon. Și cu Plahotniuc. Pentru că ultima scenă din Parlament, care a fost căderea cortinei, așa, a arătat, evident, faptul că între Dodon și Șor a fost o înțelegere.”

Europa Liberă: ...lipsa celor doi deputați.

Octavian Țîcu: „Doi deputați au fost sustrași intenționat sub pretext de îmbolnăvire de Covid, pentru a nu asigura majoritatea. Iar comportamentul Marinei Tauber, absolut deșănțat și lipsit de coerență, arată că acest spectacol a îmbrăcat și forma unei isterii.”

Europa Liberă: Marina Tauber a declarat aici, în studiou, că Ilan Șor ar putea cât de curând posibil să apară în RM, și ar putea să fie o „surpriză” mare pentru Igor Dodon.

Octavian Țîcu: „Ar putea să fie o surpriză mare și pentru justiția Republicii Moldova, dar eu gândesc în termenii pragmatici ai lucrurilor care se întâmplă. Justiția, la ora actuală, este controlată de Igor Dodon. Oamenii, pe anumite domenii, sunt în totalitate sub controlul lui Igor Dodon. Iar atât Marina Tauber, cât și Reghina Apostolova, cât și Șor sunt oameni care figurează într-un dosar care poate avea dezlegare imediată. În cazul lui Șor, pentru că este la a doua instanță, decisivă, iar în cazul Marinei Tauber și a Reghinei Apostolova poate oricând lua forma unui dosar. De aceea, spuneam, credibilitatea lor este zero. De asta înțeleg și ezitarea componentelor Blocului ACUM, PPDA și PAS, mai ales a PAS-ului, de-a avea vreo asociere cu gruparea Șor.”

Europa Liberă: Da ce s-ar întâmpla dacă ar exista suficiente motive de crezut că Igor Dodon se împacă cu Ilan Șor?

Octavian Țîcu: „Ce s-ar întâmpla? Se compromite încercarea de schimbare a majorității în parlament, pentru că ideea de bază a acestei majorități era că gruparea Șor îl urăște de moarte pe Igor Dodon și va vota orice ca să scape de el. Ei bine, se vede că nu-i chiar așa și gruparea Șor poate juca oricând la alt capăt. Deci, soluția de compromis, soluția majoră este să se facă o alianță între patru formațiuni, PD, Pro Moldova, PPDA, PAS, și să vedem în ce măsură acest lucru poate fi realizat până la alegerile prezidențiale. ”

Europa Liberă: Dar dacă se vorbește totuși că Ilan Șor e mai mult dependent de plahotniuc și nu de Dodon, atunci lucrurile se schimbă, ecuația e alta?

Octavian Țîcu: „Eu nu știu în ce măsură e dependent Șor de Plahotniuc. Unu-i în America, altu-i în Israel. Eu cred că ei au acțiuni comune și este evident pe anumite segmente, apropierea între Pro Moldova și Șor, lucrurile astea noi putem doar să le intuim, după felul cum se desfășoară acțiunile. Acesta este unicul indiciu, în condițiile în care te afli în interior. Eu, spre exemplu, observ foarte atent lucrurile au loc în parlament, cine cu cine discută, cine cu cine se întâlnește, cine crează și generează punți, cum ajung anumite materiale la anumiți oameni și îmi dau seama că din acest punct de vedere, lucrurile sunt lipsite de orice sens.”

Europa Liberă: Dar știți că în anumite momente și Octavian Țîcu ar face jocul lui Vladimir Plahotniuc?

Octavian Țîcu: „Asta-i chiar cea mai interesantă glumă. Bun, eu nu pot să comentez asta, căci pentru mine lupta împotriva lui Plahotniuc a fost chintesența angajării mele în politică. Așa cum am luptat împotriva lui Filat, atunci când l-am susținut pe Leancă, așa cum m-am alipit Blocului ACUM, am fost inițiatorul Blocului ACUM și al mișcării de rezistență. Și dacă nu am ezitat atunci în a lupta împotriva lui Plahotniuc, nu văd de ce m-aș alătura acum lui Plahotniuc. Ce pot spune cu siguranță este că alăturarea mea la moțiunea de cenzură PPDA-ului a fost determinată de necesitatea înlăturării unui guvern care pregătește terenul pentru alegeri prezidențiale lui Igor Dodon. Dacă acest lucru convine Pro Moldovei și celui pe care-l considerați Plahotniuc, atunci există o anumită convergență de interese. Eu am propus, dacă vă aduceți aminte, chiar în ziua de 3 noiembrie, ca PPDA, PAS și PD să semneze acel acord, să semneze declarația privind crearea comisiei anti- Dodon și atunci lucrurile ar fi avut o cu totul altă evoluție. Dar, dincolo de asta, așa cum știți foarte bine, Plahotniuc ne-a deportat toată familia, neamul Plahotniuc mi-a deportat toată familia în Siberia și toți banii din lume nu-mi pot mie întoarce această tragedie, pe care eu am luat-o personal. Și el știe foarte bine acest lucru. Sigur că nu este el responsabil, dar este o vendetă care vine prin sânge și care eu nu pot să n-o revendic aici, pentru că condiția mea de istoric, în primul rând, a fost legată de recuperarea memoriei deportărilor și a tragediei basarabene în Siberia.”

Europa Liberă: Apropo, cum comentați decizia Interpol de a nu-l mai căuta pe Vladimir Plahotniuc?

Octavian Țîcu: „Nu știu care sunt detaliile, ce a cerut RM, care au fost formulările. Evident este faptul că Plahotniuc are la nivel internațional o anumită acoperire și acest lucru a fost evident și în perioada în care a fost la conducerea Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar cum explicați această acoperire? Că ar avea suficientă informație împotriva Rusiei?

Octavian Țîcu: „Evident, această acoperire, ca și în cazul guvernării pe care a exercitat-o, a fost determinată de atitudinea antirusă pe care a avut-o guvernarea în perioada lui, anumite legi și anumite lucruri care s-au făcut la sugestia partenerilor occidentali împotriva Federației Ruse. Și asta a fost, să zicem, biletul lui Plahotniuc pentru asigurarea acestei... cine sunt acești oameni, cine îi reprezintă, este o chestiune care ne transferă într-un alt domeniu de discuții, dar, cu siguranță, Vladimir Plahotniuc este un om pe care, în condițiile actuale, mizează oamenii pentru a-l deturna pe Igor Dodon.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon a și spus, cu text deschis, că acest lucru ar însemna că Occidentul, mai ales SUA, îi încurcă domniei sale să mai obțină un mandat de președinte.

Octavian Țîcu: „Lui Igor Dodon nu-i încurcă SUA și UE, ci propria lui aservire față de Federația Rusă, unicul stat, la ora actuală, care vine în contrasens cu interesele naționale ale Republicii Moldova. Federația Rusă menține armatele sale pe teritoriul Republicii Moldova, are un regim separatist în stânga Nistrului și este cea care aservește zilnic RM din punct de vedere economic. Iar Igor Dodon este un reprezentant și, apropo, unul dintre cei mai umili și mai servili, pentru că au mai fost președinți care ascultau ce spuneau de la Moscova, dar într-un asemenea hal - e o premieră absolută pentru noi. Dincolo de asta, prin afacerea Bahamas, prin culioace, prin toate acțiunile pe care le-a întreprins, a demonstrat că este timpul să-și vadă locul în instituțiile de justiție, care trebuie să se ocupe de cazul lui.

Europa Liberă: Dar operațiunea asta, așa-numită culiocul, totuși pe cine l-ați văzut că a ieșit învingător: pe Igor Dodon, care zice că a scăpat RM de Plahotniuc, sau pe Plahotniuc, care încă ar mai putea să schimbe când își dorește el situația din RM?

Octavian Țîcu: „Eu văd un singur perdant, cetățeanul Republicii Moldova și Republica Moldova, asta este marele perdant. Ne-a demonstrat că nu există în acest caz altă alternativă, decât un transfer de instituții, care într-adevăr pot controla justiția, serviciile secrete, sistemul de securitate, pentru ca noi să putem, într-adevăr, să accedem acolo vom fi. Pentru că în cazul acestui culioc, Plahotniuc n-avea ce să mai piardă. El oricum este o figură compromisă și a fost odioasă și până atunci, n-a exercitat prea multe funcții publice și politice, dar aici este vorba de președintele unui stat.”

Europa Liberă: Ok, dar Plahotniuc ce a vrut să arate? Că-i dă bani lui Dodon pentru a-i finanța partidul? Că Igor Dodon e trădătorul care vrea, prin federalizare, să distrugă RM? Ce ați înțeles Dvs.?

Octavian Țîcu: „Pînă la urmă, am înțeles ce au înțeles toți cetățenii, că Președintele Republicii Moldova este un tip corupt, care a luat bani din toate părțile, și de la Șor, și de la Plahotniuc, și de la Rusia, care, în cele din urmă, au fost folosiți în interes personal și în interese de partid, pentru a reprezenta interesele Federației Ruse în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Igor Dodon acum lasă să se înțeleagă că a făcut un pas înapoi și că nu mai insistă pe ideea federalizării, a zis că în general, trebuie de scos din mintea cetățeanului ideea că soluționarea problemei poate fi prin federalizarea statului. E o pregătire doar pentru alegerile prezidențiale, s-a dezis pentru totdeauna de această federalizare sau actorii internaționali nu mai acceptă asta sau se ține cont, inclusiv, și de opțiunea cetățenilor, care, ați văzut, au tratat cu multe critici această idee?

Octavian Țîcu: „Eu vreau să vă spun că totul va depinde de victoria din această toamnă, de la aceste alegeri și de viitorul parlament al Republicii Moldova. Pentru că în condițiile în care socialiștii vor obține majoritate și obținând un nou mandat de președinte și vor avea o majoritate dominantă într-un parlament reales sau într-un parlament reconfigurat, atunci lucrurile vor fi cât se poate de grave și de complicate, pentru că noi asistăm zi de zi la cedări esențiale față de interesele pe care le are Federația Rusă aici, vedem dialogul permanent pe care Dodon îl are cu Ambasada Federației Ruse, cu liderul de la Tiraspol, diferitele asocieri și afilieri pe care le are cu Federația Rusă, discuțiile care au fost în legătură cu Acordul de împrumut și așa mai departe. Totul, vă spuneam, depinde de cum vom vota la alegerile din toamnă, și cum se va proceda la crearea noii majorități în parlament.”

Europa Liberă: Dar credeți că într-adevăr s-au dezis socialiștii și Igor Dodon de federalizare?

Octavian Țîcu: „Federalizarea este un proiect al Federației Ruse, la care Rusia nu va renunța niciodată. Sigur că există o cale mai simplă pentru ei, ca la Chișinău și la Tiraspol să se instaleze o guvernare prorusă, ceea ce este mai complicat, și asta explică de ce Federația Rusă a investit atât de mulți bani în proiectul socialist și continuă să-l vadă ca unică alternativă, chiar și cu prețul înlăturării lui Renato Usatâi. Eu am avut senzația că Rusia, de fapt, va pune ouăle în mai multe coșuri, va susține și proiectul socialist, și pe Renato Usatâi, și pe Mark Tkaciuk. Până la urmă, vedem că se merge pe calul bătrân, pentru că la ora actuală este greu de-a mai schimba ceva. Se mizează foarte mult pe fărâmițarea dreptei, care este o realitate incontestabilă, și se mizează foarte mult pe pandemie și pe dificultățile care au apărut atât la partenerii occidentali, cât și în cadrul Republicii Moldova. Pentru că sub masca luptei cu pandemia se fac foarte multe lucruri despre care noi nu știm, și datorită felului cum a fost obstrucționată opoziția și parlamentul și multe alte chestiuni care au fost publice până acum.”

Europa Liberă: Mâine, Igor Dodon a anunțat că se întâlnește cu vladimir Krasnoselski, liderul de la Tiraspol. Ce așteptări aveți de la aceasta?

Octavian Țîcu: „N-am nicio așteptare, că oamenii ăștia nu pot rezolva nimic, decît în interesul Kremlinului și în interesul lor personal. Iar marea mea teamă este că în spatele pandemiei se discută problemele acestea de cedări sistemice, în raport cu Transnistria, pe care le vedem, inclusiv la cedările în localitățile care se află sub jurisdicția efectivă a chișinăului, instalarea posturilor și așa mai departe. Doi, este vorba de pregătirile alegerilor prezidențiale, pe care cred eu că Igor Dodon își negociază procentajul oamenilor din Transnistria care vor participa la aceste alegeri, pentru că desantul transnistrean va juca un rol important, pe care, așa cum spuneam, este nevoie de a-l contracara cumva, din punct de vedere al corectitudinii alegerilor libere și transparente.”

Europa Liberă: Dar ce poate face opoziția, Dvs. personal ce puteți face ca, pe de o parte, accesul cetățenilor din Transnistria, doritori să participe la alegeri, să nu fie îngrădit, iar pe de altă parte, să nu se considere că prezența alegătorilor din stânga Nistrului la alegerile prezidențiale ar însemna fraudarea scrutinului?

Octavian Țîcu: „Soluția este foarte simplă: atunci când se constată caracterul organizat și masiv al deplasării, inclusiv al celor care plătesc, atunci acești oameni trebuie obstrucționați de la procesul de vot, căci se încalcă Codul Electoral. Oamenii pot veni în mod liber, cu buletin, să voteze, dar nu aduși ca vitele, în autocare.”

Europa Liberă: Întrebarea e că nu toți concurenții au acces la cetățeni, să le explice platformele pe care le au.

Octavian Țîcu: „Și din acest punct de vedere este o mare problemă, pentru că accesul este restricționat, iar accesul în condițiile alegerilor parlamentare din 24 februarie, am văzut foarte bine, îl au cei care au relații bune cu Transnistria, inclusiv de sorginte economică, adică există o predispoziție pentru cei care pot plăti electoratul, angajare anumitor... și s-a văzut că este un proces foarte bine pus la punct de identificare a oamenilor care trebuie să voteze, listele acestor oameni, îmbarcarea lor în autocare, aducerea la secția de votare etc.”

Europa Liberă: Dacă deveniți candidat cu acte în regulă pentru scrutinul prezidențial, v-ați dori și ați ajunge să discutați și cu cetățeni din stânga Nistrului?

Octavian Țîcu: „Evident că avem și am un contact permanent cu cetățenii din stânga Nistrului. În primul rând, cunosc toți directorii de școală și corpul profesoral al școlilor și liceelor cu predare în limba română din regiunea respectivă și desigur că ar fi bine să avem o campanie electorală și pentru cetățenii acestei regiuni, pentru a ne face cunoscută platforma politică. Dar, cu regret, acest lucru este extrem de dificil și noi știm foarte bine din ce raționament, iar campania PUN și a oricărui partid proeuropean, ostil, să zicem, regimului de la Moscova, ar fi cu siguranță una obstrucționată în totalitate.”

Europa Liberă: Deci, problema transnistreană încă mai poate provoca multe necazuri...

Octavian Țîcu: „Va fi o problemă pentru aceste alegeri și problema transnistreană va fi o problemă atâta timp cât sistemul de securitate al Republicii Moldova nu va fi unul controlat de sistemul de alianță nord-atlantic. Că vor fi armatele și serviciile românești, poloneze, germane sau de alt gen, care-și vor asuma față de Republica Moldova acest deziderat, nu știm. Statutul de neutralitate este o blegie politică impusă de Federația Rusă, care este primul stat care nu ne respectă neutralitatea.”

Europa Liberă: Factorul rusesc se poate implica în alegerile din Republica Moldova?

Octavian Țîcu: „El se implică deja, evident că se implică, se caută modalități de a influența procesul electoral. Acest credit rusesc era, evident, o sugestie electorală, care trebuia să fie semnat în chiar ajunul campaniei electorale, în luna octombrie, și multe alte acțiuni pe care se mizează, discuțiile referitoare la deschiderea secțiilor de votare în Federația Rusă, factorul transnistrean, sursele de finanțare, propaganda pe care o fac posturile de televiziune aservite lui Igor Dodon, prin intermediul acestor posturi de factură rusească, toate funcționează la unison. Vom vedea și implicarea bisericii, care va avea ordin să-l susțină pe Igor Dodon. De aceea spuneam că este absolut necesar ca partidele proeuropene din interiorul parlamentului să găsească un consens, pentru a putea avea un control asupra acestor alegeri.”

Europa Liberă: Guvernarea încearcă să argumenteze cât de importante sunt aceste 200 de milioane de euro din creditul rusesc pentru bugetul național, credeți că va fi a doua oară mai ușor să treacă prin parlament acest acord de împrumut rusesc?

Octavian Țîcu: „Să vedem condițiile care se vor negocia, dar, evident, noi, ca partid, ne-am opus în totalitate acestui credit, pentru că este nociv Republicii Moldova, condițiile și termenii acestui acord, în felul în care erau atunci, absolut în defavoarea Republicii Moldova și în favoarea lui Igor Dodon, personal. Formulările care erau acolo erau absolut inacceptabile. Să vedem a doua variantă și atunci vom vedea atunci care va fi decizia pe care o vom lua.”

Europa Liberă: Dvs. v-ați pus semnătura pentru moțiunea de cenzură, care a eșuat în parlament, dar opoziția spune că va încerca și chiar s-ar putea să mai vină cu o moțiune de cenzură, pentru că legea spune că într-o sesiune e posibil să înaintezi o moțiune de cenzură guvernului. De ce trebuie demis Guvernul Chicu?

Octavian Țîcu: „Pentru un singur raționament. De fapt, eu am enunțat patru raționamente pentru care e nevoie ca acest guvern să fie destituit și instituit un guvern tehnocrat sau un guvern instituit de Blocul ACUM, asta e condiția pentru care eu voi semna această moțiune de cenzură. Deci, spuneam, pentru că acest guvern nu s-a isprăvit în condițiile de pandemie și mai ales cu condițiile economice, și mai ales cu faptul că suntem izolați internațional. Susținerea UE, prezentată cu multă bravadă de guvernul socialistă și democrată, de fapt, este un gest umanitar al UE, ca noi să nu ne prăbușim definitiv. Acești bani nu au fost dați guvernării PD-PSRM, ci cetățenilor Republicii Moldova, ca noi să nu ne înecăm în Covid și în consecințele lui. Dar, cel mai important, acest guvern trebuie să înlăture mecanismele prin care Igor Dodon și partidul socialiștilor vor controla procesul electoral. Atât pomenile electorale, uitați-vă, ultimele asumări de guvern, promisiunile care se fac, creșterea spectaculoasă de salarii, grija care i-a pălit, marii-marii doritori de a salva situația și grija pe care o poartă pentru cetățeni, - de fapt, toate au o miză electorală, pentru că în condițiile actuale, republica moldova nu-și poate permite asemenea salturi în asistența socială, salarii. Este, evident, o șmecherie electorală, care-i va costa foarte mult pe cetățeni, în cazul în care vor doi să-l aleagă pe Igor Dodon din nou.”

Europa Liberă: Dar lumea așteaptă și majorări de pensii, și majorări de salarii, și majorări de ajutor pentru întreprinzători, pentru agricultori, vedeți că au început aceste proteste, nemulțumiri din partea agricultorilor.

Octavian Țîcu: „Evident.”

Europa Liberă: Guvernul e obligat să caute resurse.

Octavian Țîcu: „Noi suntem într-o izolare internațională din cauza regimului politic pe care îl avem. Nu poate fi o altă soluție. De asta spuneam că integrarea cu România este rapidă și cea mai puțin dureroasă pentru cetățenii Republicii Moldova. Actualul guvern, dacă va fi demis, va trebui, într-o perioadă foarte scurtă, să acceseze fondurile UE. Am înțeles că ar exista până la 500 de milioane, bani europeni, inclusiv 180 de milioane din partea României, care se vor da în cazul în care se va schimba actuala guvernare.”

Europa Liberă: Credeți că a doua moțiune de cenzură ar avea șanse mai mari să treacă?

Octavian Țîcu: „Eu cu șansele mă întorc la întrebarea precedentă. ”

Europa Liberă: Dar, într-un fel, vă face să ezitați că puneți semnătura alături de deputații din partidul Șor, ori de deputații din Pro Moldova?

Octavian Țîcu: „N-am nicio ezitare, pentru că eu mi-am pus semnătura alături de deputații fracțiunii Demnitate și Adevăr, eu acolo mi-am pus semnătura pe moțiunea de cenzură.”

Europa Liberă: Dar votul va fi împreună cu ceilalți.

Octavian Țîcu: „Suntem colegi, am mers împreună în campania electorală. Din moment ce ambele componente ale Blocului ACUM își vor asuma, împreună, această moțiune de cenzură, o voi susține.”

Europa Liberă: Ce părere ați avut despre discursul înflăcărat al domnului Filip? El s-a arătat acolo ca un mare român, ca un mare adept al României.

Octavian Țîcu: „Aceasta este marea problemă a politicienilor din Republica Moldova și o văd, apropo, și la mulți alegători de-ai noștri, că nu contează partidul politic de la care suntem, suntem români, unioniști. Îi văd și la socialiști, și la PAS, și la PPDA, Andrei Năstase, se bat cu pumnul în piept că sunt români. Român și unionist este cel care în vederea Republicii Moldova cu România. Asta este conceptual, politic, cultural, identitar, lingvistic, civilizațional, dacă vreți.”

Europa Liberă: Câți români sunt în parlament și câți unioniști?

Octavian Țîcu: „Sunt foarte mulți unioniști declarativi, mai puțini sunt de facto. Dar lui Pavel Filip nimeni nu-i poate lua caracterul românesc și, cum spunea el, dezbinarea familiilor și așa mai departe. Din cât știu, în perioada mandatului lui s-au făcut multe lucruri de apropiere economică între Republica Moldova și România. Dar astea sunt lucruri diferite. În condițiile când ești compromis și îl susții pe Igor Dodon, care nu a fost niciodată la București și este un românofob și un filorus convins, aceste declarații sunt sterile și lipsite de sens. Iar folosirea unionismului în așa hai este ridicolă. Toți, la un moment dat, încep să cocheteze cu ideea unionismului, cu ideea că sunt români și apropiați României, dar în momentul cînd au, efectiv, actul de guvernare în mână, nu există nicio deschidere plenară față de România. Asta este marea problemă a statului român în raport cu Republica Moldova, că de foarte multe ori se investește în ceea ce spun liderii, fără să înțeleagă că există o singură soluție: creșterea unui partid unionist important, care să ajungă în funcțiile centrale de putere, prin intermediul căruia putem să facem reîntregirea în mod decisiv.”