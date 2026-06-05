Cei trei principali suspecți în cazul jafului de la Muzeul Drents au fost condamnați cu toții la trei ani și 11 luni de închisoare pentru rolul jucat în furtul comorilor de aur românești, deși doi dintre ei încheiaseră o înțelegere cu procuratura.

Douglas W și Jan B au fost de acord să returneze coiful de aur de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări de aur la începutul lunii aprilie, în schimbul unei reduceri a pedepselor, dar au primit aceeași pedeapsă cu închisoarea ca și Bernhard Z, care a refuzat să facă vreun târg, scrie site-ul de știri Dutchnews.nl.

Procuratura a susținut în timpul procesului că Z ar trebui condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare, iar ceilalți doi inculpați la trei ani și opt luni.

Tribunalul din Assen a declarat că nu a fost posibil să se stabilească rolul fiecăruia în recuperarea aurului furat și, prin urmare, le-a aplicat tuturor celor trei aceeași pedeapsă. B și W au primit pedepse mai lungi decât cele solicitate de Parchet, deoarece o brățară încă lipsește.

Banda a pătruns prin efracție în muzeu pe 25 ianuarie anul trecut, aruncând în aer intrarea cu explozibili și fugind cu cele patru obiecte împrumutate de muzeografii olandezi din România.

În cadrul penultimei ședințe de judecată, directorul Muzeului Drents, Robert van Langh, a citit o declarație a colegilor de la Muzeul Național de Istorie din București, care au descris „șocul, furia și umilința” resimțite acolo după furt. El a făcut apel la suspecți să returneze ultima brățară.

„Abia atunci această perioadă teribilă va putea fi cu adevărat încheiată”, a spus el.

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