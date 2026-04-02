S-a găsit Coiful de la Coțofenești, al României, furat în 2025 dintr-o expoziție olandeză

„E incredibil. E cea mai bună veste pe care o puteam primi”, a declarat Brand, confirmând că Coiful de la Cotofenești a fost găsit.

Procurorii olandezi urmau să facă un anunț oficial mai târziu, joi, iar guvernul român a fost informat deja.

O bandă de hoți a folosit bombe pirotehnice pentru a pătrunde în Muzeul Drents din nordul Olandei în ianuarie 2025 și, odată ajunși înăuntru, au spart vitrinele.

Ei au fugit cu coiful datând din secolul al V-lea î.Hr. și cu trei brățări de aur.

Obiectele furate făceau parte dintr-o expoziție intitulată „Dacia – Împărăția aurului și argintului”.

Conform surselor televiziunii olandeze RTL, a fost recuperat coiful, care este ușor avariat, și două brățări, din trei.

Furtul și căutarea făptașilor au ajuns în mod regulat prima pagină a ziarelor din Olanda și au stârnit indignare în România, unde obiectele sunt considerate comori naționale.

Comorile erau asigurate pentru suma de 5,7 milioane de euro, pe care guvernul olandez, ca garant, a trimis-o deja românilor.

RTL spune că experții avertizaseră mai de multă vreme muzeul olandez că vitrina de sticlă care proteja coiful nu era suficient de rezistentă.

Trei suspecți se află în arest pentru jaf: Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37) și Bernhard Z. (35), toți din Heerhugowaard, Olanda. Procesul lor începe pe 14 aprilie.

Un al patrulea suspect nu mai este în arest și va fi judecat la o dată ulterioară. Procurorii au renunțat la acuzațiile împotriva altor trei suspecți.

