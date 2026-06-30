Un cuplu și un adolescent au fost răniți în urma exploziei care a avut loc în jurul orei 21:00, ora locală, într-un bloc de locuințe situat pe o stradă la frontiera cu Franța.

O sursă apropiată anchetei, care a dorit să rămână anonimă, a declarat pentru AFP că unul dintre răniți era oligarhul ucrainean Vadim Iermolaiev.

Prințul Albert al II-lea al principatului Monaco a descris incidentul drept o „crimă atroce” și „un șoc pentru întreaga comunitate monegasacă”.

Un consilier al ministrului francez de Interne, Laurent Nunez, a declarat că poliția lucrează „pentru a-l găsi pe autorul atacului, care a fugit”.

Un cuplu conjugal cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani a suferit răni care le pun viața în pericol, în timp ce un adolescent de 13 ani a suferit răni mai puțin grave în urma exploziei, a declarat ministrul de stat al Monaco, Christophe Mirmand, fără a dezvălui identitatea răniților.

El a precizat că adolescentul era „foarte probabil rudă” cu cei doi.

Un fotograf AFP prezent la fața locului a observat o prezență masivă a forțelor de poliție, zona fiind izolată, în timp ce un elicopter survola zona.

La fața locului au fost mobilizați aproximativ 50 de pompieri și 80 de membri ai forțelor de securitate.

Șuruburi și alice

Procurorul Stephane Thibault a declarat că un suspect a lăsat o geantă sau un pachet în holul clădirii înainte de a pleca.

Deocamdată, nimic nu pare să indice motivul, a adăugat el.

Guvernul din Monaco a declarat că „explozia puternică” a fost provocată de un „colet-bombă”.

„Un suspect a fost surprins de camerele de supraveghere fugind spre localitatea Beausoleil din Franța”, a scris acesta pe X.

Mirmand a spus că martorii au furnizat informații care au permis identificarea suspectului.

Dispozitivul exploziv conținea, aparent, șuruburi și alice, a mai spus Mirmand.

Serviciile de urgență au acordat îngrijiri medicale altor patru persoane pentru șoc și tăieturi provocate de geamurile sparte în urma exploziei, a spus el.

„Din câte știu, este pentru prima dată în istorie când un astfel de act are loc în principat”, a adăugat el.

Iermolaiev, un multimilionar stabilit în Monaco, face obiectul unor sancțiuni din partea Kievului încă din decembrie 2023. Potrivit serviciilor de securitate ucrainene, ele au fost impuse din cauza afacerilor sale cu alcool în Crimeea ocupată de Rusia.

Mirmand a declarat luni seara, la o conferință de presă, că serviciile de informații lucrează pentru a afla informații despre victimele și pentru a „stabili dacă alte persoane ar putea fi expuse unor amenințări specifice”.

El a mai spus că procurorul va susține o altă conferință de presă marți.

Scris cu informații de la AFP