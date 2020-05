OMS ar putea pierde cel mai mare contribuabil: Statele Unite

Presedintele Trump a facut publica pe tweeter o scrisoare in care acuza Organizatia Mondiala a Sanatatii de “erori repetate”, de la inceputul pandemiei cu noul coronavirus si cere ca institutia sa “dovedeasca independenta fata de China”.

In scrisoare se arata ca daca Organizatia nu se angajeaza sa aduca imbunatatiri de substanta, in urmatoarele 30 de zile, presedintele va face permanenta inghetarea temporara a contributiei americane si va reconsidera calitatea de membru a Statelor Unite. In scrisoarea adresata secretarului general al organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus sint formulate acuzatii in legatura cu actiunile forului mondial, in contextul pandemiei. In ziua in care Trump a postat pe tweeter scrisoarea, Organizatia Mondiala a Sanatatii a acceptat idea unei investigatii cu privire la cele intimplate.

China a aprobat ancheta, care insa nu va examina cum a inceput pandemia. Trump a refuzat sa participe la intilnirea virtuala in care s-a facut anuntul.

Presedintele Chinei, Xi Jinping a luat cuvintul si s-a angajat sa contribuie cu 2 miliarde de dolari, in interval de doi ani pentru contracararea COVID19, in special in tari in curs de dezvoltare. Trump anuntase inca de luna trecuta ca Statele Unite suspenda finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pentru un interval de intre 60 si 90 de zile, in legatura cu maniera deficitara in care institutia s-ar fi raportat la criza coronavirus. La sfirsitul saptaminii trecute, relatari de presa aratau ca dupa o intilnire cu aliati republicani, presedintele inclina catre mentinerea finantarii.

Acum insa pare a se fi razgindit. Democratii sustin ca Trump nu are autoritatea legala de a sista finantarea. In replica republicanii arata ca alocarea provenita de la Congres nu prevede explicit finantare pentru organizatia mondiala.