„Păsărica a căzut”: primele ore după doborârea avionului MH17

La 17 iulie 2014, avionul malaiezian MH17, care zbura de la Amsterdam spre Kuala Lumpur, cu 298 de oameni la bord, a fost doborât de o rachetă de fabricație rusească Buk, de la brigada 53-a antiaeriană a Rusiei, deasupra Ucrainei, în apropiere de localitatea Torez, în zona controlată de separatiștii sprijiniți de Rusia din Donbas, după cum a conchis o investigaţie internațională. Luna trecută, procurorii olandezi au pus sub acuzare trei ruși și un ucrainian în legătură cu rolul lor în aceasta tragedie. Rusia a negat orice implicare, în ciuda dovezilor aduse de investigația internaţională și de procurorii olandezi. Corespondentul Europei Libere Carl Schreck reia filmul evenimentelor și al informațiilor care au fost difuzate.

Informaţiile difuzate, mărturiile martorilor oculari, relatările postate pe rețele de socializare, toate dovedesc că, iniţial, separatiștii pro-ruși din Donbas au crezut și au răspândit vestea că au mai marcat o victorie împotriva forțelor militare ucrainene, de care erau și mândri.

Cea mai spectaculoasă declaraţie de mândrie pentru faptele „glorioase” ale separatiștilor vine de la Igor Girkin, cunoscut sub numele de Strelkov, un fost ofițer al Serviciului de Securitate Rus (FSB) și care la data aceea era comandatul separatiștilor. La 5.50 după amiază el scria pe rețeaua de socializare VKontakte, sub titlul „mesaj de la rezistență”, următorul text: „În zona Torez, tocmai am doborât un avion An-26 – un avion de transport militar. I-am avertizat să nu pătrundă în spațiul nostru aerian” și mai adăuga și că nici un civil nu a fost rănit când „păsărica s-a prăbușit”. Postarea cuprindea și două imagini video în care se vedea fumul și rămășițele avionului. Erau aceleași imagini care fuseseră difuzate de televiziunea LifeNews.