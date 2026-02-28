„Până în ultima clipă am crezut, am sperat că va putea să-și țină fiica în brațe”. Povestea unui medic ucrainean dispărut pe front

Medicul militar ucrainean Ivan Kukovitskii a dispărut fără urmă, în timp ce soția sa era în a opta lună de sarcină. Tânăra spera să-și vadă soțul la fiecare schimb de prizonieri, până când a aflat, în 2025, că a fost ucis pe front. Povestea sa este doar una din multe altele prezente în documentarul „Dă-mi numele înapoi!”, realizat de corespondentul Serviciului ucrainean al RFE/RL, Marian Kușnir, despre dificila și traumatizanta experiență a identificării soldaților ucraineni căzuți în război.