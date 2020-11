Pavel Filip: Partidul Democrat a făcut un pas înapoi (VIDEO)

Liderul PDM, Pavel Filip, crede că formațiunea sa poate oferi platforma necesară unui dialog constructiv între principalele forţe politice din Parlament. Fiind la guvernare, PDM a făcut un pas înapoi, e timpul compromisurilor rezonabile, pornind de la interesul major al Republicii Moldova, a declarat fostul premier, deputatul Pavel Filip, în interviul acordat Europei Libere.

Europa Liberă: S-a luat această decizie, nu știu pe cât de neașteptată a fost ea, pentru că, inițial, ați anunțat într-un comunicat de presă că PD se va retrage de la guvernare după ce vor fi anunțate rezultatele alegerilor prezidențiale, dar iată că PSRM și Igor Dodon nu au lăsat să vină data anunțării alegerilor prezidențiale și au ripostat, au spus că, „dacă voi nu ne vreți, nici noi nu vă vrem”. Cum să înțelegem ceea ce s-a întâmplat, dle Pavel Filip?

Pavel Filip: „În primul rând, ce ține de decizia luată de Partidul Democrat în ziua de sâmbătă, la ședința Biroului executiv extins, așa cum numim noi acest format, este o decizie asumată, este o decizie bine gândită, care are în spate și multă analiză, dar nu numai analiză, pentru că în toată această perioadă noi am mers în teritoriu și am avut foarte multe discuții, sincere și deschise, cu membrii partidului, în primul rând, dar și cu simpatizanții Partidului Democrat. Chiar și după cele întâmplate astăzi, noi rămânem pe această decizie care a fost asumată. Eu cred că acum PSRM-ul a acționat emotiv, faptul că noi am anunțat că ne retragem exponenții din guvern după validarea mandatului președintelui ales și am avut în vedere, am vrut să scoatem în evidență responsabilitatea pe care o purtăm noi că în această perioadă nimeni nu are de gând, nu urmărește un vid în instituțiile statului sau să părăsească fotoliile miniștrii într-o perioadă de criză. Asta a fost toată rațiunea noastră.”

Europa Liberă: Ați insistat pe ideea că aveți o poziție neutră și că, în oricare împrejurări, PD poate să ajute pentru cei care iau guvernarea, fie că sunt cu viziuni de dreapta sau de stânga. Această poziție neutră vă avantajează și în condițiile zilei de azi?

Pavel Filip: „Să pornim de la faptul că Partidul Democrat nu a înaintat un candidat care să participe în această luptă pentru fotoliul de președinte, noi nu am participat în alegerile prezidențiale. Pornind de la aceasta, Partidul Democrat a declarat încă înainte de primul tur că noi avem o poziție neutră și elementar acest lucru s-a întâmplat după consultările pe care le-am avut în interiorul partidului. Așa este Partidul Democrat cu oameni care au viziuni diferite și eu, în calitate de președinte de partid, am fost în situația să iau o decizie care unește partidul, dar nu care scindează această echipă.”

Europa Liberă: Dar pe moment știți că foarte mulți au tras concluzia că această poziție neutră a PD și a lui Pavel Filip înseamnă un sprijin tacit pentru actualul președinte în exercițiu? Așa s-a tălmăcit atunci?

Pavel Filip: „Nu am avut absolut nimic în vedere atunci când am declarat această poziție și vreau să vă spun că am obosit să repet că Partidul Democrat de astăzi este altă formațiune politică, nu mai este cel din 2016, care a spus că o susține pe Maia Sandu, dar a lucrat pentru Igor Dodon.”

Europa Liberă: Și acum vă luați revanșa, pentru ca să faceți ceea ce ați spus în 2016 și nu ați făcut?

Pavel Filip: „Nu, acum facem exact ceea ce declarăm. Deci am declarat neutralitate, astfel le-am oferit posibilitatea tuturor membrilor de partid să voteze în conformitate cu valorile pe care le împărtășesc ei. În turul doi, această declarație poate a fost puțin mai pronunțată, de principiu, noi suntem consecvenți, am menținut declarația care a fost făcută înainte de primul tur, dar în același timp am anunțat foarte clar, pentru că acum se face acest anunț când nu știi cine va învinge în această luptă pentru fotoliul de președinte că, după învestire, noi ne vom retrage de la guvern să oferim posibilitatea președintelui ales să încerce să construiască o colaborare eficientă cu guvernul, cu o majoritate parlamentară. Și din punctul nostru de vedere, lucrul acesta este unul corect.”

Europa Liberă: Dle Pavel Filip, Dvs. insistați că PD rămâne o formațiune pro-occidentală, logic ar fi ca o formațiune cu viziuni pro-occidentale să sprijine un candidat cu viziuni pro-europene, dar ziceți că, pe de altă parte, încercați să mențineți această neutralitate și să-i dați șansă celui care va ieși învingător în cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial să vadă cum își construiește mai departe majoritatea în parlament, pentru că asta contează cel mai mult?

Pavel Filip: „Noi am fost și rămânem o formațiune politică cu viziuni europene de sorginte social-democrată, așa și va rămâne Partidul Democrat. Și atunci când am venit în această coaliție cu PSRM-ul, eu am fost cel care am spus la primul briefing, după ce am semnat acest acord de coaliție, că noi rămânem să împărtășim aceleași valori, și anume de asta intrăm în această coaliție pentru a putea apăra valorile pro-occidentale și nu am deviat pentru nici un milimetru de la aceste deziderate, și acest lucru va continua și apoi. De aceea, eu nu văd nimic aici ieșit din comun. În același timp, suntem sinceri și am anunțat exact lucrul care este respectat. Marea majoritate a membrilor Partidului Democrat își au valorile lor pe care le împărtășesc cu cele care sunt pronunțate de către partid. De aceea, noi avem absolut toată încrederea și i-am oferit posibilitatea fiecărui membru de partid, dar și simpatizant să voteze acum în conformitate cu valorile pe care le împărtășește.”

Europa Liberă: Haideți să încerc să smulg alt răspuns de la Dvs. Când ați discutat cu Igor Dodon, când ați discutat cu Maia Sandu și la ce înțelegere ați ajuns?

Pavel Filip: „Nu am făcut înțelegere nici cu Igor Dodon, nici cu Maia Sandu. În general se exagerează de fiecare dată. Am auzit că, uite, am fost influențat de către americani, români și europeni; au auzit că am făcut niște înțelegeri tacite cu Maia Sandu. Nu este adevărat, nu am făcut înțelegeri absolut cu nimeni! Acordul de coaliție care a fost semnat atunci cu PSRM-ul a fost făcut public și vreau să vă asigur că nimic în spatele acestui acord nu mai există, nu există înțelegeri secrete, anexe la acest acord ș.a.m.d. Nu ne-am angajat că vom susține un candidat unic în alegerile prezidențiale, nu avem alte angajamente decât cele pe care le-ați văzut în spațiul public.”

Europa Liberă: Dar acolo era ceva important stipulat că, după alegerile prezidențiale, PD-ului i-ar reveni una din funcțiile importante, cea de a ajunge premier sau speaker?

Pavel Filip: „Da, acolo este stipulat că PD-ului îi va reveni una din primele funcții. Pe tot acest parcurs am auzit declarațiile președintelui Dodon, care a spus că PD-ul acum nu mai are mandate suficiente ca să asigure această majoritate, de aceea vom ajunge și vom vedea, dar vreau să scot în evidență altceva, nu a fost un punct important pentru Partidul Democrat și noi nu am intrat, de fapt, în această coaliție situativ sau situațional, cum este mai corect. Noi am luat ca atare și cu multă responsabilitate munca pe care au făcut-o exponenții noștri în guvern și noi ne mândrim, de fapt, de activitatea fiecărui ministru care a fost delegat în acest guvern, pe de altă parte, este adevărat, am avut în această perioadă discuții și cu dna Maia Sandu, la fel nu am făcut nicio înțelegere că, uite, Partidul Democrat să ia vreo decizie sau să facă vreo declarație, am discutat, în general, despre ce s-a întâmplat în primul tur al alegerilor, cum vedem perspectivele după alegerile prezidențiale. Și acolo am spus că punctul meu de vedere, luând în considerare o situație fără precedent pentru Republica Moldova, această criză provocată de pandemie trecută în economie, apoi secetă, lovitura peste agricultori și acum, din punctul meu de vedere, o criză politică ar însemna să pui capacul la toate aceste lucruri neplăcute. De aceea considerăm că trebuie de găsit un numitor comun, și anume Partidul Democrat și din acest motiv a luat această decizie, că noi considerăm că după toată această luptă sau război politic care există acum trebuie să existe o forță politică care ar putea chema la masa de dialog toate formațiunile, cum le spunem noi, autentice, politice care sunt în parlament pentru a discuta pe o platformă largă ce facem în continuare în această criză. Asemenea crize pot fi depășite doar într-o formulă largă.”

Europa Liberă: Dar autentice formațiuni în parlament, așa cum le ziceți Dvs., sunt: PSRM, Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Democrat. Dar mai există și Partidul „Șor”?

Pavel Filip: „Eu ziceam de formațiuni politice autentice, am scos în evidență acest lucru, pentru că noi vedem, nu suntem nici noi orbi și, de fapt, unii colegi de parlament acum au ajuns să se convingă de cele pe care le spuneam eu ceva timp în urmă, când tot se încerca: poate facem o coaliție pe dreapta, iată avem propuneri, putem, avem numărul de voturi ș.a.m.d. Le spuneam: așteptați puțin și o să vedeți cine, de fapt, trage ațele, cum le trage, cum sunt toate aceste mișcări, pentru că le-am văzut, dintr-un partid într-o mișcare, dintr-un alt partid într-un grup, acum, mai nou, într-o platformă. Deci este clar ce se întâmplă, de aceea nu putem lua în serios toate aceste mișcări.”

Europa Liberă: Din tabăra experților se aud tot mai multe voci cu întrebări. Rămâne de văzut dacă au avut loc anumite înțelegeri între PDM și PSRM sau până la urmă Partidul Democrat, înțelegând foarte bine toate acele mișcări de forță în parlament, a hotărât să aibă loc această demisie de onoare a miniștrilor din cabinetul Chicu?

Pavel Filip: „Eu v-am spus foarte clar care sunt motivele, am argumentat.”

Europa Liberă: Un joc cu PSRM nu poate fi?

Pavel Filip: „Nu este niciun joc, eu cred că deja oamenii au obosit de toate aceste jocuri și mișmașuri, care au fost făcute pe scena politică până acum în Republica Moldova. Poate cineva mă consideră naiv, dar eu continui să cred că pot exista înțelegeri politice care să fie respectate și nu este neapărat să se gândească cine îl amăgește pe unul sau pe altul.”

Europa Liberă: În parlament mai există sau nu mai există o majoritate parlamentară din moment ce ați retras miniștrii din guvern?

Pavel Filip: „Odată ce Partidul Democrat a declarat că-și retrage exponenții din guvern, nu mai există o coaliție.”

Europa Liberă: Poate fi reconfigurată în actualul parlament? Pentru că, iarăși, se vorbește foarte mult că mulți deputați se tem de alegeri anticipate și că vor insista până în pânzele albe să reconfigureze o altă majoritate parlamentară. E posibil să existe o altă majoritate în legislativ?

Pavel Filip: „Noi am făcut și un îndemn prin declarația care a fost aprobată de partid în ziua de sâmbătă, prin care invităm toate forțele politice la dialog. Încă o dată vă spun, noi am demonstrat, de fapt, avem un exemplu de succes, în vara acestui an, când am invitat patru formațiuni politice să discutăm despre ce facem cu criza din agricultură și despre educație, pentru că se începea anul școlar și am reușit să așezăm la masa de dialog patru formațiuni politice și ați văzut că pentru agricultori au fost identificate soluții de moment atunci, din punctul meu de vedere, foarte bune. Aceste grupuri de lucru au fost conduse de exponenții Partidului Democrat - pe agricultură de dl Ciubuc și pe educație de dna Babuc. Și eu consider că și în educație s-au identificat formulele necesare și poate în toată această criză pandemică sistemul din educație a fost gestionat cel mai bine.”

Europa Liberă: Dl Filip, dar reformatarea în parlament se face tot cu participarea acestor patru actori importanți?

Pavel Filip: „Evident, evident, asta a fost...”

Europa Liberă: Inclusiv PSRM?

Pavel Filip: „Inclusiv PSRM, noi nu vedem o problemă.”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că în tabăra socialiștilor ar putea lucrurile să se schimbe după alegerile prezidențiale?

Pavel Filip: „Eu nu știu ce are loc în tabăra socialiștilor și mai puțin mă interesează, dar eu încă o dată revin, dacă toți politicienii urmează declarațiile pe care le fac, că se gândesc la această țară, că se gândesc la acești cetățeni – trebuie lăsate egourile politice deoparte, pentru că o criză de asemenea amploare poate fi depășită doar atunci când toate forțele politice se încadrează în a identifica soluții.”

Europa Liberă: Și rămâneți tot atât de încrezător că PAS și PPDA ar putea să accepte o coaliție largă în parlament cu prezența socialiștilor?

Pavel Filip: „Acum, temperatura în societate este foarte înaltă și eu cred că săptămâna aceasta va atinge cotele maxime, dar, în același timp, sunt încrezător că după ziua de duminică, începând cu ziua de luni, se va așeza colbul și atunci lucrurile vor fi privite altfel și toți vor începe să gândească cu responsabilitate față de această țară și poate noi de aceasta nici nu am participat în această competiție, să menținem acest echilibru, neutralitate pe care am numit-o noi, ca să putem discuta cu toți.”

Europa Liberă: Dar sunt avansate și alte scenarii, că anume cu excepția Partidului Democrat, PAS, Platforma Demnitate și Adevăr ar putea să fie reconfigurată o altă majoritate?

Pavel Filip: „Sunt acceptate toate scenariile, doar eu încă o dată revin la ideea pe care am spus-o cred că nu o singură dată deja în discuția noastră, trebuie să înțelegem în ce situație se află Republica Moldova după toată această năpastă care a avut loc, inclusiv aceste alegeri prezidențiale, care și mai tare au scindat societatea și într-un mod oarecare au catalizat unele procese nu tocmai pozitive în economie și în finanțe, pentru că în această perioadă avem o reticență din partea partenerilor externi și este una firească. De fapt, când nu știi ce este cu guvernul, cine va fi președinte, acorzi împrumuturi în continuare sau nu, continui unele acorduri care au fost stabilite sau nu, de aceea noi contăm și suntem încrezuți că doar prin asemenea formulă putem depăși...”

Europa Liberă: Cât de durabilă și credibilă ar fi, dacă scenariul acesta prinde contur, când socialiștii și cu alții decât PD, PAS și PPDA fac o majoritate în parlament?

Pavel Filip: „Vă referiți dacă cu această platformă nou-creată?”

Europa Liberă: Absolut!

Pavel Filip: „Nu cred că o să vă spun ceva nou, eu cred că sunt lucruri pe care le cunoaște toată lumea și trebuie să știe cu toții: orice construcție, nu știu, de oricare formă, cu oricare denumire, ale cărei rădăcini duc spre Șor nu are nici un miligram sau nici un gram de încredere nu că în fața cetățenilor, dar și în fața partenerilor străini. De aceea, eu sunt absolut sigur că o asemenea construcție este una foarte și foarte șubredă și care va dura foarte puțin timp.”

Europa Liberă: Vladimir Plahotniuc mai trage sfori, mai are posibilitatea asta, interesul acesta?

Pavel Filip: „Nu vă pot spune nimic despre Vladimir Plahotniuc, pentru că chiar foarte mult timp nu am comunicat cu el, nici nu am alte informații, este evident ce se întâmplă cu celălalt personaj, îl vedem, apare în permanență, vedem că consolidează aceste echipe și atunci când spuneam la început că, de fapt, rădăcinile duc într-un singur loc, mulți erau din cei sceptici care nu mă credeau, dar iată că acum... Nu pretind că am fost profet, pentru că era o analiză absolut logică.”

Europa Liberă: A fost convenabil, totuși, pentru PD în 2016 să spună una și să facă alta, adică să spună că o sprijină pe Maia Sandu, dar, de fapt, sprijinul să-l acorde lui Igor Dodon? Și de ce vă pun această întrebare? Pentru că chiar după anunțarea rezultatelor alegerilor prezidențiale din 2016 discutasem cu foarte mulți primari, care primii ne-au spus despre acest lucru. Astăzi de la liderii administrațiilor publice locale aud cu totul alte declarații că chiar acolo, în teritoriu, PSRM ar fi marginalizat primarii de la PD.

Pavel Filip: „Din punctul meu de vedere, a fost o greșeală enormă. Vreau să vă spun că eu atunci nu am fost încadrat în procesul electoral, eram responsabil de executiv, de aceea chiar nu am avut nicio participare în toată campania electorală, erau oameni dedicați pentru aceasta, era staff-ul electoral care se ocupa, dar a fost una din multele greșeli care au fost comise de către Partidul Democrat, pentru că nu poți ascunde un adevăr. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie păstrată chiar și în dimensiunea politică, nu știu, o limită de sinceritate, pentru că atunci când prea mare este minciuna sau declarația este..., se declară una, dar se face absolut altceva, lucrurile astea mai devreme sau mai târziu iese în evidență. Apropo, vreau să vă spun că acesta a fost unul din subiectele problematice pe care le-am auzit chiar în vara anului trecut. Atunci când eu mergeam și discutam cu organizațiile noastre teritoriale, oamenii îmi spuneau că a fost o greșeală nemaipomenită și, chiar dacă cineva ne-a dat indicații, noi tot am lucrat așa cum au fost date indicațiile alături de problema legată de furtul miliardului și tot ce se învârte în jurul lui Șor, problema invalidării alegerilor din Chișinău și multe altele.”

Europa Liberă: Despre votul din Transnistria vă cer o opinie, și nu întâmplător, pentru că ați spus că în 2016 ați fost mai departe de ceea ce se decidea în staff-ul Partidului Democrat. În 2019, cunoșteați mai bine lucrurile, cum se discuta cu cei din stânga Nistrului să participe la scrutinul parlamentar. Totuși, cine și cum ademenește alegătorul din stânga Nistrului prin persoane sus-puse, probabil?

Pavel Filip: „Nu cunosc prea multe, chiar sunt sincer aici, pentru că, în 2019, eu eram preocupat, pentru că eram candidat pe o circumscripție, sunt deputat de circumscripție, de aceea staff-ul Partidului Democrat care se ocupa de electorală erau absolut alți oameni, care inclusiv se ocupau, probabil, și de regiunea transnistreană.”

Europa Liberă: Și chiar nu știați cum sunt aduși alegătorii din stânga Nistrului la votul din 2019?

Pavel Filip: „Nu știam de lucrul acesta, ulterior am văzut și eu ceea ce a văzut toată lumea – autobuze, organizat ș.a.m.d. Cine și cu cine a făcut înțelegerile?... Bine, am presupunerile mele, dar nu m-am deprins să vorbesc niciodată despre lucruri pe care nu le pot proba.”

Europa Liberă: Dar vă ceream o părere despre prezența alegătorului din stânga Nistrului la alegerile din Republica Moldova?

Pavel Filip: „Se discută foarte mult în această perioadă. O să vă spun care este punctul meu de vedere. Eu cred că noi trebuie să facem absolut tot posibilul să cointeresăm concetățenii noștri din stânga Nistrului să participe în scrutinele electorale care au loc în Republica Moldova. Sub nici o formă nu salut influența sau impunerea orbească a cuiva să voteze. Și aici este vorba nu doar despre cei din partea stângă a Nistrului, este vorba și de cei din dreapta, cei care merg și votează fiind mișcați, de fapt, absolut de alte interese și indicându-li-se pentru cine să voteze. Iată aici eu cred că toată clasa politică mai are foarte mult de lucru și desigur că atunci când vedem că este organizat transport, dacă vedem toate aceste filmulețe care apar în spațiul public că se plătesc bani pentru aceasta, eu cred că este cel mai urât lucru care se poate întâmpla. Noi cum vrem să apropiem aceste două maluri ale Nistrului? Nu prin asemenea metode.”

Europa Liberă: Igor Dodon zicea că o prioritate a lui pentru un al doilea mandat, dacă îl câștigă, va fi soluționarea problemei transnistrene. În guvern portofoliul Ministerului pentru Reintegrare v-a aparținut Dvs., iarăși Igor Dodon zicea că este pregătit un plan de soluționare a problemei transnistrene de către Chișinău. Cunoașteți ce oferă acest plan?

Pavel Filip: „Eu nu cunosc alte planuri de soluționare decât cele care sunt publice, noi cunoaștem despre înțelegerile care au fost, Berlin, „Berlin plus” în formatul „5+2”, alte planuri nu am văzut să existe și nu cunosc despre ele. Și trebuie să fie clar pentru toată lumea, nu este un conflict care poate fi realizat, poate fi rezolvat foarte și foarte repede. Lucrurile trebuie luate încet, consecutiv, dar și noi trebuie să fim consecvenți în acțiunile noastre, pentru că atunci...”

Europa Liberă: La ce s-ar reduce această consecvență?

Pavel Filip: „Dincolo de viziunile politice pe care le are un partid sau altul, un conducător sau altul de partid, atunci când este vorba de Republica Moldova, gata, interesele la toți trebuie să coincidă, pentru că este vorba de țară. Și dacă am fost consecvenți în solicitarea de a retrage trupele rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, nu contează cine merge la New York și de la tribuna ONU vorbește despre acest lucru. Deci, în primul rând, trebuie să pui interesele acestei țări. Eu am dubii foarte mari că atâta timp cât staționează încă trupele rusești în regiunea din partea stângă a Nistrului este posibil de soluționat acest conflict.”

Europa Liberă: Dar niciodată nu a existat un consens larg în rândul forțelor politice din Republica Moldova atunci când e vorba despre cum trebuie să fie reglementată problema transnistreană sau atunci când se vorbește despre parcursul european al Republicii Moldova?

Pavel Filip: „Eu cred că asta este una din problemele mari ale Republicii Moldova, pentru că politicienii de dragul puterii folosesc și lucruri care nu tocmai vin în interesul Republicii Moldova. Pe exemplul pe care l-ați dat Dvs., de ce ar trebui, de fapt, în Republica Moldova să avem viziuni diferite față de conflictul din Transnistria, dacă noi cu toții jurăm credința acestei țări? Este elementar, pentru că, știți cum, la noi în stânga avem o problemă și cu doctrinele, cei de stânga se consideră cei pro-ruși și cei de dreapta se consideră cei pro-europeni. Partidul Democrat deci este de centru-stânga, dar este un partid pro-european, avem și aici o problemă, de asta fiecare încearcă să-și consolideze electoratul său...”

Europa Liberă: Da, dar asta înseamnă o polarizare a societății?

Pavel Filip: „...și cei din stânga moldovenească desigur că vor transmite întotdeauna mesaje care plac urechilor Federației Ruse, de asta avem viziunile acestea diferite, de fapt, două viziuni sunt care sunt diferite față de ce se întâmplă în Transnistria.”

Europa Liberă: Cum ați înțeles Dvs. declarația pe care o făcea dl Narîșkin, spunând referitor la scenarii postelectorale că la Chișinău, dacă învinge Maia Sandu, s-ar pregăti o „revoluție colorată”?

Pavel Filip: „Eu cred că țările mari, pentru că am văzut și din Occident ceva mesaje care ar putea fi contrapuse, eu cred că sunt niște mesaje de prevenire poate mai mult, nu cred că sunt bazate pe informații și pe analize.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ce estimări faceți cu referire la scenariile postelectorale? Ce se va întâmpla în Republica Moldova în cazul când Maia Sandu devine câștigătoare sau în cazul când Igor Dodon ajunge să obțină al doilea mandat?

Pavel Filip: „Eu cred că noi putem vorbi despre foarte multe scenarii, dar doar unul este viabil. Deci, poate fi depășit acest moment de criză dacă se consolidează toate forțele din parlament, dacă nu reușim o consolidare pe platformă largă, înseamnă că vom avea revolte, înseamnă că mergem, în cel mai bun caz, spre alegeri anticipate. Alegerile anticipate, eu aud diferite...”

Europa Liberă: PD-ului îi este frică de un scrutin parlamentar anticipat?

Pavel Filip: „Nouă nu ne este absolut frică. Și aici iar există o confuzie, nu ne este absolut frică de alegeri anticipate parlamentare, vreau să vă spun că PD-ul rămâne a fi formațiunea politică cu cea mai bună structură în teritorii și chiar sunt cele mai bune organizații teritoriale.”

Europa Liberă: Dar pledați sau nu pentru alegeri parlamentare anticipate?

Pavel Filip: „Nu pledăm pentru alegerile parlamentare anticipate, pentru că aceasta va fi o catastrofă pentru Moldova și vă spun în înțelegere deplină despre acest lucru.”

Europa Liberă: Ce înseamnă o catastrofă, dacă se ajunge la anticipate? Democrația se zice că testează alegerile până când vrerea poporului e cea pe care și-o exprimă în cadrul scrutinului.

Pavel Filip: „Da, dar nu poți intra într-un proces permanent.”

Europa Liberă: Ziceți ce înseamnă „catastrofă”.

Pavel Filip: „Uitați-vă, după anul 2019, de fapt, a fost un an pierdut pentru țară, toate mișcările care au fost pe scena politică, nu s-a întâmplat nimic important în Moldova din punctul de vedere economic sau al bunăstării. În anul 2020 a venit această pandemie care a lovit și eu cred că consecințele din punct de vedere economic încă urmează să le vedem, le așteptăm și să nu uităm, nu știu, eu nu cunosc ultimele date, nu am avut discuții cu colegii de la guvern, dar acest deficit bugetar de peste 16 miliarde de lei pe care îl avem, să nu uităm că acoperire era creditul rusesc, era omnibusul din Uniunea Europeană și prima tranșă de la Fondul Monetar Internațional. Nu avem certitudinea nici pe una din aceste trei, asta ar însemna că cel puțin...”

Europa Liberă: Rectificare de buget...

Pavel Filip: „Da, dar ce înseamnă rectificare de buget? Toate proiectele investiționale am văzut că au fost puse în..., au fost implementate, asta ar însemna că peste opt miliarde de lei rămân în neacoperire pentru deficitul bugetar. Și acum, plus la toate acestea, dacă declanșăm alegeri parlamentare anticipate, iarăși este un lucru absolut corect și firesc, nimeni din parteneri nu lucrează cu un guvern în exercițiu, pentru că altă cale de declanșare a alegerilor parlamentare anticipate nu există, pleacă guvernul în demisie, nu se instalează alt guvern și ai o perioadă de pregătire pentru alegerile parlamentare. Cu un guvern în exercițiu sau cu un guvern în demisie nimeni nu vorbește, nici Banca Mondială, nici Fondul Monetar, nici Federația Rusă și nici Uniunea Europeană. Și atunci noi, da, cum spuneți, vom merge printr-un, asta presupune exercițiul democratic, dar, știți cum, să nu ajungi cu pacientul care deja nu mai are rost pentru că și-a dat sufletul, nu mai are rost să-i faci nimic, de aceea eu undeva împărtășesc opinia celor care vorbesc despre alegeri anticipate, doar că văd lucrurile puțin altfel. După alegerile prezidențiale avem nevoie de o perioadă de stabilizare a lucrurilor în țară, cât de cât să aprobăm bugetul, să vedem ce facem în anul viitor și să vedem ce facem cu această criză pandemică, ce mai e nevoie în sistemul de sănătate.”

Europa Liberă: Și acest lucru se poate întâmpla cu actualul guvern sau cu un alt cabinet de miniștri?

Pavel Filip: „Dna Ursu, și în timpul celor mai crâncene războaie se impun perioade de liniște, atunci când deja este insuportabil. Eu cred că și în Republica Moldova noi putem lua o pauză, să ne așezăm la o discuție, să inventăm o construcție pe o platformă largă, cel puțin să elaborăm un plan de depășire a acestei crize după care toată lumea se poate apuca iarăși de lupta politică.”

Europa Liberă: Deci, până atunci treburile executivului sunt în grija dlui Chicu?

Pavel Filip: „Nu este neapărat, deci depinde de înțelegerile care se vor face după alegerile prezidențiale. Din punctul meu de vedere, și noi am spus acest lucru și în declarația pe care am făcut-o de la partid, se așază cu toții la masa de dialog după prezidențiale, aceste formațiuni politice, se identifică o formulă, se instalează un guvern, se pune un plan de durată scurtă sau de durată medie, se poate conveni că, uite, îl punem în aplicare, după care putem merge la alegeri parlamentare.”