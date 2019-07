„Pentru ca Rusia să cîștige, America trebuie să piardă”

Cum este interpretata la Washington strategia globala a presedintelui Putin? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In conformitate cu un raport, redactat pentru Ministerul american al Apararii, Statele Unite ar subestima strategia presedintelui Putin, vizind dominația globală. Absenta actiunii concertate, impotriva acestei influente maligne reprezinta un pericol pentru securitatea nationala americana.

Raportul arata ca dupa doua decenii sub Vladimir Putin, Rusia prezinta o provocare ideologica pentru Occident, nu doar o rivalitate politica si militara. În raport se insistă că, desi Alianta NATO este mai puternica decit Moscova, diferentele se micsoreaza si vulnerabilitatile Occidentului, in anumite aspect militare sint alarmante. Faptul ca experti si guverne occidentale nu sint dispuse sa se opuna idologiei dar si actiunilor politice si militare ale putinismului, creste probabilitatea unui conflict militar semnificativ.

Studiul elaborat de un numar de experti in securitate nationala a fost prezentat pentru data pe reteaua media Politico. Putin isi doreste – spun autorii – sa restabileasca hegemonia Rusiei asupra tarilor din fosta Uniune Sovietica, vrea ca Rusia sa fie considerata din nou o mare putere, si ca el – Vladimir Putin – sa fie perceput ca un actor semnificativ pe arena internationala, un participant activ in jocuri de putere regionale, si un mediator de succes, cu scopul de a cistiga influenta militara si politica in toata lumea si de a redefini regulile si normele liberale, care guverneaza ordinea mondiala.

Raportul mai arata ca Putin este un maestru al unor forme hibride de conflict prin utilizarea de forte paramilitare, amestecul in procese politice, exploatare economica si energetica, in special in Africa, spionaj si manipulare propagandistica si de presa.

Autorii spun ca Statele Unite au capacitatea de a limita impactul acestei strategii, dar ceea ce lipseste este coordonarea eforturilor intre agentii guvernamentale. Una dintre autoare a spus ca diviziunile interne reduc capacitate Statelor Unite de a contracara Rusia. in strainatate. Ea arata ca din cauza polarizarii interne, americanii se indoiesc de ei insisi si au un discurs scindat si ezitant, in timp de Rusia nu are astfel de probleme.

Raportul mai semnaleaza alianta strategica intre Rusia si China, tari care se ghideaza dupa principiul stabilitatii autoritare si impartasesc teama si ostilitate fata de Statele Unite.

Prezentarea raportului a coincis cu intilnirea Trump - Putin din Japonia. Raportul conchide ca din perspectiva Moscovei „Pentru ca Rusia să cîștige, America trebuie să piardă”.